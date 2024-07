Qualificazioni Europee femminili, ultima giornata: Italia, Paesi Bassi, Inghilterra qualificate

Italia, Paesi Bassi e Inghilterra hanno conquistato l'accesso diretto a UEFA Women's EURO 2025 nell'ultima giornata delle Qualificazioni Europee femminili. Nove finaliste sono confermate, mentre le restanti saranno decise agli spareggi.

Mentre le squadre della Lega A si sono sfidate per arrivare tra le prime due del proprio girone e qualificarsi direttamente a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera (per il quale i padroni di casa sono automaticamente qualificati), in tutte le leghe sono ancora in gioco i posti per spareggi, promozioni e retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

Chi si è qualificato per Women's EURO 2025 e chi ha raggiunto gli spareggi? Qualificate alla fase finale: Danimarca, Inghilterra (campione in carica), Francia, Germania, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera (ospitante) Confermate agli spareggi dalla Lega A: Austria, Belgio, Cechia, Finlandia, Norvegia, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Svezia Confermati agli spareggi dalla Lega B: Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ungheria, Irlanda del Nord, Portogallo, Scozia, Serbia, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Galles Confermati agli spareggi dalla Lega C: Albania, Bielorussia, Georgia, Grecia, Lussemburgo, Montenegro, Romania, Slovenia Retrocessi dalla Lega A: Cechia, Finlandia, Polonia, Repubblica d'Irlanda Promossi dalla Lega B: Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles Retrocessi dalla Lega B: Azerbaigian, Israele, Kosovo, Malta, Slovacchia Promossi dalla Lega C: Albania, Bielorussia, Grecia, Romania, Slovenia

Risultati della fase a leghe

Il Gruppo A1 è stato quello più intrigante perché nulla era ancora deciso prima del calcio d'inizio. L'Italia ha battuto la Finlandia conquistando la qualificazione (con la contemporanea retrocessione delle avversarie) mentre i Paesi Bassi si sono qualificati grazie ad un pareggio nel finale di Vivianne Miedema contro la Norvegia che dovrà, quindi, affrontare gli spareggi.

Un'altra qualificazione si è decisa a Göteborg, dove le campionesse in carica dell'Inghilterra hanno pareggiato per 0-0 e hanno scavalcato la Svezia al secondo posto nel Gruppo A3, dietro alla Francia, che ha perso contro la già retrocessa Repubblica d'Irlanda.

Nella Lega B, Azerbaigian e Slovacchia hanno conquistato gli ultimi dei 12 posti in palio agli spareggi, pur vedendo contemporaneamente confermata la retrocessione delle due squadre. La Scozia ha battuto la Serbia 1-0, guadagnandosi la promozione nel Gruppo B2, insieme alla Svizzera, vincitrice del Gruppo B1, e al Galles, che ha sconfitto il Kosovo 2-0 nel Gruppo B4.

Gli ultimi posti agli spareggi sono stati conquistati da Lussemburgo, Montenegro e Georgia.

Come funzionano le qualificazioni

Lega A

Gruppo A1

Norvegia - Paesi Bassi 1-1

I Paesi Bassi, in testa al Gruppo A, sapevano che un pareggio sarebbe stato sufficiente, indipendentemente da ciò che sarebbe successo in Italia. Tuttavia, Caroline Graham Hansen, della Norvegia, stava per condannare i Paesi Bassi agli spareggi grazie al suo gol poco dopo l'ora di gioco. Prima dello scadere, però, Vivianne Miedema, che non segnava per i Paesi Bassi da settembre 2022, ha trovato il suo 96esimo gol in nazionale e regalato ai Paesi Bassi la qualificazione diretta in Svizzera.

