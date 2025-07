Vicky López rompe gli schemi a UEFA Women's EURO 2025

Vicky López ha già fatto la storia a UEFA Women's EURO 2025: con il suo gol nel 5-0 contro il Portogallo alla prima giornata, è diventata la più giovane marcatrice spagnola di sempre a Women's EURO a 18 anni e 342 giorni. Tuttavia, chi ha seguito la sua carriera non sarà rimasto troppo sorpreso, perché passo dopo passo Vicky ha sempre infranto primati.

Nata a Madrid nel 2006, ha dimostrato un grandi potenziale fin dalla tenera età. Il 5 settembre 2021, è diventata la giocatrice più giovane nella storia del massimo campionato spagnolo esordendo con il Madrid CFF a 15 anni e 71 giorni. Ingaggiata dal Barcellona nel 2022, è diventata la più giovane giocatrice di sempre del club in UEFA Women's Champions League nel 7-0 contro il Rosengård il 21 dicembre 2023, all'età di 16 anni e 148 giorni.

Finalista a Women's EURO Under 17 con la Spagna nel 2022 e nel 2023, è stata Giocatrice del Torneo in occasione del trionfo in Coppa del Mondo FIFA Under 17 ed è diventata la più giovane esordiente in nazionale maggiore nella semifinale di UEFA Women's Nations League contro i Paesi Bassi del 23 febbraio 2024 (età: 17 anni e 212 giorni). Cinque giorni dopo, è entrata dalla panchina e ha vinto il torneo alla sua seconda presenza.

Entrata a far parte di una squadra ricca di talenti, tra cui le vincitrici del Pallone d'Oro Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, Vicky si è inserita perfettamente e il suo atteggiamento impavido rimane uno dei suoi tratti distintivi. Tecnicamente dotata, creativa e sorprendentemente matura, Vicky si distingue non solo per quello che fa, ma per come lo fa.

A Women's EURO 2025, Vicky ha giocato titolare le prime due partite della Spagna, con una libertà e una sicurezza che è difficile non notare. Evidentemente le piace stare in campo, come conferma: "Godersi la partita è uno dei segreti che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui".

Con la sua velocità, un ottimo senso della posizione e un approccio temerario negli spazi stretti, offre spunti interessanti al centrocampo spagnolo. Finora, le sue prestazioni hanno superato le aspettative e suggeriscono che sta già diventando una pedina fondamentale della nazionale maggiore.

Qualcuno l'ha anche paragonata a Lamine Yamal, che ha dimostrato una maturità che ve ben oltre i suoi anni sia nel Barça che in nazionale. "Tutti e due siamo giovani e giochiamo in scioltezza", ha detto Vicky qualche mese fa.

A proposito dei suoi modelli calcistici ha aggiunto: "Penso che il miglior giocatore della storia sia [Lionel] Messi, ma ho guardato molto anche Neymar. Sembrava un po' pazzo, ma con il suo stile dava tanto alla squadra. Vorrei anche sottolineare la visione di gioco di Alexia [Putellas] e i gol incredibili di [Clàudia] Pina".

Ora, la sfida per Vicky è continuare a crescere mantenendo le qualità che la rendono unica. Pur avendo meno di 19 ani (li compirà il 26 luglio alla vigilia della finale di Women's EURO), López sembra già una giocatrice che potrebbe plasmare il futuro della sua nazionale.