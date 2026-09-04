Definiti gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup
venerdì 4 settembre 2026
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Le sfide si disputeranno, in linea di massima, il 23 e il 30 settembre.
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Il sorteggio ha definito gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup che, in linea di principio, si giocheranno il 23 e 30 settembre.
Alle vincitrici dei 12 doppi confronti del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup si sono aggiunte nel sorteggio del 4 settembre le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e le nove sconfitte del terzo turno di qualificazione di Women's Champions League.
Il calendario delle partite sarà confermato a breve. Le 16 squadre vincitrici accederanno alla fase principale della competizione, per la quale verrà effettuato un sorteggio che definirà l'intero tabellone; ogni turno, compresa la finale, si disputerà con la formula del doppio confronto a eliminazione diretta.
Gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
Minsk - Fenerbahçe
Metalist 1925 Kharkiv - Torreense
Ajax - Aktobe
Wolfsburg - Sturm Graz
Sparta Praha - Farul Constanța
Brøndby - Sporting CP
St. Pölten - Malmö
Breidablik - Czarni Sosnowiec
Feyenoord - Vålerenga
Slovan Liberec - Rosenborg
HJK Helsinki - Brann
Hearts - Real Sociedad
Eintracht Frankfurt - FH Hafnarfjördur
PAOK - Sparta Myjava
Hammarby - Rangers
PSV Eindhoven - Fortuna Hjørring
Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27
Ottavi di finale
Sorteggio: 2 ottobre, Nyon (data soggetta a modifiche) – determina gli accoppiamenti dell’intero tabellone a eliminazione diretta
Andata: 28/29 ottobre
Ritorno: 10/11 novembre
Quarti di finale
Andata: 3/4 febbraio
Ritorno: 10/11 febbraio
Semifinali
Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1 aprile
Finale (andata e ritorno)
Andata: 1 o 2 maggio
Ritorno: 8 o 9 maggio