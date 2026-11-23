La Finlandia ha battuto la Norvegia per 3-1 sia all'andata che al ritorno negli spareggi di qualificazione a UEFA Women's Futsal EURO 2027 e si è qualificata per la prima volta alla fase finale, che si giocherà a marzo.

Nel turno elite di ottobre, le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde si sono qualificate e hanno raggiunto le padrone di casa alla fase finale, che si terrà all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo. Le altre due seconde classificate si sono affrontate in uno spareggio con andata e ritorno per l'ultimo posto disponibile alla fase finale. Il sorteggio della fase finale verrà effettuato venerdì 11 dicembre alle 19:00 CET presso il Kulturni Center Osijek.

La Finlandia ha conquistato una vittoria per 3-1 a Trondheim nell'andata di venerdì e si è imposta con lo stesso risultato nel ritorno a Nokia. Le finlandesi hanno giocato il ritorno in casa in virtù del miglior rendimento nel turno elite. Sono state le prime partite tra le due squadre.

Qualificate alla fase finale finora Croazia (squadra ospitante), Finlandia, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (detentrice), Svezia

Ritorno: martedì 24 novembre

Finlandia - Norvegia 3-1 (tot.: 6-2)

Entrambe le squadre hanno tante occasioni nel primo tempo, col portiere norvegese Marthe Lund Bjørhovde che effettua diverse parate, mentre dall’altra parte Lea Dahle colpisce la traversa con un pallonetto di testa. Appena sette secondi dopo l’inizio del secondo tempo, la Finlandia sblocca il risultato con Stella Enwena su assist di Tiiu Lehtonen.

Il tiro rasoterra di Anna-Kaisa Hannuksela porta il risultato sul 2-0, e mentre la Norvegia si lancia in all’attacco, Sandra Lind insacca a porta vuota dalla metà campo finlandese. Nei secondi finali, Andrea Holm Aune devia in rete un passaggio della portiere Kaja Sofie Johansen, in uscita, segnando il gol della bandiera per la Norvegia.

Andata: venerdì 20 novembre

Norvegia - Finlandia 1-3

La Finlandia ha preso subito il controllo della partita a Trondheim, portandosi in vantaggio al 3' con una conclusione dalla distanza di Emilia Jokisalo. La stessa giocatrice ha raddoppiato a metà del primo tempo, prima che Stella Enwena firmasse il tris poco dopo.

Dopo l'intervallo entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni, ma l'unica rete è stata quella della Norvegia: Lea Dahle è riuscita a spingere il pallone in rete a poco meno di sei minuti dal termine, tenendo vive le speranze della sua squadra in vista del ritorno a Nokia.

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