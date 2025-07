Paesi Bassi - Francia 2-5: le Bleuettes chiudono a punteggio pieno e volano ai quarti di Women's EURO 2025

La Francia segna tre gol in sette minuti verso l'ora di gioco e travolge i Paesi Bassi per 5-2 qualificandosi come prima del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2025 con tre vittorie su tre. Ai quarti di finale le francesi affronteranno sabato prossimo a Basilea la Germania, squadra che le eliminò nella semifinale del 2022.

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inghilterra alla seconda giornata, i Paesi Bassi iniziano la partita con la consapevolezza che solo una vittoria con tre gol di scarto le avrebbe qualificate ai quarti, ma l'impresa non riesce alle campionesse d'Europa del 2017 che crollano nel secondo tempo sotto i colpi di una Francia perfetta. 

I momenti chiave 22' Toletti sblocca il risultato per la Francia

26' Pelova pareggia subito dopo

41' I Paesi Bassi ripassano in vantaggio con un autogol

61' Katoto sigla il pari

64' Cascarino porta in vantaggio la Francia

90'+1' Karchaoui segna su rigore

La cronaca

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inghilterra nella seconda giornata, i Paesi Bassi sanno già prima della partita che solo una vittoria con tre gol di scarto stasera avrebbe garantito loro la qualificazione. L'allenatore Andries Joncker, alla sua ultima gara sulla panchina dei Paesi Bassi, schiera a sorpresa Lineth Beerensteyn al posto di Vivianne Miedema in attacco, mettendola accanto a Chastity Grant in un 4-4-2, con Lynn Wilms e Sherida Spitse in difesa e Daniëlle van de Donk di nuovo titolare a centrocampo. La Francia di Laurent Bonadei, che ancora non è matematicamente qualificata, invece opta per Oriane Jean-François al posto di Grace Geyoro a centrocampo.

La partita minuto per minuto: Paesi Bassi - Francia 2-5

I Paesi Bassi partono forte e sfiorano subito il vantaggio con un tiro di Victoria Pelova che viene parato senza troppe difficoltà da Pauline Peyraud-Magnin. Al 22' però sono le francesi a sbloccare il risultato a Basilea con un tiro preciso di Sandie Toletti (che festeggia oggi 30 anni) dal limite dell'area su assist di Katoto dopo un paio di dribbling in area.

I Paesi Bassi rispondono prontamente: nonostante Peyraud-Magnin compia una superba parata in tuffo su un tiro al volo di Grant, Pelova si avventa sulla ribattuta e scaglia un tiro imprendibile all'incrocio dei pali. A questo punto i Paesi Bassi tornano a sperare e Van de Donk mette nuovamente alla prova Peyraud-Magnin, mentre Beerensteyn colpisce di testa un cross che finisce di poco a lato.

La Francia continua a esercitare una maggiore pressione, ma prima dell'intervallo i Paesi Bassi passano in vantaggio: Pelova entra in area dalla sinistra e scaglia un traversone basso verso Beerensteyn che sfiora appena il pallone facendo cambiare la direzione alla sfera in maniera decisiva verso l'incolpevole Selma Bacha che la devia nella propria porta.

L'esultanza della Francia per il quarto gol Getty Images

Verso l'ora di gioco la Francia segna il gol del pari con Katoto dopo uno splendido contropiede orchestrato da Cascarino. Tre minuti dopo tocca a Cascarino scrivere il proprio nome sul taccuino dei marcatori con uno splendido tiro dalla distanza che finisce all'incrocio dei pali. Dopo altri tre minuti, Cascarino realizza il 4-2 con un tiro preciso sul palo più lontano dopo un doppio palo di Katoto.

A questo punto, Cascarino e Katoto escono per rifiatare, forse in vista del quarto di finale contro la Germania. Ma le Bleuettes continuano a spingere e Van Domselaar nega il gol a Sandy Baltimore. Nei minuti di recupero Kerstin Casparij stende in area la francese Melween N'Dongala, e Karchaoui segna dal dischetto il 5-2 definitivo.

Player of the Match: Delphine Cascarino (France)

"Cascarino ha contribuito in modo decisivo a ribaltare la partita contro i Paesi Bassi con due gol e uno splendido assist dopo aver riconquistato il possesso. Ha messo in mostra le sue doti tecniche e la sua intelligenza tattica con il gol del 3-2, oltre che con i numerosi passaggi tra le linee".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

L'esultanza di Sandie Toletti per il gol nel giorno del suo 30° compleanno AFP via Getty Images

Paesi Bassi: Van Domselaar; Casparij, Spitse (Dijkstra 84'), Janssen, Wilms; Van de Donk (Egurrola 84'), Roord (Kaptein 68'), Groenen, Pelova (Jansen 90'); Grant (Brugts 68'), Beerensteyn

Francia: Peyraud-Magnin; De Almeida, Samoura, Sombath (N'Dongala 79'), Bacha (Bogaert 71'); Jean-François, Toletti (Geyoro 59'), Karchaoui; Cascarino (Diani 71'), Katoto (Mateo 81'), Baltimore