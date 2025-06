Montepremi record per UEFA Women's EURO 2025

I premi in denaro per le nazioni partecipanti aumenteranno sostanzialmente per UEFA Women's EURO 2025, con le giocatrici che riceveranno per la prima volta una percentuale garantita dei premi.

Il montepremi da 41 milioni di euro rappresenta un aumento del 156% rispetto a quello del 2022.

I benefit economici per i club che concedono le proprie calciatrici per il torneo, erano originariamente fissati a 6 milioni di euro, ma sono stati aggiunti altri 3 milioni di euro dai benefit dei club maschili del ciclo 2020/24, su proposta dell'Associazione Club Europei (ECA), portando il totale a 9 milioni di euro.

Tali maggiori ricompense riflettono il costante impegno della UEFA per la crescita del calcio femminile in Europa, con un miliardo di euro investito per lo sviluppo del movimento tra il 2024 e il 2030.

Prize money rises 156% for 2025

Il montepremi totale disponibile per UEFA Women's EURO 2025 sarà di 41 milioni di euro, più che raddoppiando i 16 milioni di euro ricevuti dalle federazioni nazionali nel 2022 e quintuplicando il montepremi di 8 milioni di euro per le squadre in gara nel 2017.

Tutte le 16 squadre in gara riceveranno una quota fissa di partecipazione di 1,8 milioni di euro per la qualificazione alla fase finale, che rappresenterà il 70% del montepremi complessivo assegnato.

Il restante 30% sarà costituito da bonus di rendimento, con le squadre che riceveranno 50.000 euro per un pareggio e 100.000 euro per una vittoria nelle fasi a gironi, e bonus scaglionati per ogni fase a eliminazione diretta.

Il montepremi massimo raggiungibile per la squadra vincitrice del torneo, se vincerà anche le tre partite della fase a gironi, è di 5,1 milioni di euro.

A Women's EURO 2022, ogni squadra ha ricevuto 600.000 euro come quota di partecipazione fissa e il totale per la squadra vincitrice è stato di poco superiore a 2 milioni di euro.

Ogni giocatrice vince

Le giocatrici saranno inoltre remunerate per le loro prestazioni a Women's EURO 2025 con una quota garantita del montepremi ricevuto dalla loro federazione nazionale.

Questa ripartizione sottolinea l'importanza delle calciatrici e del loro contributo al calcio per nazionali e favorisce le contrattazioni tra le federazioni nazionali e le calciatrici, nonché gli organi rappresentativi delle calciatrici, laddove previsti.

Ogni federazione nazionale partecipante deve assegnare alle proprie giocatrici un importo compreso tra il 30% e il 40% del totale dei pagamenti ricevuti. Per le squadre che raggiungono le fasi a eliminazione diretta, si raccomanda di assegnare alle giocatrici una percentuale compresa tra il 35% e il 40% dei guadagni totali.

Il resto del montepremi è destinato a coprire le spese delle federazioni nazionali e/o altre iniziative che favoriscano lo sviluppo del calcio femminile.

Aumentano anche i pagamenti benefit per i club

Il programma di benefit per i club è stato introdotto a UEFA Women's EURO 2022, riconoscendo l'importante contributo dei club e delle loro giocatrici al successo del torneo.

Nel 2025, il pacchetto totale di benefit per i club aumenterà a 9 milioni di euro, rispetto ai 4,5 milioni di euro del 2022. Questo aumento lo rende il programma di benefit per club più sostanzioso nel panorama calcistico femminile.

A quanto ammonta l'indennità che i club riceveranno?

L'importo totale pagato viene calcolato in base al numero di giorni nei quali la giocatrice è stata rilasciata per il torneo finale. Questo include dieci giorni di preparazione, il numero totale di giorni in cui la giocatrice ha partecipato al torneo, più un giorno di viaggio aggiuntivo.

Per ogni giocatrice, il club riceve un compenso di 657 euro al giorno. Il pagamento minimo per singola giocatrice che un club riceverà è di 13.140 euro, per una giocatrice la cui squadra nazionale sia stata eliminata dopo la fase a gironi.

L'importo massimo sarà di 24.309 euro, per un giocatrice di una squadra del Gruppo A che raggiunga la finale.

Se una giocatrice viene sostituita durante il torneo a causa di un infortunio, o se una giocatrice viene registrata con un nuovo club durante il periodo del torneo, i club interessati riceveranno un pagamento proporzionale.