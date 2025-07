L'importanza dei volontari a UEFA Women's EURO 2025

In collaborazione con le otto città ospitanti e lo sponsor ufficiale AXA, 2.500 volontari si sono messi a disposizione in tutta la Svizzera per garantire un'esperienza eccezionale a i tifosi, semplici appassionati e media.

Riconoscibili per le uniformi azzurre e viola e pieni di entusiasmo ed energia positiva, i volontari hanno una serie di responsabilità e compiti diversi. Dai servizi per gli spettatori, alla biglietteria e agli accrediti, sino alle zone riservate ai tifosi e alle cerimonie, il loro contributo è fondamentale per la buona riuscita di Women's EURO 2025.

"Il volontariato a UEFA Women's EURO 2025 è un'opportunità unica per avere una prospettiva privilegiata del dietro le quinte di un grande evento sportivo", ha dichiarato la volontaria svizzera Kai (45 anni).

"Ritengo particolarmente gratificante contribuire attivamente alla visibilità e all'ulteriore crescita del calcio femminile. Questo impegno personale trasmetterà un messaggio forte a favore dell'uguaglianza nello sport e, si spera, aumenterà l'entusiasmo per il calcio femminile a lungo termine".

La volontaria Kai (all'estrema destra) a Women's EURO 2025

Un gruppo eterogeneo di volontari

Il programma di volontariato di Women's EURO 2025, lanciato nell'ottobre 2024, aveva come obiettivo il reclutamento di almeno 5.000 persone, e ha avuto una forte attenzione alla diversità e all'inclusione.

La risposta è stata travolgente. Quasi 12.000 candidature sono arrivate da persone di 133 nazionalità, tra cui il 54% di donne.

Da questo gruppo sono stati selezionati 2.500 volontari, che rappresentano 73 nazionalità diverse e hanno un'età compresa tra i 18 e gli 82 anni. Il gruppo finale è composto per il 55% da donne, per il 44% da uomini e per l'1% da persone non binarie. In particolare, l'83% dei 2.500 volontari parteciperà per la prima volta a un evento UEFA.

"Mi sono candidata come volontaria perché mi piace conoscere nuove persone e perché voglio sostenere il calcio femminile. Non vedo l'ora di partecipare a ogni singola missione perché mi piace molto far parte di questo viaggio". Nick, 27 anni, proveniente dalla Svizzera

Il volontario Nick (a destra) a Women's EURO 2025

Sostenibilità ed eredità

I volontari giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi della strategia ambientale, sociale, Governance e dell'eredità che lascerà Women's EURO 2025.

In ognuna delle otto città ospitanti è presente un team di volontari che si dedica esclusivamente all'accessibilità. Facilmente riconoscibili grazie alle loro pettorine con l'icona dell'accessibilità, questi volontari contribuiscono a creare un'esperienza inclusiva assistendo gli utenti in sedia a rotelle, distribuendo sacchetti sensoriali e supportando i tifosi per eventuali esigenze specifiche.

Guardando oltre il torneo, molti volontari hanno già espresso il loro interesse a restare nel database dei volontari UEFA, mentre i volontari locali hanno accettato di essere contattati per futuri eventi in Svizzera.

Questo impegno garantisce che le competenze e le esperienze acquisite durante Women's EURO 2025 continueranno ad avere un impatto per gli anni a venire.

"Il calcio è più di un gioco - attraverso il volontariato a Women's EURO, ho visto come questo sport parli a ogni cuore, giovane o vecchio, ragazza o ragazzo, con la stessa bellissima voce", ha detto Melanie, una volontaria svizzera di 29 anni.