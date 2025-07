Portogallo - Belgio 1-2: Janice Cayman segna il gol decisivo ed elimina il Portogallo da Women's EURO 2025

Janice Cayman realizza il gol che chiude definitivamente la sfida, regalando al Belgio la vittoria per 2-1 nella sua ultima partita a UEFA Women’s EURO 2025.

La vittoria del Belgio pone anche fine ai sogni del Portogallo.

Momenti chiave 3': Wullaert porta avanti il Belgio

64': annullato il gol di Toloba 

87' Telma Encarnação pareggia

90' Wullaert fermata dalla corta distanza

90+2' annullato il gol di Bundled Tysiak

90+6' Cayman chiude definitivamente la sfida

La partita in breve

Il Portogallo arriva a questa sfida sapendo che una vittoria può potenzialmente portarlo al suo primo quarto di finale, anche se tutto dipende dal risultato della sfida tra Spagna e Italia. Tuttavia, è il Belgio, già eliminato, a sorprendere tutti passando subito in vantaggio.

La partita minuto per minuto: Portogallo - Belgio

Sono trascorsi meno di tre minuti quando la capitana Tessa Wullaert si inserisce con precisione e finalizza un'azione corale costruita alla perfezione.

Il Belgio festeggia il gol del vantaggio AFP via Getty Images

Il forcing del Belgio continua e Wullaert sfiora l’assist otto minuti più tardi, ma il suo cross attraversa l’area e manca di poco l'intervento di Justine Vanhaevermaet. Con il passare dei minuti, però, le occasioni per il raddoppio si diradano, mentre il Portogallo inizia gradualmente a trovare equilibrio e ritmo nella partita.

Tuttavia, nonostante il possesso, le occasioni scarseggiano prima dell’intervallo. Il Portogallo fatica a concretizzare e, solo in pieno recupero, Ana Capeta ha un'ottima occasione ma calcia su Lichtfus da ottima posizione.

All’inizio della ripresa, Francisco Neto cambia le carte in tavola con due sostituzioni e la squadra risponde subito. Capeta si rende subito pericolosa con un gran tiro, mentre Kika Nazareth sfiora il pari poco dopo.

Il tentativo di Ana Capeta AFP via Getty Images

L'ago della bilancia sembra tornare dalla parte del Belgio quando Mariam Toloba finalizza una ripartenza perfetta al 64’, ma dopo il controllo del VAR il gol viene annullato per un fallo commesso da Marie Detruyer nella fase iniziale dell’azione.

Toloba sfiora comunque la rete 13 minuti più tardi, quando svetta su un cross dalla sinistra di Wullaert, ma la sfera si stampa sulla traversa.

Telma Encarnação, autrice del momentaneo pareggio UEFA via Getty Images

Tutti questi episodi, però, sono solo il preludio di un finale incredibile. All’87’, il Portogallo trova il pareggio con Telma Encarnação, bravissima a sfruttare un assist geniale di Kika Nazareth.

Il Belgio non si arrende: Wullaert viene murata da Patricia Morais da pochi passi, poi Amber Tysiak segna, ma anche questo gol viene annullato dal VAR per la posizione irregolare di Sari Kees che interferisce con la giocata dell’avversaria.

Janice Cayman festeggia dopo aver segnato il gol decisivo AFP via Getty Images

Imperterrito, il Belgio continua a spingere e trova il gol della vittoria al 96', quando Janice Cayman ribadisce in rete dopo una respinta sul suo primo tiro.

Player of the Match: Tessa Wullaert (Belgio)

Tessa Wullaert con il premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

"Per il suo primo gol e per la partecipazione al secondo. Ha aiutato la squadra a costruire il gioco e ha svolto un lavoro straordinario anche in fase di non possesso".

Gruppo di osservatori tecnici UEFA

La storia della partita

Risultati e statistiche:

Formazioni

Il Belgio prima del calcio d'inizio Getty Images

Portogallo: Patricia Morais; Diana Gomes, Carole Costa, Fátima Pinto; Catarina Amado (Lucia Alves 46'), Andreia Norton (Andreia Jacinto 46'), Tatiana Pinto, Kika Nazareth, Joana Marchão (Dolores Silva 79); Ana Capeta (Jéssica Silva 56'), Diana Silva (Telma Encarnação 70')

Belgio: Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings; Wullaert, Blom (Detruyer 34')