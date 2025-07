Anteprima Islanda - Finlandia, Gruppo A UEFA Women's EURO 2025: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Islanda e Finlandia si affrontano a Thun e danno il via a UEFA Women's EURO 2025 con il loro primo incontro ufficiale dal 1983. I precedenti favoriscono le finlandesi.

La partita in breve Quando: mercoledì 2 luglio (18:00 CET)

Dove: Arena Thun, Thun

Cosa: prima giornata Gruppo A di UEFA Women's EURO 

Dove guardare Islanda - Finlandia in TV

Probabili formazioni

Islanda: Rúnarsdóttir; Árnadóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Arnardóttir; Jóhannsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Antonsdóttir; Eiríksdóttir, Jessen, Jónsdóttir

Finlandia: Korpela; Kosola, Kuikka, Nyström, Lehtola; Ahtinen, Öling, Summanen, Siren; Sällström, Franssi

Avvicinamento a Islanda - Finlandia

Le parole degli allenatori

Thorsteinn Halldórsson, Ct Islanda: "Siamo pronti ed emozionati. Ovviamente c'è attesa, ma mi sento bene. Gli allenamenti sono stati molto intensi, le ragazze sono tutte in forma e non vedono l'ora di iniziare. Siamo venuti qui dopo aver giocato in Serbia, dove faceva ancora più caldo, e penso ci abbia aiutato a prepararci. Il caldo non mi preoccupa affatto, anche se queste sono condizioni a cui noi islandesi non siamo abituati."

Marko Saloranta, Ct Finlandia: "A giudicare dalla classifica, potremmo essere considerati sfavoriti in questo girone e certamente ogni partita sarà dura, a cominciare da quella contro l'Islanda. Questa squadra ha dimostrato che più il compito è difficile, meglio gioca; confido che sarà così anche mercoledì. Tutto è pronto per la partita inaugurale e non vediamo l'ora. Conosciamo bene l'Islanda, gioca un calcio molto diretto. Mi aspetto una partita serrata, come credo lo saranno tutte quelle girone. Ovviamente il nostro unico obiettivo è iniziare con una vittoria".

