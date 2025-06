Women's EURO 2025: il Ct della Germania, Christian Wück, sulla squadra e i tifosi

Approdato sulla panchina della Germania nel 2024, il Ct Christian Wück è alla sua prima partecipazione a UEFA Women's EURO, ma ha una grande esperienza di fasi finali grazie al suo lungo periodo con la squadra Under 17, oltre ad avere nel suo staff delle leggende della nazionale tedesca come Maren Meinert e Saskia Bartusiak.

La Germania ha vinto otto Women's EURO e due Coppe del Mondo femminili FIFA, ma non vince trofei dal 2013, una situazione che l'ex centrocampista di Nürnberg, Karlsruher, Wolfsburg e Arminia Bielefeld spera di cambiare. Inoltre, si augura che la sua squadra possa riaccendere la passione dei tifosi tedeschi.

Sui punti di forza della Germania

In squadra ci sono ottime individualità però abbiamo un po' di svantaggio nel senso che stiamo gestendo una transizione generazionale abbastanza significativa. Alcune calciatrici si sono ritirate mentre altre sono relativamente giovani.

Il calcio è uno sport di squadra. Non vogliamo caricare la responsabilità solo su una o due spalle, ma su diverse. Abbiamo due capitane, Giulia Gwinn e Janina Minge. Loro sono fondamentali perché fanno da collante in squadra. Ma non devono farlo da sole.

Wück's Germany Women's EURO draw reaction

Sulla pressione di guidare le otto volte campionesse

I tempi sono un po' cambiati. Sono passati 12 anni dall'ultima volta che abbiamo vinto un titolo importante. Le altre nazioni sono diventate molto forti, e il livello si è alzato rendendo tutto più difficile.

Credo che, come nazione calcistica, la Germania parta sempre tra le favorite. Fin dall'inizio ho detto di voler infondere nella squadra la convinzione di essere in grado di arrivare fino in fondo e magari di sollevare il trofeo.

Le capitane della Germania, Giulia Gwinn (a sx) e Janina Minge Getty Images

Sull'obiettivo della Germania

Ci sono diversi obiettivi. Prima di tutto, credo sia importante che la nazione ci sostenga, che si giochi a calcio alla maniera tedesca. Ciò significa che vogliamo emozionare i nostri tifosi. Il modo più semplice per farlo è attraverso i successi, le vittorie. Ma credo che sarà importante anche il modo in cui giochiamo a calcio: il successo a Women's EURO non sarà giudicato solo dalla eventuale vittoria del titolo, ma anche dalla possibile eredità che una vittoria può lasciare.