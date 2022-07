Le vittorie più ampie nella storia di Women's EURO

Alla fase finale del Campionato Europeo UEFA femminile sono stati segnati più di 400 gol, in genere ripartiti equamente tra le varie squadre.

Solo 12 partite si sono concluse con un margine di vittoria di quattro o più gol: eccole.

Sei gol di scarto – una volta

Inghilterra - Scozia 6-0

La Scozia è priva di pedine chiave come Kim Little e Jennifer Beattie, la cui assenza per infortunio si fa sentire. A Utrecht, l'Inghilterra è già sopra di tre gol già all'intervallo: sarà il più ampio margine di vittoria alla fase finale di Women's EURO, grazie alle reti di Jodie Taylor (3), Ellen White, Jordan Nobbs e Toni Duggan.

Cinque gol di scarto – tre volte

Lotta Schelin dopo il quarto gol della Svezia contro la Finlandia nel 2013 Getty Images

La Svezia padrona di casa va a segno con le sue stellle, Kosovare Asllani e Lotta Schelin (2), ma i primi due gol arrivano grazie a due calci piazzati del difensore centrale Nilla Fischer. Poi, la subentrata Tiina Saario fa centro con il primo tiro dalla distanza al 79'.

La Russia resiste 43 minuti nella seconda partita della fase a gironi, ma il gol di Sarina Wiegmann è un sinistro presagio di ciò che deve ancora venire. Birgit Prinz raddoppia al 5' della ripresa, poi Maren Meinert (69') e Sandra Smisek (73' 89') completano una vittoria travolgente.

Marianne Petterson segna due gol per tempo e rimane l'unica giocatrice a segnarne quattro alla fase finale di Women's EURO, mentre Heidi Støre firma l'altro gol.

Margine di quattro gol – sette volte

Le Bleues confermano la loro potenza offensiva con una prestazione vertiginosa contro le azzurre. Grace Geyoro dà il via alla festa al 9', poi completa la prima tripletta mai segnata nel primo tempo in una gara di Women's EURO. La prima frazione di gioco si chiude sul 5-0 (altro primato), mentre Martina Piemonte accorcia per le azzurre nel finale.

Highlights: Germania - Danimarca 4-0

La candidatura della Germania al settimo titolo in otto tornei inizia alla grande a UEFA Women's EURO 2022, in una partita in cui si contano anche tre legni colpiti. "Abbiamo giocato una gara da urlo", ha commentato Lea Schüller, a segno insieme a Lina Magull e alle subentrate Lena Lattwein e Alexandra Popp.

C'era un'aria di inevitabilità quando Marie Hammarström manda in delirio il pubblico di casa dopo soli 3' e Josefine Öqvist consolida rapidamente il vantaggio. Lotta Schelin arrotonda il punteggio nel primo tempo e infligge il colpo finale alle islandesi poco dopo l'intervallo.

Inghilterra - Germania 2-6

Dopo il gol di Birgit Prinz 20', le tedesche raddoppiano quasi immediatamente con un tiro dalla distanza di Melanie Behringer. Karen Carney accorcia e, nonostante il 3-1 di Kim Kulig prima dell'intervallo, un'altra bordata di Kelly Smith ridà qualche speranza alle inglesi. Ben presto, però, Inka Grings firma altre due reti e propizia l'ultima di Prinz.

Un rigore di Linda Bresonik nel primo tempo porta in vantaggio le campionesse in carica, che però non riescono a raddoppiare e rischiano anche il pareggio da parte della Norvegia. Al 90', Fatmire Bajramaj trova finalmente il gol del 2-0, l'altra subentrata Anja Mittag firma il 3-0 due minuti dopo e c'è ancora tempo per l'ultima rete di Bajramaj.

La Germania inizia il torneo del 2009 con una vittoria per 4-0 contro la Norvegia (vedi sotto) e vince con lo stesso scarto contro la Francia. Nei primi nove minuti colpiscono Inke Grings e Annike Krahn, mentre Melanie Behringer segna il terzo poco prima dell'intervallo. A inizio ripresa, Linda Bresonik trasforma un rigore; nonostante la pronta risposta di Gaëtane Thiney, la subentrata Simone Laudehr firma il 5-1 nel recupero.

La Germania esulta dopo il gol di Conny Pohlers contro l'Italia nel 2005 Bongarts/Getty Images

Birgit Prinz apre le marcature all'11' sfruttando al meglio un colpo di tacco di Anja Mittag, poi Conny Pohlers raddoppia con una bordata di destro. Steffi Jones entra sul tabellino delle marcatrici al 55', mentre Anja Mittag fissa il punteggio al 74' dopo un rigore parato da Carla Brunozzi.

Dopo un gol del difensore centrale Jane Törnqvist sugli sviluppi di un corner al 3', la Svezia continua a spingere e va sul 2-0 a metà del primo tempo con Kristen Bengtsson, che scavalca Pauline Cope con un tiro a giro sul secondo palo. La prolifica Hann Ljungberg segna il 3-0 nel secondo tempo, ma l'umiliazione per l'Inghilterra arriva quando la subentrata Sofia Eriksson segna la quarta rete dell'incontro direttamente su calcio d'angolo.