Kateryna Monzul arbitrerà la finale di UEFA Women's EURO 2022

Kateryna Monzul, arbitro internazionale dal 2004, è stata scelta per arbitrare la finale di UEFA Women's EURO 2022 tra Inghilterra e Germania, in programma allo stadio di Wembley (Londra) domenica 31 luglio alle 17:00 locali (18:00 CEST).

Monzul, selezionata per Women's EURO per la quarta volta, sarà il primo arbitro ucraino a dirigere una finale di Women's EURO. A Women's EURO 2022 ha arbitrato tre partite: Spagna-Finlandia 4-1 (prima giornata del Gruppo B), Austria-Norvegia 1-0 (terza giornata del Gruppo A) e Svezia-Belgio 1-0 (quarti di finale).

Kateryna Monzul durante Spagna - Finlandia UEFA via Getty Images

È solo l'ultima partita europea di rilevo per la 41enne direttrice di gara, che in precedenza ha arbitrato la finale di UEFA Women's Champions League 2014 tra Tyresö e Wolfsburg a Lisbona. Dal 2016, Monzul arbitra gli incontri di Premier League maschile ucraina (è la prima donna a farlo); oltre a dirigere regolarmente nelle competizioni UEFA femminili, è stata designata per partite di UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e UEFA Nations League.

Monzul ha partecipato a tre Coppe del Mondo FIFA femminili ed è stata scelta per arbitrare la finale del 2015 tra Stati Uniti e Giappone in Canada.

Squadra arbitrale della finale di UEFA Women's EURO 2022

Arbitro: Kateryna Monzul (Ucraina)

Assistenti: Maryna Striletska (Ucraina), Paulina Baranowska (Polonia)

Quatro arbitro: Stéphanie Frappart (Francia)

Assistente di riserva: Karolin Kaivoja (Estonia)

VAR: Paolo Valeri (Italia)

Assistenti VAR: Maurizio Mariani (Italia), Pol Van Boekel (Paesi Bassi)

Arbitri delle precedenti finali di UEFA Women's EURO

2017: Paesi Bassi - Danimarca 4-2 – Esther Staubli (SUI)

2013: Germania - Norvegia 1-0 – Cristina Dorcioman (ROU)

2009: Germania - Inghilterra 6-2 – Dagmar Damková (CZE)

2005: Germania - Norvegia 3-1 – Alexandra Ihringová (SVK)

2001: Germania - Svezia 1-0 – Nicole Petignat (SUI)

1997: Germania - Italia 2-0 – Gitte Lyngo-Nielsen (DEN)

1995: Germania - Svezia 3-2 – Ilkka Koho (FIN)

1993: Norvegia - Italia 1-0 – Alfred Wieser (AUT)

1991: Germania - Norvegia 3-1 – James McCluskey (SCO)

1989: Germania - Norvegia 4-1 – Carlos Silva Valente (POR)

1987: Norvegia - Svezia 2-1 – Eero Aho (FIN)