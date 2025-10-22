Gli ottavi di UEFA Women's Europa Cup iniziano il 12 novembre: calendario e tabellone completo
mercoledì 22 ottobre 2025
Intro articolo
Il sorteggio ha definito il tabellone della fase a eliminazione diretta che inizierà il 12 novembre con gli ottavi di finale.
Contenuti top media
Corpo articolo
Gli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup iniziano mercoledì 12 novembre. Il sorteggio ha definito il tabellone completo dagli ottavi alla finale.
Le contendenti, tra cui l'Inter (all'esordio in competizioni UEFA) e le quattro volte campionesse d'Europa dell'Eintracht Frankfurt, hanno vinto il secondo turno di qualificazione.
Ogni turno della nuova competizione si giocherà con partite di andata e ritorno a eliminazione diretta, finale compresa in programma il 25/26 aprile e 2/3 maggio. Gli ottavi di finale si giocheranno il 19 e 20 novembre, mentre i quarti a febbraio.Conosciamo le squadre degli ottavi di Women's Europa Cup
Ottavi di finale
Andata
Mercoledì 12 novembre
Nordsjælland - Mura (18:00)
Häcken - Inter (18:30)
Sparta Praha - Young Boys (18:45)
Anderlecht - Austria Wien (19:00)
Breidablik - Fortuna Hjørring (19:00)
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt (19:00)
Ajax - Hammarby (19:30)
Glasgow City - Sporting CP (20:35)
Ritorno
Mercoledì 19 novembre
Young Boys - Sparta Praha (18:00)
Fortuna Hjørring - Breidablik (18:00)
Mura - Nordsjælland (18:00)
Inter - Häcken (18:30)
Austria Wien - Anderlecht (19:30)
Sporting CP - Glasgow City (20:45)
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30)
Hammarby - Ajax (19:00)
Orari CET
Guida alle squadre
- Il Frankfurt ha vinto quattro volte la UEFA Women's Cup/Champions League.
- Il Fortuna Hjørring è arrivato in finale nel 2002/03 e ha battuto il Briedablik per 9-0 nel girone di qualificazione. Ajax, Breidablik, Glasgow City, Häcken e Sparta sono arrivate in passato sino ai quarti di finale.
- Ajax, Breidablik, Frankfurt, Häcken e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni.
- L'Inter è all'esordio in Europa.
- Anderlecht, Austria, Mura, Nordsjælland, PSV, Sporting e Young Boys sono alla prima partecipazione a un ottavo di una competizione femminile UEFA.
Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup
Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Sparta Praha / Young Boys - Anderlecht / Austria Wien
2: Glasgow City / Sporting CP - Ajax / Hammarby
3: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Nordsjælland / Mura
4: Häcken / Inter - Breidablik / Fortuna Hjørring
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2
2: Vincente quarto di finale 3 - Winner quarter-final 4
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2
Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa