UEFA Women's Europa Cup, ottavi di finale: guida alle squadre
martedì 21 ottobre 2025
Tracciamo il profilo delle squadre ancora in corsa nell'inaugurale edizione della competizione.
Dopo due turni di qualificazione, l'inaugurale UEFA Women's Europa Cup è arrivata agli ottavi di finale. col tabellone già delineato sino alla finale.
Tracciamo il profilo delle contendenti in vista degli ottavi di finale in programma l'11/12 e 19/20 novembre.
Gli accoppiamenti degli ottavi di finale (11/12 e 19/20 novembre)
Sparta Praha - Young Boys
Anderlecht - Austria Wien
Glasgow City - Sporting CP
Ajax - Hammarby
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt
Nordsjælland - Mura
Häcken - Inter
Breidablik - Fortuna Hjørring
Partite l'11/12 e 19/20 novembre
Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa
Guida alle squadre
- L'Inter è alla sua prima stagione europea.
Sparta Praha - Young Boys
Sparta Praha (CZE)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 18°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Cechia
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 4-4dts c, 4-3dcr - Nordsjælland, finale 1-5 c - Roma
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Ferencváros (0-0 c, 5-0 t)
Scorsa stagione: primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2005/06)
Titoli nazionali: 33 campionati (compresa Cecoslovacchia), 10 coppe nazionali
Young Boys (SUI)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): N/D
Qualificazione in Europa: campione di Svizzera
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 1-0 t - Apollon LFC, Finale 0-1 n - Fortuna Hjørring
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 3-0tot. - SFK 2000 Sarajevo (2-0 c, 1-0 t)
Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2011/12)
Titoli nazionali: 12 campionati, 15 coppe nazionali
Anderlecht - Austria Wien
Anderlecht (BEL)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 36°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Belgio
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 14-0tot. - Aris Limassol (5-0 t, 9-0 c)
Secondo turno di qualificazione: 4-3tot. - Braga (1-1 c, 3-2dts t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2019/20), secondo turno di qualificazione (2024/25)
Titoli nazionali: 11 campionati, 11 coppe nazionali
Austria Wien (AUT)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): N/D
Qualificazione in Europa: secondo posto in Austria
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 2-0 c - Glasgow City, finale 3-0 c - FC Minsk
Terzo turno di qualificazione: 0-2tot. - Paris FC (0-0 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 3-3tot., 5-3dcr - Slavia Praha (1-2 t, 2-1dts c)
Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: girone di qualificazione (2001/02 come USC Landhaus)
Titoli nazionali: 12 campionati (come Landhaus), 11 coppe nazionali (come Landhaus)
Glasgow City - Sporting CP
Glasgow City (SCO)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 44°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Scozia
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 0-2 t - Austria Wien (girone a tre squadre)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 6-0 tot. - Athlone Town (3-0 c, 3-0 t)
Secondo turno di qualificazione: 6-5 tot. - HB Køge (1-2 t, 5-3 c)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2014/15, 2019/20)
Titoli nazionali: 16 campionati, 9 coppe nazionali
Sporting CP (POR)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 61°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Portogallo
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. - Roma (2-1 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2 tot. - Rosengård (3-0 c, 2-2 t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: secondo turno di qualificazione (2024/25)
Titoli nazionali: 2 campionati, 3 coppe nazionali
Ajax - Hammarby
Ajax (NED)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 17°
Qualificazione in Europa: terzo posto nei Paesi Bassi
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 4-0tot. - Sturm Graz (2-0 c, 2-0 t)
Secondo turno di qualificazione: 2-1tot. - GC Frauenfussball (0-0 t, 2-1 c)
Scorsa stagione: finale primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2023/24)
Titoli nazionali: 3 campionati, 6 coppe nazionali
Hammarby (SWE)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 51°
Qualificazione in Europa: terzo posto in Svezia
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 5-4 c - Metalist 1925, Finale 0-1 c - Manchester United
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2tot. - Brann (4-1 c, 1-1 t)
Scorsa stagione: fase a gironi di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi )2024/25)
Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt
PSV Eindhoven (NED)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 71°
