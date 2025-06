Women's EURO 2025: l'allenatrice Rhian Wilkinson sulle speranze del Galles

Nata in Canada da madre gallese e padre inglese, Rhian Wilkinson ha un forte legame con il Galles avendo trascorso gran parte delle vacanze in gioventù con i nonni a Llantwit Major.

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2012 e del 2016 col Canada, l'ex difensore ha preso la guida del Galles nel 2024, e le ha guidate fino alla loro prima fase finale di un torneo importante. Per lei la vera sfida di UEFA Women's EURO 2025 sarà riuscire a isolare le sue giocatrici dall'entusiasmo contagioso della fase finale, in modo che possano concentrarsi sul dare il massimo in campo in Svizzera.

Sulle aspettative del Galles a Women's EURO

Quando guardate il Galles, potete aspettarvi di vedere una squadra coraggiosa. Una squadra pronta a giocarsela con le migliori del mondo.

Il mio staff ha fatto un ottimo lavoro nel creare un ambiente in cui l'errore non viene punito, ed è un ambiente sicuro in cui chiediamo loro di spingersi al limite delle loro capacità.

Grey: 'Sottovalutate il Galles a vostro rischio e pericolo'

Su come il Galles affronterà la sua prima fase finale del torneo

La prima volta che il Canada si è qualificato per i Giochi Olimpici è stato a Pechino nel 2008, e qualcuno è venuto a parlare alla squadra dicendo: "Ricordate che il torneo è per voi, ma che le Olimpiadi sono per il pubblico, per gli spettatori, non fatevi condizionare da questo". E noi invece ci siamo lasciate coinvolgere. È stata un'esperienza così straordinaria in termini di atleti, distrazioni, televisione, media e interessi, che abbiamo perso la prospettiva del motivo per cui eravamo lì. Dobbiamo lavorare sulla mentalità, cosa che non hanno mai avuto la necessità di fare prima.