Svizzera - Islanda 2-0: Géraldine Reuteler e Alayah Pilgrim mandano in estasi il pubblico di casa

Negli ultimi 14 minuti della seconda giornata del Gruppo A, Géraldine Reuteler e Alayah Pilgrim segnano le reti che regalano i primi punti alle padrone di casa della Svizzera a UEFA Women's EURO 2025 mettendo fine alle speranze di qualificazione ai quarti di finale all'Islanda.

Momenti chiave 1' il tiro al volo di Sigurdardóttir colpisce la traversa

45'+3' la svizzera Beney sfiora il vantaggio

76' Reuteler sblocca il risultato

90' Pllgrim raddoppia



La cronaca della partita

Sydney Schertenleib e Svenja Fölmli partono titolari nell'attacco svizzero, con Géraldine Reuteler spostata più in basso, mentre l'Islanda si affida alla sua capitana Glódís Viggósdóttir, dopo l'assenza per malattia contro la Finlandia. Le finlandesi sfiorano il vantaggio nei secondi iniziali, quando uno splendido tiro al volo di Ingibjörg Sigurdardóttir colpisce la traversa.

Il pericolo non scalfisce l'entusiasmo dei 29.658 tifosi presenti nello stadio, sebbene anche i circa 2.000 tifosi islandesi si facciano sentire. Le padrone di casa, così come nella sconfitta contro la Norvegia nella gara d'esordio, cercano sin da subito di imporre il proprio gioco. Poco dopo la mezz'ora l'Islanda perde per infortunio il difensore Gudny Árnadóttir e al suo posto entra Sædís Heidarsdóttir.

Sul finire del primo tempo l'Islanda sfiora il vantaggio con Sigurdardóttir, ma la sua conclusione dopo il lancio di Jónsdóttir, viene parato da Livia Peng. Poco prima dell'intervallo, la Svizzera arriva a un passo dal vantaggio con una conclusione potente dalla distanza della diciottenne Iman Beney.

La Svizzera continua a spingere dopo l'intervallo ma, come contro la Norvegia, la sua pressione non porta i risultati sperati. Sundhage fa entrare Ana-Maria Crnogorčević e Leila Wandeler per dare maggiore spessore all'attacco. Immediatamente un cross di Wandeler viene intercettato da Beney, costringendo Cecilía Rúnarsdóttir a una deviazione in tuffo.

A 14 minuti dal termine, Reuteler sblocca finalmente il risultato in favore delle padrone di casa con un destro preciso dopo un passaggio perfetto per tempismo di Schertenleib. Poco dopo Beney sfiora il raddoppio con una conclusione dalla destra che esce di poco sopra la traversa.

L'esultanza della Svizzera AFP via Getty Images

Con la Norvegia che aveva battuto la Finlandia nel pomeriggio, l'Islanda sapeva già prima dell'inizio che una eventuale sconfitta avrebbe messo fine alle speranze di qualificazione. L'eliminazione viene confermata al 90° minuto, quando Wandeler passa un pallone al limite dell'area a Pigrim che si coordina alla perfezione e deposita il pallone in rete con una conclusione potente. Con questa vittoria, la Svizzera balza al secondo posto per la differenza reti davanti alla Finlandia che affronterà giovedì a Ginevra in una sorta di spareggio per il secondo posto dietro la Norvegia.

Player of the Match: Géraldine Reuteler (Svizzera)

"Stasera ha giocato più in profondità ma ha segnato un gran gol, ha effettuato passaggi decisivi tra le linee in fase di possesso, echa fatto anche dei preziosi intercetti in fase difensiva interrompendo la manovra avversaria".

Osservatori Tecnici UEFA

Reuteler è solo la seconda giocatrice svizzera a segnare in più fasi finali di Women's EURO dopo Ramona Bachmann.

A 22 anni, Pilgrim è diventata la più giovane giocatrice svizzera a segnare in una fase finale di Women's EURO, battendo il precedente record stabilito nel 2022 da Reuteler.

L'unica vittoria della Svizzera in una fase finale di Women's EURO risaliva alla seconda giornata del 2017, contro l'Islanda.

Con 29.658 tifosi, la gara è al sesto posto per numero di tifosi in una fase finale di Women's EURO (il terzo della fase finale in Svizzera ad entrare nella top ten).

Formazioni titolari

Svizzera: Peng; Beney, Calligaris, Stierli (Crnogorčević 56'), Maritz, Riesen (Pilgrim 78'); Reuteler, Wälti, Vallotto; Schertenleib, Fölmli (Wandeler 56')

Iceland: Rúnarsdóttir; Gudn. Árnadóttir (Heidarsdóttir 34'), Viggósdóttir, Sigurdardóttir (Tryggvadóttir 81'), Gudr. Arnardóttir; Jóhannsdóttir (Gunnlaugsdóttir 81'), Vilhjálmsdóttir, Brynjarsdóttir; Albertsdóttir (Halldórsdóttir 67'), Jessen, Jónsdóttir