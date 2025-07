Polonia - Svezia 0-3: tre gol di testa qualificano le Blågult ai quarti di Women's EURO 2025

La Svezia vince 3-0 a Lucerna e vola con una gara d'anticipo ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2025 mettendo fine alle speranze di qualificazione delle esordienti della Polonia.

I momenti chiave 2' Asllani colpisce la traversa

13' anche Janogy prende il legno

28' Blackstenius porta la Svezia in vantaggio

43' Szemik nega il raddoppio a Blackstenius

52' Asllani raddoppia di testa

77' Hurtig segna di testa su calcio d'angolo

La cronaca

La Svezia si presenta alla gara con la consapevolezza che una vittoria sarebbe valsa la qualificazione ai quarti di finale, e sin da subito prova a mettere un'ipoteca sulla qualificazione.

Al secondo minuto, Madelen Janogy si invola sulla sinistra e mette al centro un traversone basso che viene bloccato da Emilia Szymczak. Poco dopo, la capitana Kosovare Asllani colpisce la traversa con un colpo di testa potente su cross di Johanna Rytting Kaneryd.

Al 13' la Svezia va nuovamente vicino al gol con un colpo di testa di Janogy che colpisce la traversa su cross di Hanna Lundkvist. Al 28' però le svedesi sbloccano il risultato: Asllani riceve un pallone sulla destra e quasi dalla linea di fondo lascia partire un cross preciso per Stina Blackstenius che segna l'1-0 con un potente colpo di testa.

Stina Blackstenius heads Sweden in front Getty Images

L'attaccante dell'Arsenal ha due occasioni per raddoppiare il vantaggio a ridosso dell'intervallo, ma in entrambi i casi non riesce a segnare: la prima dopo un bel filtrante di Nathalie Björn e la seconda su un altro cross di Rytting Kaneryd.

Lina Hurtig ha segnato il terzo gol della Svezia AFP via Getty Images

Nella ripresa le svedesi continuano a spingere sull'acceleratore e trovano il 2-0 al 52', questa volta con l'autrice dell'assist del vantaggio: dopo uno splendido uno-due, Rytting Kaneryd mette al centro l'ennesimo cross ben calibrato dalla destra che questa volta trova la testa di Asllani per il meritato raddoppio. Al 77' Lina Hurtig mette la parola fine alla partita col terzo gol di testa, questa volta su un corner battuto da Jonna Andersson.

Player of the Match: Johanna Rytting Kaneryd (Svezia)



Johanna Rytting Kaneryd col premio di Player Of The Match UEFA via Getty Images

"Protagonista assoluta sulla corsia destra della Svezia, ha dato ritmo, imprevedibilità e geometrie alla manovra. Oltre a un assist, ha effettuato il maggior numero di dribbling in area, ha effettuato il maggior numero di passaggi in area e ha creato il maggior numero di occasioni".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

La formazione titolare della Svezia Getty Images

Polonia: Szemik; Matysik, Szymczak, Woś, Wiankowska (Zieniewicz 71'); Achcińska (Kokosz 78'), Pawollek, Grabowska (Kamczyk 46'); Krezyman (Padilla 46'), Pajor, Tomasiak (Zawistowska 78')

Svezia: Falk; Lundkvist, Björn, Ilestedt, Nildén (Andersson 46'); Angeldahl, Asllani (Hurtig 68'), Zigiotti Olme (Bennison 68'); Rytting Kaneryd, Blackstenius (Wangerheim 85'), Janogy (Rolfö 77')