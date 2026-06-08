Le migliori marcatrici delle qualificazioni europee femminili: Edna Imade, Tessa Wullaert, Rimantė Jonušaitė

Edna Imade è la miglior marcatrice della Lega A delle qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, ma deve fare almeno altri tre gol per raggiungere la capocannoniera della competizione, la belga Tessa Wullaert.

Imade, del Bayern München, ha segnato quattro gol in cinque partite con la maglia della Spagna ed è in vantaggio di una rete su un gruppo di fuoriclasse della Lega A che comprende Vivien Endemann, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Melvine Malard, Katie McCabe, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alessia Russo e Georgia Stanway.

La belga Tessa Wullaert festeggiata dalle compagne prima di ricevere una targa per celebrare i 100 gol in nazionale BELGA MAG/AFP via Getty Images

Con il Belgio impegnato nella Lega B, Wullaert ha superato quota 100 gol in nazionale nel corso di questa edizione, mettendo a segno due triplette: contro Israele a marzo e contro il Lussemburgo a giugno. Anche la scozzese Caroline Weir ha realizzato due triplette nella Lega B.

La lituana Rimantė Jonušaitė è la marcatrice più prolifica della Lega C, con quattro dei suoi sei gol segnati nella vittoria per 6-1 in Liechtenstein nella prima giornata: il numero più alto di gol in una singola partita in queste qualificazioni europee femminili.

Classifica marcatrici Lega A

4 Edna Imade (Spagna)

3 Vivien Endemann (Germania)

3 Pernille Harder (Danimarca)

3 Ada Hegerberg (Norvegia)

3 Melvine Malard (Francia)

3 Katie McCabe (Repubblica d'Irlanda)

3 Ewa Pajor (Polonia)

3 Clàudia Pina (Spagna)

3 Alessia Russo (Inghilterra)

3 Georgia Stanway (Inghilterra)

Classifica marcatrici Lega B

7 Tessa Wullaert (Belgio)

6 Hannah Cain (Galles)

6 Caroline Weir (Scozia)

5 Vital Kats (Israele)

5 Kika Nazareth (Portogalo)

4 Klára Cahynová (Cechia)﻿

4 Kathleen McGovern (Scozia)

4 Carolina Santiago (Portogallo)

3 Ana Capeta (Portogallo)

3 Jenna Clark (Scozia)

3 Aurélie Csillag (Svizzera)

3 Michaela Khýrová (Cechia)

3 Lotta Lindström (Finlandia)

3 Ria Öling (Finlandia)

3 Riola Xhemaili (Svizzera)

Classifica marcatrici Lega C

6 Rimantė Jonušaitė (Lituania)

5 Milena Nikolić (Bosnia-Erzegovina)

4 Diána Csányi (Ungheria)

4 Sevinj Jafarzade (Azerbaigian)

﻿3 Ioana Balaceanu (Romania)

3 Janja Čanjevac (Croazia)

3 Emina Ekić (Bosnia-Erzegovina)﻿

3 Ereleta Memeti (Kosovo)

3 Marija Milinković (Bosnia-Erzegovina)

Tre o più gol in una partita delle qualificazioni europee femminili

4 gol

Rimantė Jonušaitė (Liechtenstein - Lithuania 1-6), 03/03/2026

3 gol

Caroline Weir (Luxembourg - Scozia 0-5), 03/03/2026, Lega B

Tessa Wullaert (Belgio - Israele 5-0), 07/03/2026, Lega B

Vital Kats (Israele - Lussemburgo 6-0), 14/04/2026, Lega B

Diána Csányi (Macedonia del Nord - Ungheria 0-5), 14/04/2026, Lega C

Milena Nikolić (Liechtenstein - Bosnia-Erzegovina 0-6), 18/04/2026, Lega C

Caroline Weir (Scozia - Israele 6-0), 05/06/2026, Lega B

Tessa Wullaert (Belgio - Lussemburgo 6-0), 05/06/2026, Lega B



