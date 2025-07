Patri Guijarro, la protagonista invisibile della Spagna a Women's EURO 2025

Durante la vittoria per 1-0 ai supplementari contro la Germania nella semifinale di Women's EURO, Patri Guijarro ha dimostrato per l'ennesima volta di essere indispensabile per la Spagna.

La centrocampista difensiva ha offerto un'altra prestazione magistrale, giocando con intelligenza, creando costantemente occasioni per le compagne e controllando sapientemente i ritmi di gara.

Le statistiche parlano da sole:

Patri contro la Germania 1ª per tocchi di palla (143)

1ª per palloni recuperati (12)

1ª per passaggi completati (109/121)

1ª per passaggi lunghi completati (9/13)

Patri è da anni la spina dorsale del Barcellona e della nazionale spagnola, offrendo prestazioni che raramente ottengono il riconoscimento che meritano.

Molti esperti concordano sul fatto che, data la sua qualità e costanza, avrebbe potuto vincere il Pallone d'Oro già molto tempo fa. Tuttavia, la sua posizione in campo non è probabilmente la più glamour o di alto profilo e il suo lavoro passa spesso inosservato.

Highlights EURO Femminile 2025: Germania - Spagna 0-1 (dts)

La verità è che la Spagna non sarebbe la squadra che è senza Patri. La sua capacità di leggere il gioco, creare spazi e fare da raccordo è essenziale affinché le attaccanti possano giocare con libertà.

Le compagne la elogiano all'unanimità. Come commenta Alexia Putellas: "È un privilegio giocare con lei. È la migliore regista difensiva del mondo e rende tutto più facile. Percorre ogni centimetro di campo con qualità e intelligenza. È facilissimo giocare al fianco di Patri".

"Ci sono passaggi che vede solo lei" Vicky López su Patri

Vicky López mette in evidenza anche la sua visione di gioco unica e il suo impatto sulla squadra: "Ci sono passaggi che vede solo lei. Gioca sempre la palla in avanti, con uno scopo. È bellissimo giocare con lei. È una delle migliori giocatrici del mondo, anche se molto sottovalutata. È la spina dorsale della squadra e il motivo per cui tutte noi giochiamo bene".

Avvicinamento alla finale: Inghilterra - Spagna

La Ct Montse Tomé aggiunge: "È la migliore del mondo nel suo ruolo. Ha avuto un'ottima stagione con il suo club e sta andando alla grande anche con noi. Non è un ruolo facile perché non ha il riconoscimento che merita".

"La sua umiltà e la sua generosità dentro e fuori dal campo permettono a giocatrici come Aitana [Bonmatí], Alexia, Vicky, Mariona [Caldentey] e [Clàudia] Pina di giocare con libertà. È un elemento fondamentale della nostra squadra".

A Women's EURO 2025, Patri non solo domina a centrocampo, ma è anche il propulsore della squadra. Il suo talento, la sua costanza e il suo sacrificio sono uno dei motivi principali per cui la Spagna sogna di alzare il trofeo per la prima volta.