UEFA Women's Europa Cup, ottavi di finale: guida alle squadre

martedì 21 ottobre 2025

Tracciamo il profilo delle squadre ancora in corsa nell'inaugurale edizione della competizione.

UEFA Women's Europa Cup, ottavi di finale: guida alle squadre
Dopo due turni di qualificazione, l'inaugurale UEFA Women's Europa Cup è arrivata agli ottavi di finale. col tabellone già delineato sino alla finale.

Tracciamo il profilo delle contendenti in vista degli ottavi di finale in programma l'11/12 e 19/20 novembre.﻿

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale (11/12 e 19/20 novembre)

Sparta Praha - Young Boys
Anderlecht - Austria Wien
Glasgow City - Sporting CP
Ajax - Hammarby
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt
Nordsjælland - Mura
Häcken - Inter
Breidablik - Fortuna Hjørring

Partite l'11/12 e 19/20 novembre
Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa

Guida alle squadre

  • L'Inter è alla sua prima stagione europea.

Sparta Praha - Young Boys

Sparta Praha (CZE)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 18°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Cechia

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 4-4dts c, 4-3dcr - Nordsjælland, finale 1-5 c - Roma
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Ferencváros (0-0 c, 5-0 t)

Scorsa stagione: primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2005/06)

Titoli nazionali: 33 campionati (compresa Cecoslovacchia), 10 coppe nazionali

Young Boys (SUI)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): N/D

Qualificazione in Europa: campione di Svizzera

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 1-0 t - Apollon LFC, Finale 0-1 n - Fortuna Hjørring
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 3-0tot. - SFK 2000 Sarajevo (2-0 c, 1-0 t)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2011/12)

Titoli nazionali: 12 campionati, 15 coppe nazionali

Anderlecht - Austria Wien

Anderlecht (BEL)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 36°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Belgio

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 14-0tot. - Aris Limassol (5-0 t, 9-0 c)
Secondo turno di qualificazione: 4-3tot. - Braga (1-1 c, 3-2dts t)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2019/20), secondo turno di qualificazione (2024/25)

Titoli nazionali: 11 campionati, 11 coppe nazionali

Austria Wien (AUT)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): N/D

Qualificazione in Europa: secondo posto in Austria

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 2-0 c - Glasgow City, finale 3-0 c - FC Minsk
Terzo turno di qualificazione: 0-2tot. - Paris FC (0-0 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 3-3tot., 5-3dcr - Slavia Praha (1-2 t, 2-1dts c)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: girone di qualificazione (2001/02 come USC Landhaus)

Titoli nazionali: 12 campionati (come Landhaus), 11 coppe nazionali (come Landhaus)

Glasgow City - Sporting CP

Glasgow City (SCO)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 44°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Scozia

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 0-2 t - Austria Wien (girone a tre squadre)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 6-0 tot. - Athlone Town (3-0 c, 3-0 t)
Secondo turno di qualificazione: 6-5 tot. - HB Køge (1-2 t, 5-3 c)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2014/15, 2019/20)

Titoli nazionali: 16 campionati, 9 coppe nazionali

Sporting CP (POR)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 61°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Portogallo

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. - Roma (2-1 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2 tot. - Rosengård (3-0 c, 2-2 t)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: secondo turno di qualificazione (2024/25)

Titoli nazionali: 2 campionati, 3 coppe nazionali

Il cammino dell'Ajax verso i quarti di finale di Women's Champions League 2023/24: tutti i gol

Ajax - Hammarby

Ajax (NED)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 17°

Qualificazione in Europa: terzo posto nei Paesi Bassi

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 4-0tot. - Sturm Graz (2-0 c, 2-0 t)
Secondo turno di qualificazione: 2-1tot. - GC Frauenfussball (0-0 t, 2-1 c)

Scorsa stagione: finale primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2023/24)

Titoli nazionali: 3 campionati, 6 coppe nazionali

Hammarby (SWE)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 51°

Qualificazione in Europa: terzo posto in Svezia

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 5-4 c - Metalist 1925, Finale 0-1 c - Manchester United
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2tot. - Brann (4-1 c, 1-1 t)

