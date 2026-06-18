Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: spareggi
giovedì 18 giugno 2026
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Due turni di spareggi assegneranno sette posti in Coppa del Mondo e un posto agli spareggi interconfederali.
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Il sorteggio degli spareggi delle Qualificazioni Europee Femminili ha definito gli accoppiamenti per le 32 squadre che si affronteranno in due turni (con gare di andata e ritorno) e cercheranno di conquistare un posto alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.
Mentre le quattro vincitrici della Lega A (Danimarca, Francia, Germania e Spagna) si sono qualificate direttamente per la fase finale in Brasile (24 giugno - 25 luglio 2027), gli altri sette posti europei più un posto negli spareggi interconfederali di febbraio saranno assegnati tramite gli incontri di ottobre e novembre/dicembre, tutti stabiliti in questo sorteggio.
Spareggi: primo turno
Percorso 1
Lituania - Svezia
Romania - Norvegia
Grecia - Inghilterra
Croazia - Islanda
Kazakistan - Repubblica d'Irlanda
Kosovo - Austria
Ungheria - Paesi Bassi
Bielorussia - Italia
Percorso 2
Albania - Galles
Turchia - Slovenia
Slovacchia - Ucraina
Israele - Svizzera
Belgio - Polonia
Cechia - Scozia
Irlanda del Nord - Portogallo
Finlandia - Serbia
Partite di andata e ritorno in programma tra il 7 e il 13 ottobre 2026 (date esatte da definire). La prima squadra indicata gioca la gara di andata in casa.
Guida alle squadre degli spareggi
- L'Inghilterra è stata battuta in finale dalla Spagna ai Mondiali del 2023 e ha vinto le ultime due edizioni di Women's EURO. Sempre nel 2023, la Svezia è arrivata terza, i Paesi Bassi sono arrivati ai quarti di finale, Norvegia e Svizzera sono approdate agli ottavi e si sono qualificate anche Italia, Portogallo e Repubblica d'Irlanda.
- Anche la Scozia si è già qualificata in passato, nel 2019. Austria, Belgio, Islanda, Finlandia, Irlanda del Nord, Polonia, Ucraina e Galles si sono già qualificate per gli Europei femminili ma mai per la Coppa del Mondo.
- Norvegia e Svezia sperano di emulare la Germania qualificandosi a tutte e dieci le fasi finali dei Mondiali.
- Israele, Kazakistan, Kosovo e Lituania partecipano per la prima volta agli spareggi di un torneo maggiore.
- Il Galles ha battuto l'Albania sia in casa che in trasferta nella fase di qualificazione a gironi.
Partite del secondo turno
Slovacchia / Ucraina - Grecia / Inghilterra
Finlandia / Serbia - Bielorussia / Italia
Irlanda del Nord / Portogallo - Croazia / Islanda
Albania / Galles - Romania / Norvegia
Israele / Svizzera - Kosovo / Austria
Cechia / Scozia - Lituania / Svezia
Belgio / Polonia - Kazakistan / Repubblica d'Irlanda
Turchia / Slovenia - Ungheria / Paesi Bassi
Partite di andata e ritorno in programma tra il 26 novembre e il 5 dicembre 2026 (date esatte da definire). La prima squadra indicata gioca la gara di andata in casa.
Come funzionano gli spareggi
Primo turno
Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi.
Percorso 1
Le squadre che si classificheranno al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega A affronteranno le sei vincitrici dei gironi e le due seconde classificate con il miglior piazzamento della Lega C.
Le squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.
Percorso 2
Le quattro squadre classificate al quarto posto nella Lega A e le quattro vincitrici dei gironi della Lega B affrontano le squadre classificate al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega B.
Le squadre della Lega A e le vincitrici dei gironi della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.
Secondo turno
Al secondo turno si affrontano le squadre di entrambi i percorsi in un totale di otto incontri. Le vincitrici del percorso 1 del primo turno sono designate come teste di serie e giocano in casa al ritorno.
Le sette migliori vincitrici del secondo turno degli spareggi, secondo il ranking generale delle Qualificazioni Europee Femminili 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2027. L'unica vincitrice rimasta del secondo turno degli spareggi si qualifica agli spareggi interconfederali della Coppa del Mondo. Le contendenti europee accederanno direttamente alla seconda fase degli spareggi interconfederali, in programma a febbraio 2027.
Qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile del 2027
Numero posti UEFA nella fase finale: 11
Numero posti UEFA negli spareggi tra confederazioni: 1
Qualificazioni dirette dalla fase a gironi delle qualificazioni europee femminili: 4 (vincitrici dei gironi della Lega A)
Vincitrici degli spareggi delle qualificazioni europee femminili: 8 (7 qualificate direttamente, 1 squadra qualificata dagli spareggi intercontinentali)
Posti per confederazione
AFC: 6
CAF: 4
CONCACAF: 4
CONMEBOL: 3 (inclusi i padroni di casa del Brasile)
OFC: 1
UEFA: 11
Spareggi interconfederali: 3
Posti per spareggi interconfederali per confederazione
AFC: 2
CAF: 2
CONCACAF: 2
CONMEBOL: 2
OFC: 1
UEFA: 1
Entrambe le partecipanti CONCACAF, la partecipante CONMEBOL meglio classificata e la partecipante UEFA accederanno alla seconda delle due fasi.