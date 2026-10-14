Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: la situazione dopo l'andata degli spareggi

Si è concluso il primo turno degli spareggi delle Qualificazioni Europee Femminili, con sedici squadre che si sono qualificate al secondo turno per giocarsi la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Mentre le quattro vincitrici dei gironi della Lega A (Danimarca, Francia, Germania e Spagna) si sono qualificate direttamente per la fase finale in Brasile (24 giugno - 25 luglio 2027), gli altri sette posti europei più un posto agli spareggi interconfederali di febbraio vengono assegnati dai due turni di spareggi con gare di andata e ritorno.

La Polonia ha superato l'incontro più emozionante del primo turno: in svantaggio per 1-0 contro il Belgio prima della gara di ritorno a Danzica, è riuscita ad andare ai tempi supplementari e poi ai rigori. Kinga Seweryn ha parato due tiri dal dischetto dopo averne già neutralizzato uno di Tessa Wullaert all'andata e ha regalato la qualificazione alle polacche.

La Slovenia aveva segnato due gol nel finale pareggiando 3-3 all'andata in Turchia e ha vinto 2-0 in casa al ritorno; l'Inghilterra, campione d'Europa in carica, si è qualificata più agevolmente, così come Norvegia e Svezia. Qualificate al secondo turno anche Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica d'Irlanda e Svizzera, che avevano già raggiunto i Mondiali del 2023, oltre ad Austria, Finlandia, Islanda, Scozia, Ucraina e Galles.

Le partite del secondo turno sono così definite e si disputeranno tra il 26 novembre e il 5 dicembre; il calendario completo verrà pubblicato a breve.

Secondo turno Il numero dopo ogni squadra indica la sua posizione nel ranking delle qualificazioni europee femminili. Le sette squadre con il miglior ranking tra le vincitrici del secondo turno degli spareggi si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo 2027. L'ultima vincitrice si qualifica per gli spareggi interconfederali a febbraio 2027, accedendo direttamente al secondo turno. Ucraina (16) - Inghilterra (5)

Finlandia (21) - Italia (8)

Portogallo (18) - Islanda (11)

Galles (20) - Norvegia (6)

Svizzera (17) - Austria (12)

Scozia (19) - Svezia (10)

Polonia (14) - Repubblica d'Irlanda (9)

Slovenia (13) - Paesi Bassi (7) Doppi confronti in programma tra il 26 novembre e il 5 dicembre 2026; date delle partite da definire. La prima squadra indicata gioca la gara di andata in casa.

Spareggi: primo turno

Slovenia - Turchia 2-0 (tot: 5-3)

Ucraina - Slovacchia 1-0 (tot: 4-1)

Serbia - Finlandia 1-3 (tot: 2-6)

Norvegia - Romania 6-0 (tot: 8-0)

Austria - Kosovo 4-0 (tot: 6-1)

Polonia - Belgio 3-2 (dts, tot: 3-3, la Polonia vince 4-3 ai rigori)

Italia - Bielorussia 1-1 (tot: 3-1)

Svezia - Lituania 10-0 (tot: 15-0)

Islanda - Croazia 5-0 (tot 9-0)

Svizzera - Israele 2-0 (tot: 9-3)

Galles - Albania 3-0 (tot 4-0)

Scozia - Cechia 3-2 (tot: 5-2)

Portogallo - Irlanda del Nord 3-1 (tot: 7-1)

Inghilterra - Grecia 5-0 (tot: 8-1)

Repubblica d'Irlanda - Kazakistan 4-0 (tot: 12-0)

Paesi Bassi - Ungheria 3-0 (tot: 11-0)

Andata: venerdì 9 ottobre 2026

Kazakistan - Repubblica d'Irlanda 0-8

Israele - Svizzera 3-7

Finlandia - Serbia 3-1

Kosovo - Austria 1-2

Albania - Galles 0-1

Turchia - Slovenia 3-3

Slovacchia - Ucraina 1-3

Lituania - Svezia 0-5

Bielorussia - Italia 0-2

Grecia - Inghilterra 1-3

Croazia - Islanda 0-4

Romania - Norvegia 0-2

Cechia - Scozia 0-2

Ungheria - Paesi Bassi 0-8

Irlanda del Nord - Portogallo 0-4

Belgio - Polonia 1-0

Guida alle squadre degli spareggi

L'Inghilterra è stata battuta in finale dalla Spagna ai Mondiali del 2023 e ha vinto le ultime due edizioni di Women's EURO. Sempre nel 2023, la Svezia è arrivata terza, i Paesi Bassi sono arrivati ai quarti di finale, Norvegia e Svizzera sono approdate agli ottavi e si sono qualificate anche Italia, Portogallo e Repubblica d'Irlanda.

Anche la Scozia si è già qualificata in passato, nel 2019. Austria, Belgio, Islanda, Finlandia, Irlanda del Nord, Polonia, Ucraina e Galles si sono già qualificate per gli Europei femminili ma mai per la Coppa del Mondo.

Norvegia e Svezia sperano di emulare la Germania qualificandosi a tutte e dieci le fasi finali dei Mondiali.

Come funzionano gli spareggi

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi.

Percorso 1

Le squadre che si classificano al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega A affrontano le sei vincitrici dei gironi e le due seconde classificate con il miglior piazzamento della Lega C.

Le squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Percorso 2

Le quattro squadre classificate al quarto posto nella Lega A e le quattro vincitrici dei gironi della Lega B affrontano le squadre classificate al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega B.

Le squadre della Lega A e le vincitrici dei gironi della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Secondo turno

Al secondo turno si affrontano le squadre di entrambi i percorsi in un totale di otto incontri. Le vincitrici del percorso 1 del primo turno sono designate come teste di serie e giocano in casa al ritorno.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno degli spareggi, secondo il ranking generale delle Qualificazioni Europee Femminili 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2027. L'unica vincitrice rimasta del secondo turno degli spareggi si qualifica agli spareggi interconfederali della Coppa del Mondo. Le contendenti europee accederanno direttamente alla seconda fase degli spareggi interconfederali, in programma a febbraio 2027.