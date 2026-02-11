UEFA.com funziona meglio su altri browser
Riepilogo andata quarti di finale Women's Europa Cup: vincono Häcken, Frankfurt e Hammarby

mercoledì 11 febbraio 2026

Häcken, Eintracht e Hammarby andranno in vantaggio alle gare di ritorno dei quarti di finale di mercoledì prossimo.

Felicia Schröder (a destra) esulta dopo il gol dell'Häcken contro il Breidablik
Häcken e Eintracht mettono più di un piede in semifinale di UEFA Women's Europa Cup grazie alle ampie vittorie di mercoledì, mentre l'Hammarby vince in casa dello Sporting CP e lo Sparta Praha viene fermato in casa dall'Austria Vienna.

Le gare di ritorno dei quarti di finale si giocheranno mercoledì prossimo. Il sorteggio delle semifinali è già stato effettuato.

Clicca su un risultato per rivivere la partita.

Calendario e risultati Women's Europa Cup

Häcken - Breidablik 7-0

La squadra di casa segna cinque gol in 15 minuti nel primo tempo e si avvicina alla sua prima semifinale di una competizione europea. Helena Sampaio, Felicia Schröder (2), Monica Jusu Bah e Thelma Karen Pálmadóttir portano il punteggio sul 5-0 all'intervallo, mentre Paulina Nyström e Sampaio dilagano nella ripresa e Schröder sbaglia un calcio di rigore nel finale.

Eintracht Frankfurt - Nordsjælland 4-0

L'Eintracht si porta in vantaggio con un colpo di testa di Nicole Anyomi al 14' e raddoppia con Rebecka Blomqvist. Al 3' della ripresa arriva il terzo gol di Ereleta Memeti, mentre Blomqvist fissa il punteggio a ridosso del quarto d'ora.

Il Frankfurt esulta dopo il primo gol
Sporting CP - Hammarby 0-1

Il gol di Emilie Joramo a 21 minuti dalla fine regala una vittoria di misura all'Hammarby. Dopo un primo tempo guardingo, la partita si apre nella ripresa, con Jeneva Hernández Gray che sfiora il gol del vantaggio per lo Sporting con un tiro dall'interno dell'area. Svea Rehnberg colpisce una traversa per le ospiti, ma pochi istanti dopo è Joramo a decidere la partita con una bella conclusione al volo su cross di Stina Lennartsson.

L'Hammarby ha vinto 1-0 sul campo dello Sporting CP
Sparta Praha - Austria Vienna 0-0

Lo Sparta, che aveva superato i due turni precedenti senza segnare in casa all'andata, dovrà ripetersi la prossima settimana contro il tenace Austria Wien guidato dal capitano Carina Wenninger. La squadra ceca sfiora la traversa con un tiro-cross di Michaela Khýrová nel primo tempo. Le ospiti rispondono nel finale con un tiro di Lotta Cordes, che però sfila di poco a lato.

Le giocatrici dell'Austria Vienna salutano i tifosi allo Stadion Letná
Calendario e tabellone completo

Ritorno: mercoledì 18 febbraio

Nordsjælland – Eintracht Frankfurt (18:00, andata: 0-4) Hammarby – Sporting CP (19:00, andata: 1-0)
Breidablick – Häcken (19:00, andata: 0-7)
Austria Vienna – Sparta Praha (19:30, andata: 0-0)

Orari CET

Tabellone di Women's Europa Cup

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Sparta Praha / Austria Vienna - Sporting CP / Hammarby
2: Eintracht Frankfurt / Nordsjælland - Häcken / Breidablik

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

La prima squadra indicata gioca in casa all'andata

