La Danimarca a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, Ct e biglietti

In che girone è stata inserita la Danimarca a Women's EURO 2025?

La Danimarca è nel Gruppo C con Germania, Svezia e Polonia.

Calendario Danimarca nel Gruppo C

Venerdì 4 luglio

Gruppo C: Danimarca - Svezia (18:00, Ginevra)

Martedì 8 luglio

Gruppo C: Germania - Danimarca (18:00, Basilea)

Sabato 12 luglio

Gruppo C: Polonia - Danimarca (21:00, Lucerna)

Orari CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificata la Danimarca

Secondo posto Gruppo A2: 3-1 t vs Cechia, 4-2 c vs Belgio, 0-2 c vs Spagna, 2-3 t vs Spagna, 3-0 t vs Belgio, 2-0 c vs Cechia

Migliori marcatrici: Janni Thomsen, Amalie Vangsgaard 3

Women's EURO: grandi gol della Danimarca

Piazzamenti Danimarca



Miglior piazzamento a Women's EURO: vicecampione (2017)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: ottavi di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: secondo posto Gruppo A3

UEFA Women's Nations League 2025: terza Gruppo A4

Statistica

Si è qualificata per tutti e otto i tornei dall'introduzione della fase a gironi.

Women's EURO 2025: guida completa

Ct Danimarca: Andrée Jeglertz

Flashback 2017: la Danimarca interrompe il regno della Germania

Statistiche Danimarca a Women's EURO

Più presenze nelle fasi finali

18 Katrine Pedersen

Più gol nelle fasi finali

3 Merete Pedersen, Johanna Rasmussen

Biglietti per le partite della Danimarca a EURO 2025

Clicca qui per tutte le informazioni sui biglietti per le partite della Danimarca a UEFA Women's EURO 2025.

Scarica l'app di Women's EURO