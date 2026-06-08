Le migliori marcatrici delle Qualificazioni Europee Femminili: Caroline Weir, Tessa Wullaert, Rimantė Jonušaitė, Kika Nazareth, Edna Imade
lunedì 8 giugno 2026
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Caroline Weir è la miglior marcatrice delle Qualificazioni con 10 gol.
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La scozzese Caroline Weir è la miglior marcatrice generale della fase a leghe delle Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2027, dopo aver superato la belga Tessa Wullaert alla sesta giornata. La spagnola Edna Imade, invece, è stata la migliore della Lega A.
Classifica marcatrici Qualificazioni Europee Femminili
10 Caroline Weir (Scozia)
8 Tessa Wullaert (Belgio)
6 Hannah Cain (Galles)
6 Rimantė Jonušaitė (Lituania)
6 Vital Kats (Israele)
6 Kika Nazareth (Portogallo)
5 Edna Imade (Spagna)
5 Ereleta Memeti (Kosovo)
5 Milena Nikolić (Bosnia ed Erzegovina)
Caroline Weir ha segnato quattro gol contro Israele, dopo le triplette realizzate rispettivamente quattro giorni prima sempre contro Israele e alla prima giornata in Lussemburgo. Tessa Wullaert, invece, ha superato quota 100 gol in nazionale nel corso di questa edizione, mettendo a segno anche due triplette: contro Israele a marzo e contro il Lussemburgo a giugno.
Imade, che ha esordito con la Spagna a novembre, non aveva mai segnato un gol in nazionale prima di questa fase a leghe. L'attaccante spagnola, a quota cinque, è stata la migliore marcatrice della Lega A.
La lituana Rimantė Jonušaitė è la marcatrice più prolifica della Lega C, con quattro dei suoi sei gol segnati nella vittoria per 6-1 in Liechtenstein nella prima giornata: il numero più alto di gol in una singola partita in queste qualificazioni europee femminili.
Classifica marcatrici Lega A
5 Edna Imade (Spagna)
4 Pernille Harder (Danimarca)
4 Melvine Malard (Francia)
4 Clàudia Pina (Spagna)
4 Georgia Stanway (Inghilterra)
4 Vicky López (Spagna)
Classifica marcatrici Lega B
10 Caroline Weir (Scozia)
8 Tessa Wullaert (Belgio)
6 Hannah Cain (Galles)
6 Vital Kats (Israele)
6 Kika Nazareth (Portogallo)
Classifica marcatrici Lega C
6 Rimantė Jonušaitė (Lituania)
5 Milena Nikolić (Bosnia-Erzegovina)
5 Ereleta Memeti (Kosovo)
Tre o più gol in una partita delle qualificazioni europee femminili
4 gol
Rimantė Jonušaitė (Liechtenstein - Lituania 1-6), 03/03/2026, Lega C
Caroline Weir (Israele - Scozia 1-5), 09/06/2026, Lega B
3 gol
Caroline Weir (Luxembourg - Scozia 0-5), 03/03/2026, Lega B
Tessa Wullaert (Belgio - Israele 5-0), 07/03/2026, Lega B
Vital Kats (Israele - Lussemburgo 6-0), 14/04/2026, Lega B
Diána Csányi (Macedonia del Nord - Ungheria 0-5), 14/04/2026, Lega C
Milena Nikolić (Liechtenstein - Bosnia-Erzegovina 0-6), 18/04/2026, Lega C
Caroline Weir (Scozia - Israele 6-0), 05/06/2026, Lega B
Tessa Wullaert (Belgio - Lussemburgo 6-0), 05/06/2026, Lega B