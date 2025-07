Svezia - Germania 4-1: rimonta e primo posto per le svedesi

La Svezia vince in rimonta per 4-1 contro la Germania e si aggiudica il primo posto nel Gruppo C di UEFA Women's EURO 2025.

Con entrambe le squadre già sicure dei quarti di finale dopo i successi contro Danimarca e Polonia, in palio c'è il primato nel girone (ma la Svezia è in vantaggio per differenza reti). Jule Brand porta avanti le tedesche, che però vanno al riposo in svantaggio per 3-1 dopo le reti di Stina Blackstenius, Smilla Holmberg e Fridolina Rolfö (rig.). Nella ripresa, Lina Hurtig entra dalla panchina e segna il quarto gol della Svezia, che accede ai quarti di finale con tre vittorie su tre.

I momenti chiave 7': Brand sblocca il risultato

12': Blackstenius pareggia

25': Holmberg raddoppia per la Svezia

34': Rolfö trasforma un rigore dopo il fallo di mano in area che costa l'espulsione a Wamser 

80': Hurtig firma il 4-1



La cronaca

La Svezia cambia quattro giocatrici rispetto alla vittoria contro la Polonia: Magdalena Eriksson gioca al centro della difesa e scende in campo nel suo settimo torneo internazionale, Smilla Holmberg parte terzino destro, Hanna Bennison occupa un posto a centrocampo e Fridolina Rolfö colleziona la sua 100esima presenza in attacco. Tra le fila della Germania, Laura Freigang sostituisce Linda Dallmann nel ruolo di trequartista.

La partita minuto per minuto: Svezia - Germania 4-1

Incitata dal capitano Giulia Gwinn, in stampelle dopo l'infortunio alla prima giornata, la Germania ha un'occasione dopo appena 20 secondi, con Jule Brand che costringe Jennifer Falk all'intervento. Ma anche la Svezia si rende pericolosa in avvio: Holmberg vola a rete e serve Kosovare Asllani, che conclude di poco a lato.

La Germania, che per arrivare prima deve assolutamente vincere, si porta avanti al 7' con Carlotta Wasmer, che sfugge a Jule Brand e segna il suo secondo gol alla fase finale. Lo svantaggio della Svezia non dura però a lungo, perché Stina Blackstenius punta la porta su un intelligente passaggio di Asllani e trafigge Ann-Katrin Berger con un rasoterra.

La Germania continua a dominare nel pressing, ma un'altra fuga di Holmberg sulla destra porta la Svezia in vantaggio. Nei pressi della porta, Sarai Linder tenta il contrasto, ma la palla rimbalza sulla gamba di Holmberg e supera Berger. La Svezia sfiora anche il terzo gol quando Johanna Rytting Kaneryd intercetta un passaggio di Berger ma sceglie di non tirare.

Poco dopo, Rytting Kaneryd si lancia di nuovo in area e serve Blackstenius; sulla linea di porta, Wamser ferma d'istinto il suo tiro con la mano e viene espulsa, permettendo a Rolfö di trasformare il rigore.

Le giocatrici svedesi abbracciano Smilla Holmberg dopo il suo primo gol in nazionale AFP via Getty Images

Rolfö è stata tra le giocatrici che vengono sostituite nell'intervallo e va in panchina con la gamba destra vistosamente fasciata. Dopo i cambi da entrambe le parti, la Svezia continua a sfruttare la superiorità numerica e Filippa Angeldahl calcia alto al volo.

La partita sembra volgere al termine, con le due squadre che forse pensano già ai quarti di finale della prossima settimana, ma a 10' dalla fine la subentrata Hurtig segna il quarto gol della Svezia dopo una combinazione tra Madelen Janogy e Rytting Kaneryd.

Player of the Match: Johanna Rytting Kaneryd (Svezia)

Johanna Rytting Kaneryd

"Johanna Rytting Kaneryd è stata determinante nell'ultimo quarto di campo, servendo l'assist per il terzo gol e sfruttando ripetutamente gli spazi dietro la difesa tedesca. È stata fondamentale per il costante forcing della Svezia".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Svezia: Falk; Holmberg, Björn (Sembrant 46'), Eriksson, Andersson; Angeldahl (Zigiotti Olme 82'), Bennison; Rytting Kaneryd, Asllani (Hurtig 52'), Rolfö (Janogy 46'); Blackstenius (Wangerheim 71')

Germania: Berger; Wamser, Minge, Knaak (Hendrich 46'), Linder; Senss (Däbritz 84'), Nüsken (Cerci 77'); Brand, Freigang (Lohmann 46'), Bühl; Schüller (Hoffmann 63')