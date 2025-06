Women's EURO 2025: il Ct della Svezia, Peter Gerhardsson, prepara l'addio

A 65 anni, Peter Gerhardsson ha deciso che UEFA Women's EURO 2025 sarà il suo quinto e ultimo torneo alla guida della Svezia.

Dopo aver allenato squadre maschili e femminili a livello di club, Gerhardsson ha assunto il comando della nazionale maggiore femminile dopo Women's EURO 2017. Con lui, la Svezia ha raggiunto le semifinali di Women's EURO 2022, è arrivata terza in due Coppe del Mondo FIFA e ha raggiunto la finale olimpica del 2021, perdendo contro il Canada ai rigori.

I successi da Ct della Svezia

Siamo stati bene insieme: a volte ci sono stati momenti difficili e con tanta pressione, soprattutto durante l'ultimo EURO. In tutti gli altri tornei siamo riusciti a raggiungere le semifinali. Sia lo staff che le giocatrici si preparano al quinto torneo consecutivo. Riguardando tutto il percorso, è stato molto positivo.

Women's EURO: grandi gol della Svezia

Il suo aspetto della Svezia

Le giocatrici sono in grado di gestire le cose da sole sia dentro che fuori dal campo. Prepariamo le tattiche e gli allenamenti, con le ragazze che si sostengono l'una con l'altra. Che si tratti di allenamenti o partite, giocano sempre ad alto livello.

Kosovare Asllani

Se sceglierà di ritirarsi [dopo il torneo], lascerà dietro di sé un'eredità importante, perché è stata una delle giocatrici più importanti e influenti della Svezia. Ha indossato la fascia da capitano per molto tempo, al fianco di Magdalena Eriksson. È una leader forte e come giocatrice è piuttosto unica: è incredibilmente coraggiosa in campo e non ha paura di rischiare o sbagliare. Vale anche la pena sottolineare che Asllani corre più di chiunque altra in squadra.

Kosovare Asllani: "È coraggiosa in campo e non ha paura di rischiare" Getty Images

Le sue tattiche per il torneo

Cambiamo molto il nostro approccio. Non mi piace usare la parola "adattarsi", perché sembra un po' difensiva. Preferisco dire che proviamo a complicare la vita alle avversarie. I calci piazzati sono sicuramente uno di questi aspetti: anche se sono una delle nostre specialità, ogni partita porta nuove avversarie e spesso nuovi modi di giocare. Portare la palla nella metà campo avversaria è molto importante e abbiamo diversi modi per farlo. Ma d'altra parte, finora abbiamo cambiato e probabilmente cambieremo ancora modulo, come abbiamo fatto in quasi tutti i tornei. Non abbiamo una sola carta a disposizione.