Scorsa stagione: fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi )2024/25)

Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt

PSV Eindhoven (NED)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 71°

Qualificazione in Europa: secondo posto nei Paesi Bassi

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 0-4 n - Manchester United, finale terzo posto 2-0 n - Metalist 1924
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 4-3tot. - Rosenborg (0-3 t, 4-0 c)
Secondo turno di qualificazione: 2-0 n - FC Minsk (gara unica)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2020/21)

Titoli nazionali: 1 coppa nazionale

Highlights finale UEFA Women's Champions League 2015: Frankfurt - Paris Saint-Germain 2-1

Eintracht Frankfurt (GER)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 31°

Qualificazione in Europa: terzo posto in Germania

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 1-5tot. - Real Madrid (1-2 c, 0-3 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Slovácko (4-0 c, 1-0 t)

Scorsa stagione: terzo posto primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: campione (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15 come FFC Frankfurt)

Titoli nazionali: 7 campionati (come FFC Frankfurt), 9 coppe nazionali (come FFC Frankfurt)

Nordsjælland - Mura

Nordsjælland (DEN)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 93°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Danimarca

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 4-4dts t, 3-4dcr - Sparta Praha, finale terzo posto 4-2 n - Aktobe
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 8-2tot. - KuPS (3-1 c, 5-1 t)
Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. - Gintra (0-1 t, 5-0 c)

Scorsa stagione: terzo posto primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: terzo posto primo turno di qualificazione (2024/25)

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

Mura (SVN)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 37°

Qualificazione in Europa: campione di Slovenia

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 3-2 h - Spartak Myjava, finale 0-2 c - GKS Katowice
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 3-2tot. - Dinamo-BSUPC (2-0 c, 1-2 t)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2014/15, 2020/21) / secondo turno di qualificazione (2024/25)

Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali

Il cammino dell'Häcken ai quarti di finale di Women's Champions League 2023/24: tutti i gol

Häcken - Inter

Häcken (SWE)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 13°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Svezia

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. - Atlético Madrid (1-1 c, 1-2dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. - GKS Katowice (4-0 c, 3-1 t)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2012/13 come Göteborg, 2023/24)

Titoli nazionali: 1 campionato (come Göteborg), 3 coppe nazionali (come Göteborg)

Inter (ITA)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): N/D

Qualificazione in Europa: secondo posto in Italia

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 1-2 c - Brann, finale terzo posto 4-1 c - Valur
Terzo turno di qualificazione: 0-2tot. - Paris FC (0-0 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 5-1tot. - Hibernian (4-1 c, 1-0 t)
Secondo turno di qualificazione: 12-0tot. - Vllaznia (7-0 c, 5-0 t)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: stagione d’esordio

Titoli nazionali: miglior piazzamento in campionato - 2° posto (2024/25)

  • All'esordio in Europa, dopo la fondazione nel 2018/19, ha conquistato la promozione in Serie A alla prima stagione.

Breidablik - Fortuna Hjørring

Breidablik (ISL)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 49°

Qualificazione in Europa: campione d’Islanda

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 3-1 n - Athlone Town, Finale 0-2 t - Twente
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-1 tot. - Spartak Subotica (4-0 c, 1-1 t)

Scorsa stagione: finale turno 1 di qualificazione alla Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: Quarti di finale (2006/07)

Titoli nazionali: 19 campionati, 14 coppe nazionali

Fortuna Hjørring (DEN)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 49

Qualificazione in Europa: Danish champions

Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 2-1 n - Hibernian, Finale 1-0 n - Young Boys
Terzo turno di qualificazione: 2-5tot. - St. Pölten (1-3 t, 1-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 2-1tot. - Vorskla Poltava (1-1 t, 1-0 c)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: vice campione (2002/03)

Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali

Per vittorie in coppa si intendono i successi nelle coppe nazionali.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup

Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Sparta Praha / Young Boys - Anderlecht / Austria Wien
2: Glasgow City / Sporting CP - Ajax / Hammarby ﻿
3: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Nordsjælland / Mura
4: Häcken / Inter - Breidablik / Fortuna Hjørring

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2
2: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

La squadra elencata per prima gioca l'andata in casa

