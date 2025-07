Spagna - Belgio 6-2: la doppietta di Alexia Putellas e una prestazione da campionesse del mondo stendono le belghe

Il Belgio pareggia due volte ma non riesce ad arginare la straripante Alexia Putellas e una Spagna che gioca da campionessa del mondo. Le spagnole vincono 6-2 a Thun e restando saldamente al primo posto del Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025.

Dopo aver battuto 5-0 il Portogallo giovedì, la Spagna oggi si supera segnandone sei a Thun, con la doppietta di Alexia a coronamento di una prestazione stellare. La Spagna rimane a punteggio pieno e punta adesso al record di 14 gol dell'Inghilterra nella sola fase a gironi. La Spagna passerà ai quarti di finale stasera se il Portogallo non batterà l'Italia, e questo è anche l'unico risultato che manterrà vive le speranze del Belgio in vista della terza giornata, dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Key moments 22': Alexia sblocca il risultato

24': Vanhaevermaet pareggia di testa

39': Paredes sigla il 2-1

50': Eurlings segna il gol del pari

53' Esther riporta la Spagna in vantaggio

61': Mariona segna il quarto gol

81': Pina segna il 5-2

86' Alexia segna il suo secondo gol personale

La cronaca della partita

Adriana Nanclares viene confermata in porta per la Spagna, mentre Cata Coll continua il suo recupero dall'infortunio. Irene Paredes torna in difesa dopo la squalifica scontata nel successo contro il Portogallo, ma Aitana Bonmatí resta in panchina poiché ancora non recuperata del tutto dalla recente malattia. Il Belgio invece ripropone la stessa formazione della sconfitta contro l'Italia, con Sari Kees al centro della difesa. Sin dalle battute iniziali, le campionesse del mondo della Spagna mettono in apprensione la difesa delle Fiamme Rosse che però risponde presente.

La cronaca di Spagna - Belgio 6-2

Vicky López mette in subbuglio la retroguardia del Belgio ed è determinante nel vantaggio della Spagna al 22': Patri Guijarro verticalizza dal limite per la diciottenne che di prima serve un pallone alla compagna del Barcelona, Alexia Putellas, che controlla e tira di sinistro. Due minuti dopo, il Belgio pareggia i conti con un colpo di testa di Justine Vanhaevermaet su un calcio d'angolo battuto da Tessa Wullaert.

La Spagna torna subito all'attacco per ripristinare il vantaggio e lo fa sei minuti prima dell'intervallo con un colpo di testa di Paredes su un angolo battuto da Clàudia Pina che non lascia scampo a Lisa Lichtfus.

Nel secondo tempo Bonmatì subentra a Vicky sulla destra e nel giro di pochi minuti arriva vicino al gol con un tiro che esce di poco a lato. Tuttavia al 50' il Belgio pareggia dopo una splendida verticalizzazione di Wullaert finalizzata con freddezza da Hannah Eurlings.

Questa volta il Belgio mantiene il pareggio appena due minuti: Alexia raccoglie un pallone a centrocampo dopo un'azione corale della Spagna e serve in velocità Esther González che segna il suo terzo gol di questa fase finale. Poco dopo l'ora di gioco, la Spagna cala il poker: il calcio d'angolo di Pina viene ribattuto da Paredes, ma nella mischia spunta il piede di Mariona Caldentey che anticipa tutti e sigla il 4-2.

Mariona Caldentey (n.8) festeggia il 4-2 della Spagna contro il Belgio AFP via Getty Images

Dopo il 5-1 sul Belgio a maggio, la Spagna vuole ripetersi in Svizzera e segna il 5-2 con un fantastico tiro a giro di Pina appena fuori dall'area di rigore.

A pochi minuti dalla fine, Alexia segna il suo secondo gol personale (e il terzo della fase finale) con una conclusione improvvisa da dentro l'area chiudendo definitivamente la gara.

Player of the Match: Alexia Putellas (Spagna)

Alexia Putellas ha vinto il premio di Player of the Match AFP via Getty Images

"Due gol, due assist e una minaccia costante in fase di possesso per la Spagna. I suoi passaggi tra le linee e le sue geometrie nella trequarti avversaria sono stati una spina nel fianco per il Belgio. Si è mossa bene anche tra le linee e la sua consapevolezza degli spazi è stata eccezionale".

Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche

La Spagna è la prima squadra a segnare almeno cinque gol in entrambe le prime due partite di un Women's EURO o a raggiungere la doppia cifra di reti entro la seconda giornata (l'Inghilterra detiene il record di gol nella fase a gironi con 14 nel 2022).

Esther e Alexia sono le prime giocatrici a segnare tre gol in questo Women's EURO.

Vanhaevermaet è solo le seconda belga a segnare in più di un Women's EURO dopo Janice Cayman.

Formazioni

La belga Hannah Eurlings ha segnato il momentaneo 2-2 contro la Spagna Getty Images

Spagna: Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga (Ouahabi 86'); Vicky López (Aitana Bonmatí 46'), Patri Guijarro, Alexia Putellas; Mariona Caldentey (Athenea 73'), Esther González (Martin-Prieto 73'), Pina (Paralluelo 81')

Belgio: Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba (Missipo 79'), Vanhaevermaet, Teulings (Blom 79'); Wullaert, Eurlings (Dhont 64')