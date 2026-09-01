Si conclude il primo turno di qualificazione della Women’s Europa Cup: avanzano Vålerenga, Breidablik e Feyenoord

Feyenoord, Vålerenga e Rosenborg sono tra le squadre che hanno conquistato l’accesso al sorteggio del secondo turno di qualificazione della UEFA Women's Europa Cup,in programma venerdì, dopo aver superato i rispettivi confronti nel primo turno.

Vålerenga, Brøndby e Breidablik, quaest'ultimo approdato ai quarti di finale nella scorsa stagione, hanno confermato la loro prolificità sotto porta, riuscendo a difendere i vantaggi conquistati all’andata e imponendosi con un 9-1 complessivo. Hanna Andersson ha segnato una doppietta nel successo per 4-1 del Brøndby contro lo Spartak Subotica, mentre Katelyn Duong ha realizzato l’unico gol del Breidablik nella vittoria contro l’FK Csíkszereda. Per il Vålerenga, invece, Ronja Arnesen e Marie Preus hanno firmato entrambe una doppietta nel 7-1 contro il Radomlje.

Gintra e Sturm hanno dato vita a un emozionante match da otto gol complessivi, con lo Sturm che ha avuto la meglio per 7-4 nel doppio confronto grazie soprattutto alla tripletta di Brigitta Pulins. Le debuttanti FH Hafnarfjördur e Slovan Liberec hanno entrambe difeso il vantaggio dell’andata, riuscendo a qualificarsi. Anche il Feyenoord, alla prima partecipazione, ha ribaltato lo svantaggio contro l’Anderlecht, vincendo 3-1 e passando il turno con il 4-3 complessivo. Il Rosenborg, infine, ha ribaltato il confronto con il SeaSters Odesa grazie a un netto 3-0.

Sorteggio secondo turno di qualificazione

Come funziona il secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup Le vincitrici dei 12 incontri di andata e ritorno del primo turno di qualificazione della Women's Europa Cup accedono al secondo turno di qualificazione, il cui sorteggio è alle 15:00 CET di venerdì. A loro si aggiungeranno le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League (tra cui l’Hammarby, finalista della scorsa Women's Europa Cup) e le nove squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione della Women's Champions League.

Le sfide e i risultati del primo turno di qualificazione Women's Europa Cup

Mercoledì 2 settembre

Gintra - Sturm Graz 3-5 (tot. 4-7)

Agram - FC Minsk 0-1 (tot. 0-1)

Slovan Liberec - SFK 2000 Sarajevo 1-1 (tot. 4-3)

Kolos Kovalivka - Torreense 1-3 (tot. 2-9)

FH - Apollon LFC 0-1 (tot. 2-1)

Csíkszereda - Breidablik 0-1 (tot. 1-9)

Rosenborg - SeaSters Odesa 3-0 (tot. 3-1)

Brøndby - Spartak Subotica 4-1 (tot. 9-1)

Fortuna Hjørring - Hajduk Split 1-1 (tot. 3-1)

Vålerenga - Radomlje 7-1 (tot. 9-1)

Feyenoord - Anderlecht 3-1 (tot. 4-3)

Martedì 1 settembre

Metalist 1925 Kharkiv - Mitrovica 5-0 (tot. 5-0)

Sabato 29 agosto

FC Minsk - Agram 0-0

Mercoledì 26 agosto



SeaSters Odesa - Rosenborg 1-0

Radomlje - Vålerenga 0-2

Apollon LFC - FH 0-2

Mitrovica - Metalist 1925 Kharkiv 0-0

SFK 2000 Sarajevo - Slovan Liberec 2-3

Hajduk Split - Fortuna Hjørring 0-2

Breidablik - FK Csíkszereda 8-1

Sturm Graz - Gintra 2-1

Anderlecht - Feyenoord 2-1

Spartak Subotica - Brøndby 0-5

Torreense - Kolos Kovalivka 6-1

Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27

Secondo turno di qualificazione

Sorteggio: 4 settembre, Nyon (data soggetta a modifiche)

Andata: 23 settembre

Ritorno: 30 settembre

Ottavi di finale

Sorteggio: 2 ottobre, Nyon (data soggetta a modifiche) – determina gli accoppiamenti dell’intero tabellone a eliminazione diretta



Andata: 28/29 ottobre

Ritorno: 10/11 novembre

Quarti di finale

Andata: 3-4 febbraio

Ritorno: 10-11 febbraio

Semifinale

Andata: 23/24 marzo

Ritorno: 31 marzo/1° aprile

Finale (andata e ritorno)

Andata: 1 o 2 maggio

Ritorno: 8 o 9 maggio