Qualificazione in Europa: secondo posto nei Paesi Bassi
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 0-4 n - Manchester United, finale terzo posto 2-0 n - Metalist 1924
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 4-3tot. - Rosenborg (0-3 t, 4-0 c)
Secondo turno di qualificazione: 2-0 n - FC Minsk (gara unica)
Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2020/21)
Titoli nazionali: 1 coppa nazionale
Eintracht Frankfurt (GER)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 31°
Qualificazione in Europa: terzo posto in Germania
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 1-5tot. - Real Madrid (1-2 c, 0-3 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Slovácko (4-0 c, 1-0 t)
Scorsa stagione: terzo posto primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: campione (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15 come FFC Frankfurt)
Titoli nazionali: 7 campionati (come FFC Frankfurt), 9 coppe nazionali (come FFC Frankfurt)
Nordsjælland - Mura
Nordsjælland (DEN)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 93°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Danimarca
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 4-4dts t, 3-4dcr - Sparta Praha, finale terzo posto 4-2 n - Aktobe
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 8-2tot. - KuPS (3-1 c, 5-1 t)
Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. - Gintra (0-1 t, 5-0 c)
Scorsa stagione: terzo posto primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: terzo posto primo turno di qualificazione (2024/25)
Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali
Mura (SVN)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 37°
Qualificazione in Europa: campione di Slovenia
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 3-2 h - Spartak Myjava, finale 0-2 c - GKS Katowice
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 3-2tot. - Dinamo-BSUPC (2-0 c, 1-2 t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2014/15, 2020/21) / secondo turno di qualificazione (2024/25)
Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali
Häcken - Inter
Häcken (SWE)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 13°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Svezia
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. - Atlético Madrid (1-1 c, 1-2dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. - GKS Katowice (4-0 c, 3-1 t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2012/13 come Göteborg, 2023/24)
Titoli nazionali: 1 campionato (come Göteborg), 3 coppe nazionali (come Göteborg)
Inter (ITA)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): N/D
Qualificazione in Europa: secondo posto in Italia
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 1-2 c - Brann, finale terzo posto 4-1 c - Valur
Terzo turno di qualificazione: 0-2tot. - Paris FC (0-0 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 5-1tot. - Hibernian (4-1 c, 1-0 t)
Secondo turno di qualificazione: 12-0tot. - Vllaznia (7-0 c, 5-0 t)
Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: stagione d’esordio
Titoli nazionali: miglior piazzamento in campionato - 2° posto (2024/25)
- All'esordio in Europa, dopo la fondazione nel 2018/19, ha conquistato la promozione in Serie A alla prima stagione.
Breidablik - Fortuna Hjørring
Breidablik (ISL)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 49°
Qualificazione in Europa: campione d’Islanda
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 3-1 n - Athlone Town, Finale 0-2 t - Twente
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-1 tot. - Spartak Subotica (4-0 c, 1-1 t)
Scorsa stagione: finale turno 1 di qualificazione alla Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: Quarti di finale (2006/07)
Titoli nazionali: 19 campionati, 14 coppe nazionali
Fortuna Hjørring (DEN)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 49
Qualificazione in Europa: Danish champions
Cammino agli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 2-1 n - Hibernian, Finale 1-0 n - Young Boys
Terzo turno di qualificazione: 2-5tot. - St. Pölten (1-3 t, 1-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 2-1tot. - Vorskla Poltava (1-1 t, 1-0 c)
Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: vice campione (2002/03)
Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali
Per vittorie in coppa si intendono i successi nelle coppe nazionali.
Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup
Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Sparta Praha / Young Boys - Anderlecht / Austria Wien
2: Glasgow City / Sporting CP - Ajax / Hammarby
3: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Nordsjælland / Mura
4: Häcken / Inter - Breidablik / Fortuna Hjørring
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2
2: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2