Italia - Finlandia 4-0

L'Italia ha conquistato una convincente vittoria contro la Finlandia, condannandola agli spareggi e alla retrocessione. Chiara Beccari ha aperto le marcature al 20', mentre Manuela Giugliano ha firmato il raddoppio poco dopo la mezz'ora. Michela Cambiaghi, subentrata alla Beccari all'inizio del secondo tempo, ha realizzato il terzo gol. Infine, un'autogol negli ultimi minuti ha chiuso definitivamente i conti nella sfida di Bolzano.

Gruppo A2

Spagna - Belgio 2-0

Già qualificata, la Spagna ha subito una sconfitta venerdì contro la Cechia, ma ha conquistato un posto alle Olimpiadi avendo ottenuto il miglior punteggio della Lega A grazie alla vittoria di questa sera. Aitana Bonmatí ha segnato l'1-0 al 39' e, poco prima della fine, la subentrata Teresa Abelleira ha chiuso la sfida con il secondo gol.

Danimarca - Cechia 2-0

La Cechia retrocede, dietro al Belgio negli scontri diretti, dopo la sconfitta in trasferta contro la già qualificata Danimarca. Entrambi i gol sono arrivati in soli nove minuti, con Signe Bruun e Janni Thomsen che hanno regalato la vittoria alla Danimarca.

Gruppo A3

Svezia - Inghilterra 0-0

Le campionesse d'Europa hanno conquistato un pareggio fondamentale al Gamla Ullevi e si sono assicurate un posto in Svizzera. Dopo il successo di venerdì dell'Inghilterra, la Svezia aveva bisogno di una vittoria per assicurarsi il secondo posto e evitare gli spareggi.



Repubblica d'Irlanda - Francia 3-1

L'Irlanda era già retrocessa, ma si è assicurata una delle vittorie più importanti della sua storia contro la Francia, già qualificata e pronta ad ospitare il torneo Olimpico. Per la gioia degli oltre 18.000 spettatori di Cork, Denise O'Sullivan ha portato l'Irlanda in vantaggio al 67' con uno splendido tiro dalla distanza, seguito dal raddoppio di Julie-Ann Russell. Vicki Becho ha accorciato le distanze ma, al 90', un colpo di testa di Anna Patten ha assicurato la vittoria all'Irlanda e l'accesso agli spareggi, con l'obiettivo di raggiungere il debutto a EURO.



Gruppo A4

Germania - Austria 4-0

La Germania, pronta per le Olimpiadi, ha superato agevolmente l'Austria già confermata agli spareggi. La doppietta di Klara Bühl e i gol di Jule Brand e Lea Schüller hanno regalato un comodo successo alla squadra di casa davanti al pubblico di Hannover.

Polonia - Islanda 0-1

Venerdì, l'Islanda si è qualificata mentre la Polonia è retrocessa e stasera la squadra ospite ha confermato il suo ottimo stato di forma. L'unico gol della sfida è stato segnato da Sveindís Jane Jónsdóttir, poco dopo la mezz'ora.

Lega B

Gruppo B1

Risultati di martedì

Svizzera - Azerbaigian 3-0

Ungheria - Turchia 1-4

Gruppo B2

Risultati di martedì

Scozia - Serbia 1-0

Israele - Slovacchia 2-2

Risultati di martedì

Portogallo - Malta 3-1

Irlanda del Nord - Bosnia ed Erzegovina 2-0

Gruppo B4

Risultati di martedì

Galles - Kosovo 2-0

Ucraina - Croazia 2-0

Lega C

Gruppo C1

Risultati di martedì

Lituania - Georgia 0-1

Bielorussia - Cipro 5-0

Gruppo C2

Risultati di martedì

Slovenia - Macedonia del Nord 4-0

Lettonia - Moldavia 2-1

Gruppo C3

Risultati di martedì

Andorra - Isole Faroe 0-4

Montenegro - Grecia 2-3



Gruppo C4

Risultati di martedì

Romania - Armenia 3-1

Bulgaria - Kazakistan 0-0



Gruppo C5

Risultato di martedì

Estonia - Lussemburgo 1-1