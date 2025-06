Women's EURO 2025: la Ct della Spagna, Montserrat Tomé, sul ruolo di favorite

Dopo aver vinto la Coppa del Mondo femminile FIFA nel 2023 e la prima edizione della UEFA Women's Nations League nel 2024, non stupisce che la Spana sia considerata tra le favorite di UEFA Women's EURO 2025.

Vice di Jorge Vilda nel successo della Coppa del Mondo, l'ex centrocampista del Barcelona e della Spagna, Montserrat Tomé, è sulla panchina della nazionale spagnola dal 2023 ed è consapevole che la sua squadra sia considerata tra le favorite al successo in Svizzera.

Sull'umore nel ritiro della Spagna

Prima di iniziare mi sono posta l'obiettivo di godermi questa esperienza. È tutto l'anno che ci prepariamo per questo torneo. Ormai è dietro l'angolo e abbiamo lavorato duramente per essere pronte. La squadra sta bene, siamo nella fase giusta, ci stiamo preparando con allenamenti duri.

Sulla pressione di essere considerati le favorite

Più che di pressione, sento che si tratta del nostro lavoro. Facciamo qualcosa che ci piace fare e, viste le capacità della squadra, la sfida è quella di puntare al massimo. Questo è uno sport e, alla fine, ci sono 16 nazionali in gioco e tutto può succedere.

La nostra responsabilità assoluta è quella di lavorare sodo, di dare il massimo, di prepararci al meglio per la prima giornata e, da quel momento in poi, di far crescere la squadra durante le partite del torneo. Quindi, più che sentire la pressione, sentiamo il dovere di fare bene il nostro lavoro per raggiungere gli obiettivi alla nostra portata.

Sul nucleo del Barcelona

Abbiamo un numero importante di giocatrici del Barça. È una squadra che ha sempre avuto un grande successo, una delle migliori squadre del campionato spagnolo, spesso vincitrice del campionato, e anche se non ha vinto la finale di UEFA Women's Champions League di questa stagione, negli anni precedenti ha vinto titoli consecutivi in Europa.

Ci affidiamo a loro ma qui c'è una dinamica diversa poiché la nazionale è sempre diversa da una squadra di club. La nazionale ha il suo stile di gioco e le calciatrici sono state scelte perché riteniamo che abbiano la capacità di giocare nel classico stile della Spagna. Quando sono qui, non pensiamo ai club da cui provengono, e nemmeno loro, ed è bello vedere come si adattano rapidamente alle nostre richieste.

Sulle contendenti della Spagna

Credo che la Francia sia migliorata notevolmente nel corso dell'anno. Abbiamo giocato un'amichevole contro di loro e da allora sono molto cresciute. È una squadra con un potenziale d'attacco molto alto con [Kadidiatou] Diani, con [Marie-Antoinette] Katoto, con giocatrici come [Selma] Bacha che si collegano in attacco.

La Germania è una certezza delle fasi finali. Anche loro hanno disputato una grande Nations League e sono una squadra che cerca di difendere e poi di sfruttare le transizioni veloci. Poi naturalmente c'è l'Inghilterra. L'abbiamo affrontata di recente in Nations League e sono i campioni d'Europa in carica, quindi dobbiamo sempre tenerli in considerazione.