Anteprima ottavi di finale UEFA Women's Europa Cup: PSV-Frankfurt, Häcken-Inter, Ajax-Hammarby

Gli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup iniziano mercoledì con le gare d'andata. Il sorteggio ha già delineato il tabellone sino alla finale. In questo articolo analizziamo gli spunti più interessanti delle gare d'andata, il cui ritorno è fissato per il 19 e 20 novembre.

Ogni turno a eliminazione diretta della nuova competizione europea, prevede gare d'andata e ritorno, compresa la finale in programma il 25/26 aprile e 2/3 maggio.

Conosciamo le squadre degli ottavi di Europa Cup

Riuscirà il Frankfurt a lasciare nuovamente il segno per primo?

Sarebbe una bella coincidenza se l'Eintracht Frankfurt vincesse questa nuova competizione, dato che nel 2001/02 l'allora FFC Frankfurt divenne la prima squadra a vincere la UEFA Women's Cup. Il club tedesco nel 2014/15 ha vinto il suo quarto titolo europeo, che rimane l'ultimo dei 20 trofei importanti conquistati dal club. Tuttavia questo Frankfurt in questa stagione può contare su calciatrici dalla comprovata esperienza europea come Elisa Senss, Nicole Anyomi, Amanda Ilestedt e Géraldine Reuteler, quindi sognare è più che lecito.

Il PSV Eindhoven però non è un avversario da sottovalutare, dato che ha eliminato il Rosenborg nel primo turno di qualificazione ribaltando la sconfitta per 3-0 dell'andata. La nazionale svizzera Riola Xhemaili, ex Wolfsburg, dopo aver disputato un UEFA Women's EURO 2025 a grandi livelli, si sta confermando con prestazioni da top player.

Il quarto titolo del Frankfurt: la finale di UWCL 2015

Basterà l'esperienza in Women's Champions League?

Il Frankfurt ha partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League appena due stagioni fa, ma non è l'unico club ad avere esperienza in competizioni UEFA. L'Hammarby, che ha partecipato alla fase a gironi 2024/25, affronta una squadra che nella stagione precedente ha raggiunto i quarti di finale della Women's Champions League: l'Ajax. Un altro club arrivato ai quarti di finale nel 2023/24, l'Häcken, affronta l'Inter, club che ha segnato 17 gol nelle quattro partite disputate nella sua prima stagione europea.

Il Breidablik, che quattro stagioni fa ha disputato la fase a gironi della Women's Champions League e nel 2006/07 è arrivato ai quarti di finale della UEFA Women's Cup, affronterà il Fortuna Hjørring, vice campione del 2002/03. Il Glasgow City ha raggiunto i quarti di finale di Women's Champions League nel 2014/15, ma la sua rimonta in extremis contro l'HB Køge che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale, è un monito per lo Sporting CP, che ha fatto lo stesso nella partita di andata delle qualificazioni alla Women's Champions League contro la Roma, prima però di essere eliminato nella partita di ritorno.

Il cammino dell'Ajax sino ai quarti della UWCL 2023/24

Volti nuovi a caccia di trofei

L'Inter, che può contare sulla prolifica attaccante belga Tessa Wullaert, non è l'unica squadra degli ottavi al suo esordio nelle competizioni UEFA. Tra le esordienti ci sono anche PSV, Sporting e Young Boys, quest'ultima impegnata contro lo Sparta Praha, che invece è alla sua 22ª stagione europea (seconda nella classifica generale di presenze europee) e che nel 2005/06 ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Women's Cup.

Altre due partite vedono affrontarsi squadre che stanno scrivendo nuovi capitoli nella storia del proprio club. Una è quella tra Anderlecht e Austria Wien, due squadre che hanno superato epici turni di qualificazione, e l'altra è quella tra Nordsjælland e Mura (seconda squadra slovena ad arrivare agli ottavi di finale di una competizione UEFA per club femminili).

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Women's Europa Cup

Andata

Mercoledì 12 novembre

Nordsjælland - Mura (18:00)

Häcken - Inter (18:30)

Sparta Praha - Young Boys (18:45)

Anderlecht - Austria Wien (19:00)

Breidablik - Fortuna Hjørring (19:00)

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt (19:00)

Ajax - Hammarby (19:30)

Glasgow City - Sporting CP (20:35)

Ritorno

Mercoledì 19 novembre

Young Boys - Sparta Praha (18:00)

Fortuna Hjørring - Breidablik (18:00)

Mura - Nordsjælland (18:00)

Inter - Häcken (18:30)

Austria Wien - Anderlecht (19:30)

Sporting CP - Glasgow City (20:45)

Giovedì 20 novembre

Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30)

Hammarby - Ajax (19:00)

Orari in CET