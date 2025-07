La norvegese Signe Gaupset pronta alla sfida contro l'Italia

Signe Gaupset è venuta alla ribalta mondiale con la straordinaria prestazione contro l'Islanda che ha regalato la vittoria per 4-3 alla Norvegia alla terza giornata di UEFA Women's EURO 2025. La 20enne ha trascinato la sua squadra alla vittoria a Thun con con due gol e due assist, aggiudicandosi il premio di Player of the Match tra gli applausi di compagne, tifosi e addetti ai lavori.

Selezionata da UEFA.com come una dei talenti da tenere sott'occhio nel 2023 quando aveva ancora 17 anni, nella UEFA Women's Champions League 2023/24 Gaupset ha disputato delle partite ad altissimo livello attirando le attenzioni dei migliori club europei. In quell'edizione ha segnato al Lyon ed è stata elogiata persino dall'allenatore del Barcelona, Jonatan Giráldez, dopo la sfida contro le campionesse di Spagna. All'inizio del 2024 ha ricevuto la sua prima convocazione con la nazionale maggiore della Norvegia, e ora è in lizza per una maglia da titolare contro l'Italia nei quarti di finale.

Sicura di sé e forte fisicamente, Gaupset attribuisce parte della sua resilienza in campo al fatto di aver giocato con i ragazzi fino all'età di 14 anni. "Ho avuto modo di giocare ad alto livello e di sfidare me stessa fino in fondo soprattutto dal punto di vista fisico perché lì il gioco era più veloce sin dalle prime battute".

Signe Gaupset sulla 'fantastica' vittoria della Norvegia

All'età di 16 anni ha capito che era giunto il momento di una nuova grande avventura. Ha lasciato la famiglia e gli amici di Molde per trasferirsi a 450 km di distanza nel Brann di Bergen. "È stata la scelta giusta perché volevo che tutto il mio potenziale venisse fuori", ha dichiarato alla UEFA. Ha dovuto badare totalmente a se stessa - cucinare, fare il bucato e tutto il resto - ma non ha avuto rimpianti: "Sento di essere cresciuta molto, sia in campo che fuori".

Resta da vedere se sarà titolare contro l'Italia, ma di certo è pronta a scendere in campo. "L'importante è farsi trovare sempre pronte, sia che si parta titolari che dalla panchina. Ci si prepara allo stesso modo, in modo che se si ha la possibilità di giocare, si sa già cosa fare in campo".

Signe Gaupset contro Caroline Graham Hansen del Barcelona nella Women's Champions League 2023/24 UEFA via Getty Images

La partita con l'Italia è un banco di prova importante per la Norvegia, che è arrivata ai quarti di Women's EURO 2025 dopo le mancate qualificazioni alla fase a eliminazione diretta nelle due edizioni precedenti. "È importante essere unite come squadra", ha spiegato Gaupset. "Dobbiamo dare il massimo se vogliamo battere l'Italia. Lo sappiamo tutte e ci prepareremo al meglio per riuscirci".

La tensione è palpabile, ma Gaupset non teme le responsabilità ed è pronta a godersi questa esperienza. "È così che la penso", ha detto. "E questo è anche il motivo principale per cui sono dove sono oggi".