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Si conclude il primo turno di qualificazione della Women’s Europa Cup: avanzano Vålerenga, Breidablik e Feyenoord

martedì 1 settembre 2026

Il primo turno di qualificazione della seconda edizione di UEFA Women's Europa Cup si conclude mercoledì 2 settembre con le ultime partite di ritorno.

Il Metalist 1925 Kharkiv è stata la prima squadra a qualificarsi per il secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
Il Metalist 1925 Kharkiv è stata la prima squadra a qualificarsi per il secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup Getty Images

Feyenoord, Vålerenga e Rosenborg sono tra le squadre che hanno conquistato l’accesso al sorteggio del secondo turno di qualificazione della UEFA Women's Europa Cup,in programma venerdì, dopo aver superato i rispettivi confronti nel primo turno.

Vålerenga, Brøndby e Breidablik, quaest'ultimo approdato ai quarti di finale nella scorsa stagione, hanno confermato la loro prolificità sotto porta, riuscendo a difendere i vantaggi conquistati all’andata e imponendosi con un 9-1 complessivo. Hanna Andersson ha segnato una doppietta nel successo per 4-1 del Brøndby contro lo Spartak Subotica, mentre Katelyn Duong ha realizzato l’unico gol del Breidablik nella vittoria contro l’FK Csíkszereda. Per il Vålerenga, invece, Ronja Arnesen e Marie Preus hanno firmato entrambe una doppietta nel 7-1 contro il Radomlje.

Gintra e Sturm hanno dato vita a un emozionante match da otto gol complessivi, con lo Sturm che ha avuto la meglio per 7-4 nel doppio confronto grazie soprattutto alla tripletta di Brigitta Pulins. Le debuttanti FH Hafnarfjördur e Slovan Liberec hanno entrambe difeso il vantaggio dell’andata, riuscendo a qualificarsi. Anche il Feyenoord, alla prima partecipazione, ha ribaltato lo svantaggio contro l’Anderlecht, vincendo 3-1 e passando il turno con il 4-3 complessivo. Il Rosenborg, infine, ha ribaltato il confronto con il SeaSters Odesa grazie a un netto 3-0.

Sorteggio secondo turno di qualificazione

Come funziona il secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup

Le vincitrici dei 12 incontri di andata e ritorno del primo turno di qualificazione della Women's Europa Cup accedono al secondo turno di qualificazione, il cui sorteggio è alle 15:00 CET di venerdì.

A loro si aggiungeranno le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League (tra cui l’Hammarby, finalista della scorsa Women's Europa Cup) e le nove squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione della Women's Champions League.

Le sfide e i risultati del primo turno di qualificazione Women's Europa Cup

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 1 settembre 2026

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