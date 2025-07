Highlights Inghilterra - Paesi Bassi 4-0: le campionesse in carica cambiano marcia

L'Inghilterra reagisce alla sconfitta contro la Francia nella prima gara di UEFA Women's EURO 2025 con un perentorio 4-0 sui Paesi Bassi a Zurigo.

Le campionesse in carica segnano con Lauren James (2), Georgia Stanway ed Ella Toone. I Paesi Bassi, che con una seconda vittoria nel Gruppo D avrebbero suggellato la qualificazione, non riescono mai a opporsi alla squadra allenata da Sarina Wiegman, con cui avevano vinto il titolo nel 2017.

I momenti chiave 9': Russo incorna di poco a lato

22': James porta in vantaggio l'Inghilterra

45'+2: Stanway raddoppia dalla distanza

60': secondo gol di James

67': Toone firma il 4-0

La cronaca

Rispetto alla sconfitta contro la Francia a Zurigo, l'Inghilterra schiera titolare Toone al posto di Beth Mead, spostando Lauren James in avanti sulla destra, mentre nei Paesi Bassi c'è Chasity Grant al posto di Daniëlle van de Donk e Victoria Pelova torna a centrocampo. Entrambe le squadre iniziano con una certa verve offensiva, sfiorando rispettivamente il gol con James e Vivianne Miedema.

Al nono minuto, Lauren Hemp crossa per Alessia Russo, ma il suo colpo di testa sfila a lato. Quest'ultima, però, serve l'assist per il gol del vantaggio inglese inseguendo un lungo passaggio sulla destra e servendo James, che si porta in posizione centrale e insacca da fuori area.

Le campionesse in carica continuano a spingere. Un cross di Keira Walsh trova in qualche modo Hemp, il cui colpo di testa termina di poco alto. Daphne van Domselaar devia in angolo un tocco ravvicinato di Russo, con James che per poco non ribadisce in rete. Russo continua a rendersi pericolosa sulle palle alte e sfiora il gol su un cross angolato di James. Poco prima dell'intervallo arriva il raddoppio con un classico destro dalla distanza di Georgia Stanway dopo una punizione respinta parzialmente dalla difesa.

Daphne van Domselaar guarda il pallone finire in rete sul gol dell'1-0 di Lauren James

Nell'intervallo, i Paesi Bassi effettuano tre cambi inserendo anche Lineth Beerensteyn, che finora aveva giocato solo uno scampolo di partita per un infortunio riportato prima del torneo. In effetti, la squadra torna in campo più pericolosa, ma al quarto d'ora della ripresa si ritrova sotto di tre gol quando un tiro di Toone viene deviato verso James, che insacca di precisione.

Toone segna pochi minuti dopo su assist di Russo. A quel punto, James viene sostituita, ricevendo la standing ovation dei tifosi inglesi mentre percorre la celebre pista di atletica dello Stadion Letzigrund.

I Paesi Bassi, che avranno bisogno di un risultato positivo contro la Francia domenica, continuano a provarci e impegnano Hampton con una conclusione di Sherida Spitse. Ma l'Inghilterra, il cui destino dipende dalla gara di domenica contro il Galles, vuole ancora di più e Russo sfiora addirittura un altro gol di tacco come quello nella semifinale del 2022, vinta sempre 4-0.

Player of the Match: Alessia Russo (Inghilterra)

Alessia Russo con il premio Player of the match

“Con tre assist e un'incredibile mole di lavoro, Russo ha spianato la strada alla vittoria dell'Inghilterra. È stata fondamentale nel far arretrare i Paesi Bassi e nell'aiutare la sua squadra a salire per creare occasioni. È un'attaccante molto forte e sempre pericolosa in area, sia di testa che palla a terra”.

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Formazioni

Formazioni

Inghilterra: Hampton; Bronze (Charles 84'), Williamson, Carter, Greenwood; Toone (Clinton 76'), Walsh, Stanway; James (Kelly 69), Russo (Beever-Jones 84'), Hemp (Mead 76')

Paesi Bassi: Van Domselaar; Casparij, Jansen, Buurman (Spitse 46'), Brugts (Dijkstra 46'); Kaptein, Groenen (Egurrola 85'), Pelova; Grant, Miedema (Van de Donk 66'), Roord (Beerensteyn 46')