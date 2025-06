L'Inghilterra a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, Ct e biglietti

In che girone è stata inserita l'Inghilterra a Women's EURO 2025?

L'Inghilterra è nel Gruppo D con Francia, Paesi Bassi e Galles.

Calendario Inghilterra nel Gruppo D

Sabato 5 luglio

Gruppo D: Francia - Inghilterra (21:00, Zurigo)

Mercoledì 9 luglio

Gruppo D: Inghilterra - Paesi Bassi (18:00, Zurigo)

Domenica 13 luglio

Gruppo D: Inghilterra - Galles (21:00, St.Gallen)

Orario inizio in CET

Women's EURO 2025 schedule

Come si è qualificata l'Inghilterra

Gruppo A3: 1-1 c vs Svezia, 2-0 t vs Repubblica d'Irlanda, 1-2 c vs Francia, 2-1 t vs Francia, 2-1 c vs Repubblica d'Irlanda, 0-0 t vs Svezia

Capocannoniere: Alessia Russo 3

I grandi gol dell'Inghilterra a Women's EURO

Piazzamenti Inghilterra



Miglior piazzamento a Women's EURO: campione (2022)

Women's EURO 2022: campione (nazione ospitante)

2023 Women's Finalissima: campione

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: vicecampione

UEFA Women's Nations League 2023/24: seconda Gruppo A1

UEFA Women's Nations League 2025: seconda Gruppo A3

Statistica

L'allenatrice olandese Sarina Wiegman ha vinto gli ultimi due Women's EURO: nel 2017 con i Paesi Bassi e con l'Inghilterra nel 2022, entrambe le volte con la sua nazione come padrona di casa.

Women's EURO 2025: tutto quello che c'è da sapere

Ct Inghilterra: Sarina Wiegman

Tutti i gol dell'Inghilterra a Women's EURO 2022

Statistiche Inghilterra a Women's EURO

Più presenze nelle fasi finali

15 Karen Carney

Più gol nelle fasi finali

6 Beth Mead

Biglietti per le partite dell'Inghilterra a Women's EURO 2025

Clicca qui per tutte le informazioni sui biglietti per le partite dell'Inghilterra a UEFA Women's EURO 2025.

Scarica l'app di Women's EURO