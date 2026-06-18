Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: spareggi

Il sorteggio degli spareggi delle Qualificazioni Europee Femminili ha definito gli accoppiamenti per le 32 squadre che si affronteranno in due turni (con gare di andata e ritorno) e cercheranno di conquistare un posto alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Mentre le quattro vincitrici della Lega A (Danimarca, Francia, Germania e Spagna) si sono qualificate direttamente per la fase finale in Brasile (24 giugno - 25 luglio 2027), gli altri sette posti europei più un posto negli spareggi interconfederali di febbraio saranno assegnati tramite gli incontri di ottobre e novembre/dicembre, tutti stabiliti in questo sorteggio.

Spareggi: primo turno

Percorso 1

Lituania - Svezia

Romania - Norvegia

Grecia - Inghilterra

Croazia - Islanda

Kazakistan - Repubblica d'Irlanda

Kosovo - Austria

Ungheria - Paesi Bassi

Bielorussia - Italia

Percorso 2

Albania - Galles

Turchia - Slovenia

Slovacchia - Ucraina

Israele - Svizzera

Belgio - Polonia

Cechia - Scozia

Irlanda del Nord - Portogallo

Finlandia - Serbia

Partite di andata e ritorno in programma tra il 7 e il 13 ottobre 2026 (date esatte da definire). La prima squadra indicata gioca la gara di andata in casa.

Guida alle squadre degli spareggi

L'Inghilterra è stata battuta in finale dalla Spagna ai Mondiali del 2023 e ha vinto le ultime due edizioni di Women's EURO. Sempre nel 2023, la Svezia è arrivata terza, i Paesi Bassi sono arrivati ai quarti di finale, Norvegia e Svizzera sono approdate agli ottavi e si sono qualificate anche Italia, Portogallo e Repubblica d'Irlanda.

Anche la Scozia si è già qualificata in passato, nel 2019. Austria, Belgio, Islanda, Finlandia, Irlanda del Nord, Polonia, Ucraina e Galles si sono già qualificate per gli Europei femminili ma mai per la Coppa del Mondo.

Norvegia e Svezia sperano di emulare la Germania qualificandosi a tutte e dieci le fasi finali dei Mondiali.

Israele, Kazakistan, Kosovo e Lituania partecipano per la prima volta agli spareggi di un torneo maggiore.

Il Galles ha battuto l'Albania sia in casa che in trasferta nella fase di qualificazione a gironi.

Partite del secondo turno Slovacchia / Ucraina - Grecia / Inghilterra

Finlandia / Serbia - Bielorussia / Italia

Irlanda del Nord / Portogallo - Croazia / Islanda

Albania / Galles - Romania / Norvegia

Israele / Svizzera - Kosovo / Austria

Cechia / Scozia - Lituania / Svezia

Belgio / Polonia - Kazakistan / Repubblica d'Irlanda

Turchia / Slovenia - Ungheria / Paesi Bassi Partite di andata e ritorno in programma tra il 26 novembre e il 5 dicembre 2026 (date esatte da definire). La prima squadra indicata gioca la gara di andata in casa.

Come funzionano gli spareggi

Primo turno

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi.

Percorso 1

Le squadre che si classificheranno al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega A affronteranno le sei vincitrici dei gironi e le due seconde classificate con il miglior piazzamento della Lega C.

Le squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Percorso 2

Le quattro squadre classificate al quarto posto nella Lega A e le quattro vincitrici dei gironi della Lega B affrontano le squadre classificate al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega B.

Le squadre della Lega A e le vincitrici dei gironi della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Secondo turno

Al secondo turno si affrontano le squadre di entrambi i percorsi in un totale di otto incontri. Le vincitrici del percorso 1 del primo turno sono designate come teste di serie e giocano in casa al ritorno.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno degli spareggi, secondo il ranking generale delle Qualificazioni Europee Femminili 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2027. L'unica vincitrice rimasta del secondo turno degli spareggi si qualifica agli spareggi interconfederali della Coppa del Mondo. Le contendenti europee accederanno direttamente alla seconda fase degli spareggi interconfederali, in programma a febbraio 2027.