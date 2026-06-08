Le migliori marcatrici delle Qualificazioni Europee Femminili: Caroline Weir, Tessa Wullaert, Rimantė Jonušaitė, Kika Nazareth, Edna Imade

La scozzese Caroline Weir è la miglior marcatrice generale della fase a leghe delle Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2027, dopo aver superato la belga Tessa Wullaert alla sesta giornata. La spagnola Edna Imade, invece, è stata la migliore della Lega A.

Classifica marcatrici Qualificazioni Europee Femminili 10 Caroline Weir (Scozia) 8 Tessa Wullaert (Belgio) 6 Hannah Cain (Galles)

6 Rimantė Jonušaitė (Lituania)

6 Vital Kats (Israele)

6 Kika Nazareth (Portogallo) 5 Edna Imade (Spagna)

5 Ereleta Memeti (Kosovo)

5 Milena Nikolić (Bosnia ed Erzegovina)

Caroline Weir ha segnato quattro gol contro Israele, dopo le triplette realizzate rispettivamente quattro giorni prima sempre contro Israele e alla prima giornata in Lussemburgo. Tessa Wullaert, invece, ha superato quota 100 gol in nazionale nel corso di questa edizione, mettendo a segno anche due triplette: contro Israele a marzo e contro il Lussemburgo a giugno.

La belga Tessa Wullaert festeggiata dalle compagne prima di ricevere una targa per celebrare i 100 gol in nazionale BELGA MAG/AFP via Getty Images

Imade, che ha esordito con la Spagna a novembre, non aveva mai segnato un gol in nazionale prima di questa fase a leghe. L'attaccante spagnola, a quota cinque, è stata la migliore marcatrice della Lega A.

La lituana Rimantė Jonušaitė è la marcatrice più prolifica della Lega C, con quattro dei suoi sei gol segnati nella vittoria per 6-1 in Liechtenstein nella prima giornata: il numero più alto di gol in una singola partita in queste qualificazioni europee femminili.

Classifica marcatrici Lega A

5 Edna Imade (Spagna)



4 Pernille Harder (Danimarca)



4 Melvine Malard (Francia)





4 Clàudia Pina (Spagna)

4 Georgia Stanway (Inghilterra)

4 Vicky López (Spagna)



Classifica marcatrici Lega B

﻿10 Caroline Weir (Scozia)

8 Tessa Wullaert (Belgio)

6 Hannah Cain (Galles)

6 Vital Kats (Israele)

6 Kika Nazareth (Portogallo)

Classifica marcatrici Lega C

6 Rimantė Jonušaitė (Lituania)

5 Milena Nikolić (Bosnia-Erzegovina)

5 Ereleta Memeti (Kosovo)

Tre o più gol in una partita delle qualificazioni europee femminili

4 gol

Rimantė Jonušaitė (Liechtenstein - Lituania 1-6), 03/03/2026, Lega C

Caroline Weir (Israele - Scozia 1-5), 09/06/2026, Lega B

3 gol

Caroline Weir (Luxembourg - Scozia 0-5), 03/03/2026, Lega B

Tessa Wullaert (Belgio - Israele 5-0), 07/03/2026, Lega B

Vital Kats (Israele - Lussemburgo 6-0), 14/04/2026, Lega B

Diána Csányi (Macedonia del Nord - Ungheria 0-5), 14/04/2026, Lega C

Milena Nikolić (Liechtenstein - Bosnia-Erzegovina 0-6), 18/04/2026, Lega C

Caroline Weir (Scozia - Israele 6-0), 05/06/2026, Lega B

Tessa Wullaert (Belgio - Lussemburgo 6-0), 05/06/2026, Lega B



