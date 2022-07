Anteprima Italia - Belgio, Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

L'Italia affronta il Belgio al Manchester City Academy Stadium nel Gruppo D di UEFA Women's EURO 2022 lunedì 18 luglio.

Italia - Belgio in breve Quando: lunedì 18 luglio, 21:00 CET

Dove: Manchester City Academy Stadium, Manchester

Cosa: Gruppo D, terza giornata

Cosa devi sapere?

Avendo pareggiato contro l'Islanda e perso contro la Francia, Italia e Belgio sanno che chi vince questa partita potrebbe andare ai quarti di finale (purché l'Islanda non batta la Francia, vincitrice del Gruppo D). Il Belgio è senza la squalificata Amber Tysiak, mentre il portiere Nicky Evrard spera in una serata più tranquilla dopo aver parato due rigori nelle prime due gare. Dopo la pesante sconfitta contro la Francia e il pareggio acciuffato contro l'Islanda, l'Italia dovrà dimostrare una grande forza mentale per avere la possibilità di qualificarsi.

Probabili formazioni

Italia: Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Simonetti, Rosucci, Caruso; Girelli, Giacinti

Belgio: Evrard; Cayman, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaevermaet, Biesmans, De Caigny; Dhont, Wullaert, Eurlings

Squalificata: Tysiak

L'opinione dei reporter

Vieri Capretta, reporter Italia

Le azzurre si preparano all'ultima partita sapendo di dover vincere e sperando nel giusto risultato nell'altra partita del Gruppo D per passare alla fase successiva. Il Ct Milena Bertolini userà probabilmente la stessa tattica vista contro l'Islanda, con la velocità di Barbara Bonansea e l'apporto dalla panchina che le hanno permesso di guadagnare un punto. Ogni giocatrice, in campo e fuori, avrà il suo un ruolo e l'Italia ha bisogno che tutte siano in partita. Aspettiamoci una feroce battaglia per i tre punti.

Alyssa Saliou, reporter Belgio

La Francia è l'unica squadra che sa cosa l'aspetta dopo le partite di stasera, e ad accompagnarla ci sarà solo una squadra tra Belgio, Italia e Islanda. Data la posta in gioco, è difficile pensare che questa sia una gara facile. Entrambe le squadre sono tecnicamente molto forti: molto dipenderà da chi saprà reggere meglio la pressione e dalla capacità dell'Italia di fermare due attaccanti pericolose come Tine De Caigny e Janice Cayman.

Statistiche

Italia

Ultime sei partite: PSPVVP (dalla più recente)

Ultima partita: Italia - Islanda 1-1, 14/07

Women's EURO 2017: quarto posto nel Gruppo B (V1 P0 S2)

Belgio

Ultime sei partite: SPVSVS (dalla più recente)

Ultima partita: Francia - Belgio 2-1, 14/07

Women's EURO 2017: terzo posto nel Gruppo A (V1 P0 S2)

L'opinione dal campo

Milena Bertolini, Ct Italia: "Abbiamo sempre saputo che il nostro destino sarebbe dipeso dall'ultima partita. Ogni giocatrice è importante, lo abbiamo visto contro l'Islanda. Si parte alla pari e bisogna lottare fino alla fine".

Ives Serneels, Ct Belgio: "Il Belgio è pronto. Ogni giocatrice sa cosa deve fare e cosa ci si aspetta da lei. Se continuiamo il buon lavoro fatto contro la Francia, allora abbiamo la possibilità di andare avanti".