Germania - Danimarca 2-1: vittoria in rimonta per le tedesche

La Germania vince 2-1 in rimonta contro la Danimarca e sale a quota sei punti nel Gruppo B, sufficienti per assicurarsi un posto ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2025 con un turno di anticipo.

La Danimarca, in cerca del riscatto dopo la sconfitta contro la Svezia, va al riposo in vantaggio grazie a un gol di Amalie Vangsgaard, ma le tedesche rispondono nel giro di 10 minuti nel secondo tempo con Sjoeke Nüsken (rig.) e Lea Schüller.

La Germania si qualifica ai quarti di finale grazie al successo della Svezia, anch'essa qualificata, contro la Polonia per 3-0.

I momenti chiave 26': Vangsgaard porta in vantaggio la Danimarca

41': Østergaard neutralizza Linder e Wamser

56': Nüsken pareggia su rigore

66': Schüller segna il gol della vittoria della Germania



La cronaca

Carlotta Wamser parte titolare al posto di Giulia Gwinn nel ruolo di terzino destro, mentre la Danimarca rimane invariata rispetto alla sconfitta contro la Svezia. I tifosi tedeschi costituiscono la maggioranza dei 34.165 presenti a Basilea e assistono alla partenza arrembante della loro squadra: Lea Schüller mette subito in difficoltà la Danimarca con una volata a rete, mentre Klara Bühl vede fermarsi una conclusione dopo essersi avventata su un passaggio filtrante.

La partita minuto per minuto: Germania - Danimarca 2-1

Con il suo pressing alto, la Germania conquista regolarmente il pallone in campo avversario, ma la Danimarca ha la stessa voglia di attaccare e si porta in vantaggio dopo 26 minuti. Amalie Vangsgaard, autrice di entrambi i gol del 2-0 nel confronto diretto in UEFA Women's Nations League 2023/24, si avventa su una palla vagante e trafigge Ann-Katrin Berger sul primo palo.

Janni Thomsen sfiora il raddoppio poco dopo, ma la Germania si riorganizza subito e impegna Maja Bay Østergaard con un tiro di prima intenzione di Sarai Linder. Quindi, il portiere danese respinge il tiro a giro di Wamser e vede una conclusione di Sjoeke Nüsken sfilare alta.

Dopo un tiro di Bühl bloccato da un difensore, la Danimarca va vicina al 2-0 con Sara Holmgaard, che insegue un lancio lungo e batte di mezzo volo, ma Berger para. Poco prima dell'intervallo, un calcio d'angolo di Bühl arriva a Nüsken, che però non riesce a superare la selva di difensori dalla corta distanza. All'11' della ripresa, la Germania si procura un calcio di rigore per fallo di Katrine Veje su Linda Dallmann e Nüsken trasforma alla destra di Østergaard.

Sjoeke Nüsken (a sinistra) dopo il pareggio su rigore Getty Images

Ora la Germania appare molto più determinata. Dopo una classica progressione, Bühl impegna Østergaard e la palla termina a Wamser, che calcia di prima intenzione dalla distanza ma conclude alto.

La Danimarca effettua una triplo cambio nel tentativo di ribaltare la situazione, ma ben presto si ritrova sotto per 2-1 anche a causa della sfortuna. Su un rinvio di Emma Færge, il pallone colpisce la compagna Emma Snerle e termina a Jule Brand, che serve Schüller per il gol del raddoppio.

Quindi, Schüller incorna di poco a lato e viene sostituita, ma la Germania porta a termine la gara con relativa tranquillità e sfiora anche la terza rete nel finale con Bühl.

Player of the Match: Klara Bühl (Germania)



Klara Bühl contro la Danimarca UEFA via Getty Images

"Fantastica nelle situazioni 1 contro 1, ha lavorato instancabilmente in attacco e in difesa. Ha logorato i difensori ed è sempre stata pericolosa perché voleva sempre fare la differenza. Guardarla è una vera gioia".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Guarda le statistiche della partita

Formazioni

La partita ha registrato la quarta affluenza più alta di sempre alla fase finale di Women's EURO Getty Images

Germania: Berger; Wamser, Minge, Knaak (Hendrich 81'), Linder; Senss, Nüsken; Brand (Zicai 90'+9), Dallmann (Freigang 70'), Bühl; Schüller (Hoffmann 70')

Danimarca: Østergaard; Færge, Ballisager, Veje (Nadim 85'); Thøgersen, K. Holmgaard (Troelsgaard 61'), Snerle (Hasbo 69'), S. Holmgaard; Thomsen (Bruun 61'), Vangsgaard (Kramer 61'), Harder