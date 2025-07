Galles - Paesi Bassi 0-3: le Orange iniziano in grande stile

A Lucerna, i Paesi Bassi iniziano il Gruppo D con un agevole 3-0 contro il Galles ispirato dal 100° gol in nazionale di Vivianne Miedema.

I momenti chiave 35': Jill Roord colpisce la traversa dalla distanza

45 +3': Vivianne Miedema apre le marcature

48': raddoppio di Victoria Pelova 

52': Roord colpisce il secondo legno

57': altro legno di Jackie Groenen dalla lunga distanza

57': Esmee Brugts insacca al volo su cross di Pelova

La cronaca

I Paesi Bassi vincono facilmente contro il Galles all'Allmend Stadion di Lucerna.

La partita minuto per minuto: Galles - Paesi Bassi 0-3

Dopo aver dominato il primo tempo e colpito la traversa con un tiro da lontano di Jill Roord, le Orange passano in vantaggio poco prima dell'intervallo con Vivianne Miedema, che avanza verso l'area e fa partire una conclusione sul secondo palo imparabile per Olivia Clark.

Il Galles apporta qualche cambio nel tentativo di spostare l'inerzia della gara, finora a senso unico, ma l'ingresso dell'attaccante Ella Powell al posto della difensore Esther Morgan non impedisce alle avversarie di raddoppiare nel giro di poco.

Il pregevole cambio di campo di Veerle Buurman trova Daniëlle van de Donk, che serve Victoria Pelova in area sulla destra: la centrocampista fa partire una precisa conclusione e batte Clark.

Victoria Pelova UEFA via Getty Images

Quattro minuti più tardi, Roord colpisce nuovamente la traversa con un potente sinistro e poco dopo Jackie Groenen fa altrettanto con un alto tiro di potenza, ma il terzo gol dei Paesi Bassi appare ormai inevitabile.

Al 57', Esmee Brugts sfrutta l'invitante cross di Pelova dalla destra con una bella volée e insacca sul secondo palo, suggellando l'ottima prestazione delle campionesse del 2017 nella gara d'esordio.

Player of the Match: Vivianne Miedema (Paesi Bassi)

"Oggi abbiamo visto una vincente in azione. Segnare il primo gol del torneo è fondamentale per ogni squadra e il momento e il modo in cui ci è riuscita sono stati semplicemente fenomenali. Vivianne ha una grandissima intelligenza calcistica; non è un caso che, a soli 28 anni, abbia segnato il suo 100° gol in nazionale in sole 126 presenze".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Formazioni

Galles: Clark; Green (Barton 64'), Roberts, Evans, Woodham; James, Fishlock (Rowe 64'), Ladd; Holland (Jones 79'), Cain (F. Morgan 64), E. Morgan (Powell 46')

Paesi Bassi: Van Domselaar; Casparij (Wilms 64'), Janssen, Buurman (Dijkstra 81'), Brugts (Spitse 71'); Groenen, Van de Donk (Grant 64'), Kaptein; Pelova, Miedema (Beerensteyn 71'), Roord