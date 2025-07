Nina Patalon ha spiegato che Women's EURO 2025 non è che l'inizio per le esordienti della Polonia

La Polonia è la 20ª squadra diversa a partecipare a UEFA Women's EURO, ma nel suo cammino dovrà affrontare nel Gruppo C delle big del calcio europeo come Germania, Danimarca e Svezia. L'allenatrice delle polacche, Nina Patalon, ha detto che la sua giovane squadra proverà a stupire tutti.

La 39enne ha parlato delle ambizioni della Polonia, dell'influenza sulla squadra della sua leader Ewa Pajor e del fatto che, qualunque cosa accadrà in Svizzera, questo sarà solo l'inizio per il calcio femminile polacco.

Sui punti di forza della Polonia

Siamo una squadra giovane ma in squadra abbiamo un bel mix di gioventù ed esperienza. Questa è sicuramente una squadra consapevole di quanto sia importante il collettivo, dove tutti hanno voce in capitolo, tutti contano; indipendentemente dal ruolo che ricoprono.

Women's EURO 2025: i grandi gol della Polonia nelle qualificazioni

Sulla capitana e stella Ewa Pajor

Ewa è un'attaccante straordinaria ma gioca sempre per la squadra. Quando un passaggio è l'opzione migliore, Ewa lo trova sempre. Se deve prendere l'iniziativa in una partita, lo farà. Segna anche gol molto importanti. Ewa è una persona molto empatica e si relaziona con le persone parlando con loro, e ha una sorta di ottimismo innato per cui sa sempre che tutto andrà bene.

Riversa energia positiva in ogni compagna. Non si arrende mai, guida la squadra e le dà molto sostegno, e anche se qualcuno fallisce in qualcosa, lei cerca sempre di aiutarla. Non ha bisogno di essere sotto i riflettori, ma non ha nemmeno paura di parlare quando serve.

Guarda il gran gol di Pajor con la Polonia

Sull'esordio della Polonia alla fase finale

Siamo qui per la prima volta e siamo consapevoli che ci saranno grandi aspettative. Giochiamo contro le migliori squadre d'Europa e anche solo arrivare qui è un grande risultato per la nostra squadra. Siamo sfavoriti, ma non è un problema per noi. Non ci preoccupa nemmeno il fatto di avere le due squadre più titolate nel nostro girone; per noi la cosa più importante è giocare bene.

La Polonia è una squadra giovane che si è qualificata per la prima volta nella sua storia. Per noi Women's EURO non è la conclusione di un percorso, ma l'inizio.