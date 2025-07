Anteprima Portogallo - Belgio, Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Tutto quello che devi sapere sulla partita del Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025 tra Portogallo e Belgio.

La partita in breve Quando: venerdì 11 luglio (21:00 CET)

Dove: Stade de Tourbillon, Sion

Cosa: terza giornata Gruppo B di UEFA Women's EURO 

Scenari

Il Portogallo non potrà andare ai quarti di finale se non batte il Belgio e l'Italia non perde contro la Spagna. Se l'Italia perde e il Portogallo vince, le due squadre saranno divise in base alla differenza reti complessiva, quindi ai gol segnati, alle sanzioni disciplinari (la squadra che ne ha meno sarà seconda) e alla posizione nella classifica delle Qualificazioni Europee.

Il Belgio è matematicamente eliminato.

Probabili formazioni

Portogallo: Patricia Morais; Carole Costa, Diana Gomes, Joana Marchão, Lucia Alves; Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Kika Nazareth, Andreia Norton; Ana Capeta, Diana Silva

Squalificati: Ana Borges

Belgio: Lichtfus; Iliano, Tysiak, Philtjens, Cayman, Deloose; Missipo, Vanhaevermaet, De Caigny, Eurlings; Wullaert



Verso Portogallo - Belgio

Prossime partite Le prime due classificate nel girone accedono ai quarti di finale; la terza e la quarta classificata vengono eliminate.

