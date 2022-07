Anteprima Norvegia - Irlanda del Nord, Women's EURO: dove vederla, orario e probabili formazioni

La Norvegia affronta l'Irlanda del Nord al St. Mary's Stadium nel Gruppo A di UEFA Women's EURO 2022 giovedì 7 luglio.

Norvegia - Irlanda del Nord in breve Quando: giovedì 7 luglio, 21:00 CET

Dove: St. Mary's Stadium, Southampton

Cosa: prima giornata Gruppo A

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Norvegia - Irlanda del Nord in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA Women's EURO 2022 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Conosciamo le squadre: Norvegia

L'ultima avventura della Norvegia a EURO si è conclusa nel peggiore dei modi, con un'eliminazione nella fase a gironi dopo tre sconfitte. La squadra spera dunque in un'esperienza migliore in Inghilterra, anche perché ritrova la campionessa Ada Hegerberg. L'Irlanda del Nord, che esordisce alla fase finale, ha perso 6-0 in casa e fuori contro la Norvegia nelle qualificazioni, ma non disdegna il ruolo di sfavorita.

Probabili formazioni

Conosciamo le squadre: Irlanda del Nord

Norvegia: Pettersen; Sønstevold, Mjelde, Thorisdottir, Blakstad; Eikeland, Maanum, Engen, Reiten; Graham Hansen, Hegerberg

Irlanda del Nord: Burns; Magee, Nelson, McFadden, Burrows, Vance; Magill, Furness, Caldwell, K. McGuinness; Wade

Statistiche

Grandi gol della Norvegia a Women's EURO

Norvegia

Ultime sei partite: VVVVVS (dalla più recente)

Ultima partita: Danimarca - Norvegia 1-2, 29/06

Women's EURO 2017: quarto posto nel Gruppo A (V0 P0 S3)

Irlanda del Nord

Ultime sei partite: SSSSPV (dalla più recente)

Ultima partita: Belgio - Irlanda del Nord 4-1, 23/06

Women's EURO 2017: non qualificata