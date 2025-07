Highlights Francia - Galles 4-1: le Bleuettes calano il poker e restano in vetta al Gruppo D di Women's EURO 2025

La Francia vince 4-1 e rimane in vetta al Gruppo D di UEFA Women's EURO 2025. Per il Galles la magra consolazione del primo gol in assoluto in una fase finale di Women's EURO.

Le Bleuettes non sono ancora certe di un posto ai quarti di finale ma sono in ottima posizione per riuscirci alla terza giornata contro i Paesi Bassi. Il Galles ha invece solo qualche flebile speranza di qualificazione contro l'Inghilterra.

I momenti chiave 8' Mateo segna con un tiro al volo

13' Fishlock pareggia

45'+1' Diani riporta in vantaggio la Francia su rigore

53' Majri segna il 3-1

63' Geyoro sigla il quarto gol della Francia

La cronaca

Laurent Bonadei effettua sette cambi rispetto all'undici che ha sconfitto le campionesse in carica dell'Inghilterra nella prima giornata, ma la Francia nonostante i tanti cambi passa in vantaggio dopo appena otto minuti.

Clara Mateo, uno dei tre volti nuovi tra le titolari, stoppa il pallone di petto su un calcio d'angolo battuto da Selma Bacha e calcia al volo di destro rubando il tempo al portiere avversario.

La partita minuto per minuto: Francia - Galles 4-1

Lo svantaggio del Galles dura appena cinque minuti: Ceri Holland si invola sulla sinistra e serve un pallone alla miglior marcatrice gallese, Jessica Fishlock, che di prima ribatte in porta il passaggio della compagna siglando il primo gol in assoluto del Galles nella fase finale di Women's EURO.

L'esultanza di Jessica Fishlock per il gol AFP via Getty Images

Il Galles si difende bene dagli attacchi della Francia e sembra poter chiudere il primo tempo in parità. Tuttavia a pochi secondi dall'intervallo, l'arbitro fischia un rigore per un fallo di Holland in area di rigore su Mateo.

Kadidiatou Diani non sbaglia dagli 11 metri anche se la sua conclusione viene intercettata dal portiere Safia Middleton-Pate.

Il rigore di Kadidiatou Diani AFP via Getty Images

Poco dopo la ripresa, le Bleuettes vanno sul 3-1 sfruttando un errore della retroguardia gallese: Mateo ruba con astuzia il pallone al portiere avversario ed effettua un assist perfetto per Amel Majri che all'altezza del dischetto non sbaglia la conclusione.

Al 61' le francesi calano il poker con la capitana Grace Geyoro che anticipa tutti e deposita il pallone in rete dopo un traversone dalla destra di Diani.

Il gol del 4-1 della capitana Grace Geyoro AFP via Getty Images

Player of the Match: Amel Majri (Francia)

WEURO POTM: Amel Majri (France)

"Ha dettato i ritmi dell'attacco della Francia ed è stata fondamentale nel giocare palloni in aree pericolose. Oltre al gol, ha messo continuamente in difficoltà la difesa avversaria con la sua rapidità e tecnica".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

L'11 titolare della Francia UEFA via Getty Images

Francia: Peyraud-Magnin; N'Dongala, Samoura, Sombath, Bacha (Bogaert 66'); Majri, Toletti (Karchaoui 78'), Geyoro (Baltimore 75'); Malard (Gago 66'), Mateo (Katoto 75'), Diani

Galles: Middleton-Patel; E. Morgan, Green, Evans, Woodham (Roberts 64'); Barton (Cain 64'), James, Rowe (Jones 78'); Holland, Fishlock (Ingle 87'), Ff. Morgan (Joel 78')