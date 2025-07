Norvegia - Finlandia 2-1: Graham Hansen porta le norvegesi ai quarti di Women's EURO 2025

Il gran gol nei minuti finali di Caroline Graham Hansen regala alla Norvegia la seconda vittoria nel Gruppo A di UEFA Women's EURO 2025 e la qualificazione ai quarti di finale come prima del girone.

L'esterna del Barcelona ha sbloccato il risultato dopo appena tre minuti propiziando un autogol e infine, dopo il pareggio della finlandese Oona Sevenius, ha realizzato il gol della vittoria con un tiro-cross che si è insaccato sul secondo palo.

La vittoria della Svizzera per 2-0 contro l'Islanda ha confermato la qualificazione della Norvegia ai quarti con una partita di anticipo. Ai quarti la Norvegia affronterà la seconda del Gruppo B il 16 luglio a Ginevra. La Finlandia, invece, deve battere la Svizzera, padrona di casa, giovedì in quella città per raggiungere la Norvegia ai quarti.

Momenti chiave 3' il traversone di Graham Hansen viene deviato nella propria rete da Nyström

24' Engen colpisce la traversa

25' l'angolo di Bøe Risa finisce sul palo più lontano.

32' Sevenius pareggia su assist di Oona Siren

63' Summanen colpisce il palo

80' la sforbiciata di Reiten esce di poco

84' il tiro-cross di Graham Hansen entra in porta



La cronaca della partita

Le due squadre effettuano un solo cambio rispetto a domenica: la Finlandia inserisce Oona Sevenius al posto di Sanni Franssi, mentre la Norvegia mette in difesa Mathilde Harviken per Maren Mjelde. Così come nel successo contro la Svizzera per 2-1 a Basilea, la prima rete è un autogol propiziato da un passaggio di Caroline Graham Hansen. Questa volta a mettere nella propria porta il traversone dell'esterno del Barcelona è Eva Nyström.

La Finlandia prova subito a pareggiare con Linda Sällström, ma è la Norvegia ad arrivare a un passo dal raddoppio col cross di Vilde Bøe Risa che viene deviato sulla parte inferiore della traversa da Ingrid Engen.

La cronaca di Norvegia - Finlandia 2-1

Alla mezz'ora la Finlandia trova il pari con un gran tiro di Sevenius che si insacca all'incrocio dei pali dopo un'ottima verticalizzazione di Oona Siren.

Nella ripresa la Finlandia continua a premere sull'acceleratore e al 63' Eveliina Summanen colpisce il palo. Tuttavia a dieci minuti dalla fine, la Norvegia prima sfiora il vantaggio con una magia di Guro Reiten, e infine all'84' trova il meritato gol con un tiro-cross di Graham Hansen dalla destra che spiazza tutti e si insacca sul palo più lontano trovando anche una deviazione decisiva.

Getty Images

Player of the Match: Caroline Graham Hansen (Norvegia)

Player of the Match: Caroline Graham Hansen

"È stata superiore nelle situazioni di 1v1 nella metà campo avversaria, e anche se il difensore sa cosa sta per fare, lei è talmente veloce e tecnica che ogni volta che entra in area di rigore riesce a creare pericoli. Oggi ha messo lo zampino sul primo gol e ha segnato il secondo dopo una splendida azione personale. Ha dimostrato di poter essere decisiva nelle partite importanti".

Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche

La Norvegia ha superato la fase a gironi per la prima volta dal 2013, quando raggiunse la finale.

Per la prima volta la Norvegia ha vinto le prime due partite di una fase finale di Women's EURO

Graham Hansen ha segnato il suo 52° gol con la Norvegia alla 118esima presenza. La Finlandia è la 25esima nazione diversa a cui ha segnato.

A 21 anni e 69 giorni, Sevenius è la seconda più giovane marcatrice della Finlandia a Women's EURO.

Formazioni

Norvegia: Fiskerstrand; Bjelde, Harviken, T Hansen, Bratberg Lund; Bøe Risa (Naalsud 46'), Graham Hansen (Ildhusøy 87'), Engen; Maanum (Gaupset 46'), Hegerberg (Sævik 90'+2'), Reiten

Finlandia: Koivunen; E Koivisto (Lehtola 72'), Kuikka, Nyström, Tynnilä (Hartikainen 87'), Kosola; Öling (Franssi 61'), O Siren, Summanen, Sevenius (Ahtinen 87'); Sällström (Rantala 72')