Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup inizia mercoledì
venerdì 18 settembre 2026
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Le 16 sfide vedranno impegnate squadre del calibro di Frankfurt, Wolfsburg e Hammarby (finalista 2025/26).
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Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup inizia mercoledì. Tra le 32 contendenti ci sono le vice campionesse 2025/26 dell'Hammarby e le ex campionesse di Eintracht Frankfurt e Wolfsburg.
Le partite di andata si giocheranno mercoledì, ad eccezione di quella tra FC Minsk e Fenerbahçe in programma tre giorni dopo. Le 16 gare di ritorno si disputeranno mercoledì 30 settembre.
Alle vincitrici dei 12 doppi confronti del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup si sono aggiunte nel sorteggio del 4 settembre le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e le nove sconfitte del terzo turno di qualificazione di Women's Champions League.
Le 16 squadre vincitrici accederanno alla fase principale della competizione, per la quale verrà effettuato un sorteggio che definirà l'intero tabellone; ogni turno, compresa la finale, si disputerà con la formula del doppio confronto a eliminazione diretta.
Gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
Orari CET
Mercoledì 23 settembre
Metalist 1925 Kharkiv - Torreense (12:00)
PAOK - Spartak Myjava (15:00)
Breidablik - Czarni Sosnowiec (16:00)
Slovan Liberec - Rosenborg (17:00)
HJK Helsinki - Brann (17:30)
FH Hafnarfjördur - Eintracht Frankfurt (18:00)
Sparta Praha - Farul Constanța (18:00)
Brøndby - Sporting CP (18:00)
St. Pölten - Malmö (18:45)
Feyenoord - Vålerenga (19:00)
Hammarby - Rangers (19:00)
PSV Eindhoven - Fortuna Hjørring (19:00)
Wolfsburg - Sturm Graz (19:00)
Ajax - Aktobe (19:30)
Hearts - Real Sociedad (20:00)
Sabato 26 settembre
FC Minsk - Fenerbahçe (16:00)
Ritorno
Mercoledì 30 settembre
Aktobe - Ajax (16:00)
Farul Constanța - Sparta Praha (16:00)
Vålerenga - Feyenoord (18:00)
Rosenborg - Slovan Liberec (18:00)
Brann - HJK Helsinki (18:00)
Fortuna Hjørring - PSV Eindhoven (18:00)
Spartak Myjava - PAOK (18:00)
Eintracht Frankfurt - FH Hafnarfjördur (18:30)
Sturm Graz - Wolfsburg (18:30)
Fenerbahçe - FC Minsk (19:00)
Real Sociedad - Hearts (19:00)
Malmö - St. Pölten (19:00)
Czarni Sosnowiec - Breidablik (19:00)
Rangers - Hammarby (20:00)
Sporting CP - Brøndby (20:45)
Torreense - Metalist 1925 Kharkiv (21:00)
Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27
Ottavi di finale
Sorteggio: 2 ottobre, Nyon (data soggetta a modifiche) – determina gli accoppiamenti dell’intero tabellone a eliminazione diretta
Andata: 28/29 ottobre
Ritorno: 10/11 novembre
Quarti di finale
Andata: 3/4 febbraio
Ritorno: 10/11 febbraio
Semifinali
Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1 aprile
Finale (andata e ritorno)
Andata: 1 o 2 maggio
Ritorno: 8 o 9 maggio
Come si è qualificata ogni squadra per il secondo turno di qualificazione?
Vincitrici primo turno di qualificazione Women's Europa Cup
Breidablik, Brøndby, FC Minsk, Feyenoord, FH Hafnarfjördur, Fortuna Hjørring, Metalist 1925 Kharkiv, Rosenborg, Slovan Liberec, Sturm Graz, Torreense, Vålerenga
Sconfitte terzo turno di qualificazione Women's Champions League
Ajax, Brann, Czarni Sosnowiec, Eintracht Frankfurt, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sparta Praha, St. Pölten, Wolfsburg
Seconde del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League
Aktobe, Farul Constanța, Fenerbahçe, Hammarby, Hearts, HJK Helsinki, Malmö, PAOK, Rangers, Spartak Myjava, Sporting CP