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Sorteggio fase finale UEFA Women's Futsal EURO 2027

venerdì 16 ottobre 2026

Il sorteggio per la fase finale in Croazia, che si terrà a Osijek venerdì 11 dicembre alle 19:00 CET, definirà due gironi da quattro squadre ciascuno.

Sorteggio fase finale UEFA Women's Futsal EURO 2027
UEFA via Getty Images

La fase finale di UEFA Women's Futsal EURO 2027 si disputerà in Croazia, alla Arena Gradski Vrt di Osijek, dal 14 al 21 marzo 2027.

Il sorteggio della fase finale si terrà venerdì 11 dicembre 2026 alle 19:00 CET, presso il Kulturni centar Osijek, e definirà la composizione dei due gironi da quattro squadre del torneo, ampliato a otto partecipanti. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali.

La Croazia, Paese ospitante, sarà affiancata dalle sei nazionali qualificate attraverso il turno Elite disputato a ottobre e dalla vincitrice dello spareggio tra Norvegia e Finlandia, in programma il 20 e il 24 novembre.

La procedura del sorteggio sarà pubblicata prima della cerimonia.

Qualificate per la fase finale

Croazia (paese ospitante), Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (campione in carica), Svezia

Regolamento della competizione
Highlights: Spagna - Ucraina 5-1
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