Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup inizia mercoledì. Tra le 32 contendenti ci sono le vice campionesse 2025/26 dell'Hammarby e le ex campionesse di Eintracht Frankfurt e Wolfsburg.

Le partite di andata si giocheranno mercoledì, ad eccezione di quella tra FC Minsk e Fenerbahçe in programma tre giorni dopo. Le 16 gare di ritorno si disputeranno mercoledì 30 settembre.

Alle vincitrici dei 12 doppi confronti del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup si sono aggiunte nel sorteggio del 4 settembre le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e le nove sconfitte del terzo turno di qualificazione di Women's Champions League.

Le 16 squadre vincitrici accederanno alla fase principale della competizione, per la quale verrà effettuato un sorteggio che definirà l'intero tabellone; ogni turno, compresa la finale, si disputerà con la formula del doppio confronto a eliminazione diretta.

Gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup

Orari CET

Andata

Mercoledì 23 settembre



Metalist 1925 Kharkiv - Torreense (12:00)



PAOK - Spartak Myjava (15:00)

Breidablik - Czarni Sosnowiec (16:00)



Slovan Liberec - Rosenborg (17:00)

HJK Helsinki - Brann (17:30)

FH Hafnarfjördur - Eintracht Frankfurt (18:00)

Sparta Praha - Farul Constanța (18:00)

Brøndby - Sporting CP (18:00)

St. Pölten - Malmö (18:45)

Feyenoord - Vålerenga (19:00)

Hammarby - Rangers (19:00)

PSV Eindhoven - Fortuna Hjørring (19:00)

Wolfsburg - Sturm Graz (19:00)

Ajax - Aktobe (19:30)

Hearts - Real Sociedad (20:00)

Sabato 26 settembre

FC Minsk - Fenerbahçe (16:00)

Mercoledì 30 settembre



Aktobe - Ajax (16:00)



Farul Constanța - Sparta Praha (16:00)

Vålerenga - Feyenoord (18:00)

Rosenborg - Slovan Liberec (18:00)

Brann - HJK Helsinki (18:00)

Fortuna Hjørring - PSV Eindhoven (18:00)

Spartak Myjava - PAOK (18:00)

Eintracht Frankfurt - FH Hafnarfjördur (18:30)

Sturm Graz - Wolfsburg (18:30)

Fenerbahçe - FC Minsk (19:00)

Real Sociedad - Hearts (19:00)

Malmö - St. Pölten (19:00)

Czarni Sosnowiec - Breidablik (19:00)

Rangers - Hammarby (20:00)

Sporting CP - Brøndby (20:45)

Torreense - Metalist 1925 Kharkiv (21:00)

Women's Europa Cup: il cammino del'lHammarby sino alla finale

Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27

Ottavi di finale

Sorteggio: 2 ottobre, Nyon (data soggetta a modifiche) – determina gli accoppiamenti dell’intero tabellone a eliminazione diretta



Andata: 28/29 ottobre

Ritorno: 10/11 novembre

Quarti di finale

Andata: 3/4 febbraio

Ritorno: 10/11 febbraio

Semifinali

Andata: 23/24 marzo

Ritorno: 31 marzo/1 aprile

Finale (andata e ritorno)

Andata: 1 o 2 maggio

Ritorno: 8 o 9 maggio