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Definiti gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup

venerdì 4 settembre 2026

Le sfide si disputeranno, in linea di massima, il 23 e il 30 settembre.

Il tabellone del sorteggio di Women's Europa Cup
Il tabellone del sorteggio di Women's Europa Cup UEFA

Il sorteggio ha definito gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup che, in linea di principio, si giocheranno il 23 e 30 settembre.

Alle vincitrici dei 12 doppi confronti del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup si sono aggiunte nel sorteggio del 4 settembre le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e le nove sconfitte del terzo turno di qualificazione di Women's Champions League.

Il calendario delle partite sarà confermato a breve. Le 16 squadre vincitrici accederanno alla fase principale della competizione, per la quale verrà effettuato un sorteggio che definirà l'intero tabellone; ogni turno, compresa la finale, si disputerà con la formula del doppio confronto a eliminazione diretta.

Gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup

Minsk - Fenerbahçe
Metalist 1925 Kharkiv - Torreense
Ajax - Aktobe
Wolfsburg - Sturm Graz
Sparta Praha - Farul Constanța
Brøndby - Sporting CP
St. Pölten - Malmö
Breidablik - Czarni Sosnowiec
Feyenoord - Vålerenga
Slovan Liberec - Rosenborg
HJK Helsinki - Brann
Hearts - Real Sociedad
Eintracht Frankfurt - FH Hafnarfjördur
PAOK - Sparta Myjava
Hammarby - Rangers
PSV Eindhoven - Fortuna Hjørring

Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27

Ottavi di finale

Sorteggio: 2 ottobre, Nyon (data soggetta a modifiche) – determina gli accoppiamenti dell’intero tabellone a eliminazione diretta

Andata: 28/29 ottobre
Ritorno: 10/11 novembre

Quarti di finale

Andata: 3/4 febbraio
Ritorno: 10/11 febbraio

Semifinali

Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1 aprile

Finale (andata e ritorno)

Andata: 1 o 2 maggio
Ritorno: 8 o 9 maggio

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