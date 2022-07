Conosciamo le squadre di Women's EURO: Spagna

Profilo squadra

Soprannome: la Roja

Miglior piazzamento a Women's EURO: semifinali (1997)

Women's EURO 2017: quarti di finale

Perché la Spagna può vincere Women's EURO 2022?

Per la prima volta, la Spagna partecipa a Women's EURO con grandi aspettative. Il motivo principale è il terzetto di centrocampiste del Barcellona composto da Alexia Putellas (vincitrice del Pallone d'Oro femminile 2021 e Giocatrice dell'anno UEFA), Patri Guijarro e Aitana Bonmati. Le tre giocatrici si conoscono molto bene e si completano alla perfezione.

Le convocate della Spagna per la fase finale

Portieri: Sandra Paños (Barcelona), Lola Gallardo (Atlético), Misa Rodríguez (Real Madrid)

Difensori: Laia Aleixandri (Manchester City), Ivana Andrés (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Olga Carmona (Real Madrid), Sheila García (Atlético), María León (Barcelona), Leila Ouahabi (Manchester City), Irene Paredes (Barcelona), Andrea Pereira (Barcelona)

Centrocampisti: Aitana Bonmatí (Barcelona), Mariona Caldentey (Barcelona), Irene Guerrero (Levante), Patri Guijarro (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona)

Attaccanti: Marta Cardona (Real Madrid), Athenea del Castillo (Real Madrid), Esther González (Real Madrid), Lucía García (Athletic Club), Salma Paralluelo (Villarreal), Claudia Pina (Barcelona)

Chi è il Ct della Spagna?

Jorge Vilda.

Gol classici della Spagna a Women's EURO

Chi è la capitana della Spagna?

Irene Paredes. 

Il mio ricordo preferito a Women's EURO

Non riguarda propriamente Women's EURO, ma ricordo con affetto di aver seguito la giovane Spagna allenata da Jorge Vilda a EURO Under 17 nel 2014, in Inghilterra. Patri ha segnato in finale contro la Germania (pareggio per 1-1 seguito da una sconfitta ai rigori). Si sono viste lacrime in quella fredda serata di dicembre a Chesterfield... Non sarà proprio come a luglio a Wembley, che rimane l'obiettivo finale di questa estate.

Uno dei tanti tatuaggi di Mapi León

Lo sapevi?

Il difensore Mapi León è appassionata di tatuaggi. Nel tempo libero, va in uno studio e fa i suoi.

