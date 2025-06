L'Italia a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

Le due finali dell'Italia a UEFA Women's EURO sono state entrambe negli anni '90, mentre nelle ultime due edizioni le Azzurre sono uscite alla fase a gironi, così come capitato nella Coppa del Mondo femminile FIFA del 2023. In questa edizione in Svizzera, l'Italia si presenta alla fase finale dopo aver vinto un difficile girone di qualificazione nel quale c'erano grandi squadre come Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia.

Chi fa parte del girone dell'Italia a Women's EURO 2025?

L'Italia è nel Gruppo B con Spagna, Belgio e Portogallo.

Calendario Gruppo B

Giovedì 3 luglio

Belgio - Italia (18:00, Sion)

Lunedì 7 luglio

Portogallo - Italia (21:00, Ginevra)

Venerdì 11 luglio

Italia - Spagna (21:00, Berna)

Calcio d'inizio in CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificata l'Italia

Prima Gruppo A1: 2-0 casa contro Paesi Bassi, 1-2 trasferta contro Finlandia, 0-0 t contro Norvegia, 1-1 c contro Norvegia, 0-0 t contro Paesi Bassi, 4-0 c contro Finlandia

Migliore marcatrice: Manuela Giugliano 3

I grandi gol dell'Italia a Women's EURO

Piazzamenti Italia



Miglior piazzamento a Women's EURO: vice campione (1993, 1997)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: fase a gironi

UEFA Women's Nations League 2023/24: seconda Gruppo A4

UEFA Women's Nations League 2025: seconda Gruppo A4

Statistiche

Fino all'uscita nella fase a gironi del 2017, l'Italia non aveva mai fallito la qualificazione ai quarti.

Commissario Tecnico: Andrea Soncin

Soncin ha un lungo trascorso come attaccante in una carriera durata 22 anni, dove ha collezionato più di 500 presenze e oltre 150 gol per tanti club a svariati livelli del calcio italiano, tra cui in Serie A con Venezia, Perugia, Atalanta (dopo aver vinto la Serie B nel 2005/06) e Ascoli. Ha iniziato la carriera di allenatore con la Primavera del Venezia nel 2017, per poi entrare nello staff della prima squadra nel 2020.

Soncin è diventato allenatore della Primavera del Venezia nel 2021 e ha guidato la prima squadra per dei periodi ad interim nel 2022 e nel 2023. A settembre di quest'ultimo anno ha lasciato il Venezia per diventare il commissario tecnico dell'Italia femminile, aiutandola a superare un girone di qualificazione a UEFA Women's EURO 2025 che comprendeva Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia.

Italia - Spagna: semifinale 1997

Statistiche Italia a Women's EURO

Più presenze nelle fasi finali

19 Patrizia Panico

Più gol nelle fasi finali

8 Carolina Morace

I biglietti dell'Italia a Women's EURO 2025

