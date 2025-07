Inghilterra - Galles 6-1: le campionesse in carica travolgono le gallesi e volano ai quarti

Le campionesse d'Europa in carica si qualificano ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2025 come seconda del Gruppo D grazie al 6-1 sul Galles all'Arena St.Gallen.

I momenti chiave 13' Stanway segna su rigore dopo un fallo in area di Jones

21' Toone segna il raddoppio da distanza ravvicinara

30' Hemp sigla il 3-0 di testa su cross di Toone

44' Russo segna il suo primo gol della fase finale

52' Clark respinge sul palo il tiro di Park

72' Mead trafigge il portiere con un rasoterra preciso

76' Cain segna il gol della bandiera su un lancio perfetto di Fishlock

89' Beever-Jones segna su cross di Mead cross



La cronaca

Sarina Wiegman schiera la stessa formazione che pochi giorni prima ha travolto le ex campionesse d'Europa dei Paesi Bassi e passa subito in vantaggio: Georgia Stanway viene stesa in area da Carrie Jones e trasforma lei stessa il rigore con un rasoterra preciso.

Con la consapevolezza che una vittoria sarebbe valsa la qualificazione ai quarti di finale, l'Inghilterra continua a premere sull'acceleratore e raddoppia al 21' con un tiro dalla distanza di Ella Toone su assist di Alessia Russo.

Alla mezz'ora le inglesi si portano sul 3-0 con un potente colpo di testa di Lauren Hemp su cross di Toone, e a un minuto dalla fine del primo tempo, Alessia Russo cala il poker con un bel tiro da posizione centrale.

L'esultanza di Ella Toone (a destra) con Lucy Bronze per il secondo gol dell'Inghilterra AFP via Getty Images

Certa di un margine rassicurante, Sarina Wiegman mette in campo Jess Park e Beth Mead all'intervallo. Al 72' c'è gloria anche per la capocannoniera di WEURO 2022, Mead, che segna il 5-0 su assist di Aggie Beever-Jones (entrata a partita in corso).

Pochi minuti dopo il Galles segna il gol della bandiera con Hannah Cain dopo un lancio perfetto di Jess Fishlock.

L'Inghilterra, tuttavia, ha l'ultima parola sulla partita quando a un minuto dalla fine, Beever-Jones segna il sesto gol con un colpo di testa in tuffo su cross di Mead. Con questa vittoria, l'Inghilterra si qualifica come seconda del Gruppo D e si prepara al quarto di finale contro la Svezia in una sorta di ripetizione della semifinale di Women's EURO 2022, quando le inglesi vinsero 4-0.

Player of the Match: Keira Walsh (Inghilterra)

"Viene premiata per il modo in cui ha guidato la squadra in attacco, aiutando a collegare la linea difensiva agli attaccanti. Ha sempre preso la decisione giusta ed è stata fondamentale per i contropiedi della sua squadra".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Alessia Russo ha segnato il quarto gol dell'Inghilterra Getty Images

Inghilterra: Hampton; Bronze (Charles 79'), Williamson, Carter, Greenwood; Toone (Park 46'), Walsh, Stanway; James (Kelly 57'), Russo (Beever-Jones 57'), Hemp (Mead 46')

Galles: Clark; E Morgan, Roberts, Evans, Woodham (Green 46'); James, Fishlock; Holland (Cain 65'), Jones (Barton 84'), Rowe (Ladd 65'); F Morgan (Hughes 79')