Qualificazioni Europee femminili, quinta giornata: pari Italia, qualificate Islanda, Francia e Danimarca

Islanda, Francia e Danimarca si sono assicurate un posto a UEFA Women's EURO 2025 nella quinta giornata di gare, unendosi a Germania, Spagna e alla Svizzera, nazione ospitante. Nel Gruppo A1, l'Italia pareggia per 0-0 contro i Paesi Bassi e martedì giocherà contro la Finlandia, che ha pareggiato 1-1 contro la Norvegia nell'altra sfida del girone.

Calendario e risultati

Nella Lega A, oltre alla corsa per le prime due posizioni dei gironi che valgono la qualificazione diretta a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera (per il quale i padroni di casa sono automaticamente qualificati), ci sono in palio anche i posti per gli spareggi ma anche promozioni e retrocessioni per la prossima UEFA Women's Nations League. Nelle altre leghe invece in palio ci sono i posti per gli spareggi, promozioni e retrocessioni.

Chi si è qualificato per Women's EURO 2025 e chi ha raggiunto gli spareggi? Alla fase finale: Danimarca, Germania, Islanda, Spagna, Svizzera (nazione ospitante) Possono ancora qualificarsi direttamente: Inghilterra, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia. Confermate agli spareggi dalla Lega A: Austria, Belgio, Cechia, Polonia, Repubblica d'Irlanda Confermate agli spareggi dalla Lega B: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Ungheria, Irlanda del Nord, Portogallo, Scozia, Serbia, Turchia, Ucraina, Galles Confermate agli spareggi dalla Lega C: Albania, Bielorussia, Grecia, Romania, Slovenia Retrocesse dalla Lega A: Polonia, Repubblica d'Irlanda Promosse dalla Lega B: Israele, Portogallo, Svizzera Retrocesse dalla Lega B: Kosovo, Malta Promosse dalla Lega C: Albania, Bielorussia, Romania, Slovenia

Come funzionano le qualificazioni

Lega A

Gruppo A1

Paesi Bassi - Italia 0-0

Finlandia - Norvegia 1-1

Ultime partite: martedì

Norvegia - Paesi Bassi

Italia - Finlandia



Gruppo A2

Cechia - Spagna 2-1

Belgio - Danimarca 0-3

Ultime partite: martedì

Spagna - Belgio

Danimarca - Cechia



Gruppo A3

Francia - Svezia 2-1

Inghilterra - Repubblica d'Irlanda 2-1

Ultime partite: martedì

Svezia - Inghilterra

Repubblica d'Irlanda - Francia



Gruppo A4

Islanda - Germania 3-0

Austria - Polonia 3-1

Ultime partite: martedì

Germania - Austria

Polonia - Islanda



Lega B

Gruppo B1

Risultati di venerdì

Azerbaigian - Ungheria 0-5

Turchia - Svizzera 0-2

Ultime partite: martedì

Svizzera - Azerbaigian

Ungheria - Turchia

Gruppo B2

Risultati di venerdì

Serbia - Israele 1-0

Slovacchia - Scozia 0-2

Ultime partite: martedì

Scozia-Serbia

Israele - Slovacchia

Risultati di venerdì

Bosnia-Erzegovina - Portogallo 0-0

Malta - Irlanda del Nord 0-2

Ultime partite: martedì

Portogallo - Malta

Irlanda del Nord - Bosnia-Erzegovina

Gruppo B4

Risultati di martedì

Croazia - Galles 0-3

Kosovo - Ucraina 0-4



Ultime partite: martedì

Galles - Kosovo

Ucraina - Croazia

Lega C

Gruppo C1

Risultati di venerdì

Cipro - Lituania 1-2

Georgia - Bielorussia 0-2

Ultime partite: martedì

Lituania - Georgia

Bielorussia - Cipro

Gruppo C2

Risultati di venerdì

Macedonia del Nord - Lettonia 1-2

Moldova - Slovenia 0-5

Ultime partite: martedì

Slovenia - Macedonia del Nord

Lettonia - Moldavia

Gruppo C3

Risultati di venerdì

Grecia - Andorra 6-0

Isole Faroe - Montenegro 2-1

Ultime partite: martedì

Andorra - Isole Faroe

Montenegro - Grecia



Gruppo C4

Risultati di venerdì

Armenia - Bulgaria 1-3

Kazakistan - Romania 0-3

Ultime partite: martedì

Romania - Armenia

Bulgaria - Kazakhstan



Gruppo C5

Risultati di venerdì

Lussemburgo - Estonia 1-1

Ultima partita: martedì

Estonia - Lussemburgo