Le convocate per Women's EURO 2022: ultimi aggiornamenti

UEFA Women's EURO 2022, in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra, vede in gara 16 squadre.

Leggi le liste delle convocate di ogni squadra che parteciperà alla fase finale. Eventuali variazioni per infortunio o malattia saranno pubblicate di seguito.

Convocazioni per UEFA Women's EURO 2022: regole

La lista definitiva delle 23 convocate doveva essere consegnata entro domenica 26 giugno alle 24:00 CET.

Se una convocata riporta un grave infortunio o si ammala prima della prima partita della sua squadra alla fase finale, può essere sostituita purché un medico del Comitato medico UEFA e il medico della squadra interessata confermino che l'infortunio o la malattia siano sufficientemente gravi da impedirle di partecipare alla fase finale. Salvo approvazione definitiva dell'amministrazione UEFA, la giocatrice infortunata o ammalata può essere sostituita nella lista delle 23 convocate registrata per il torneo.

I portieri possono essere sostituiti durante il torneo in caso di incapacità fisica, anche se sono ancora disponibili uno o due portieri convocati.

Una giocatrice sostituita non può essere inserita nuovamente tra le convocate.

Ultimo aggiornamento: 5 luglio

Austria Portieri: Isabella Kresche (St. Pölten), Jasmin Pal (Köln), Manuela Zinsberger (Arsenal), Difensori: Celina Degen (Köln), Marina Georgieva (Sand), Verena Hanshaw (Eintracht Frankfurt), Virginia Kirchberger (Eintracht Frankfurt), Katharina Naschenweng (Hoffenheim), Katharina Schiechtl (Werder Bremen), Viktoria Schnaderbeck (Tottenham Hotspur), Carina Wenninger (Roma, loan from Bayern München), Laura Wienroither (Arsenal) Centrocampisti: Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt), Jasmin Eder (St. Pölten), Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt), Julia Hickelsberger-Fuller (Hoffenheim), Marie-Therese Höbinger (Zürich), Sarah Puntigam (Köln), Annabel Schasching (Strum Graz), Sarah Zadrazil (Bayern München) Attaccanti: Nicole Billa (Hoffenheim), Stefanie Enzinger (St. Pölten), Lisa Makas (Austria Wien) Fonte: ÖFB

Belgio Portieri: Nicky Evrard (Gent), Diede Lemey (Sassuolo), Lisa Lichtfus (Dijon) Difensori: Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Sari Kees (Leuven), Davina Philtjens (Sassuolo), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (Leuven), Jody Vangheluwe (Club Brugge) Centrocampisti: Julie Biesmans (PSV Eindhoven), Féli Delacauw (Gent), Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (Basel), Justine Vanhaevermaet (Reading) Attaccanti: Janice Cayman (Lyon), Tine De Caigny (Hoffenheim), Elena Dhont (Twente), Hannah Eurlings (Leuven), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Standard Liège), Sarah Wijnants (Anderlecht), Tessa Wullaert (Anderlecht) Fonte: RBFA

Danimarca Portieri: Lene Christensen (Rosenborg), Laura Worsøe (Odense Q), Katrine Svane (AGF) Difensori: Stine Ballisager (Vålerenga), Simone Boye (Arsenal), Luna Gevitz (Häcken), Sara Holmgaard (Turbine Potsdam), Rikke Sevecke (Everton), Sofie Svava (Real Madrid), Sara Thrige (AC Milan), Katrine Veje (Rosengård) Centrocampisti: Karen Holmgaard (Turbine Potsdam), Kathrine Kühl (Nordsjælland), Sofie Jung Pedersen (Juventus), Sanne Troelsgaard (Reading) Attaccanti: Sofie Bredgaard (Rosengård), Signe Bruun (Lyon), Mille Gejl (Häcken), Pernille Harder (Chelsea), Stine Larsen (Häcken), Rikke Marie Madsen (Madrid CFF), Nadia Nadim (Racing Louisville), Janni Thomsen (Vålerenga) Fonte: DBU

Inghilterra Portieri: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa), Ellie Roebuck (Manchester City) Difensori: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Rachel Daly (Houston Dash), Alex Greenwood (Manchester City), Demi Stokes (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal) Centrocampisti: Fran Kirby (Chelsea), Jill Scott (svincolata), Georgia Stanway (Bayern München), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Manchester City), Leah Williamson (Arsenal) Attaccanti: Bethany England (Chelsea), Lauren Hemp (Manchester City), Chloe Kelly (Manchester City), Beth Mead (Arsenal), Nikita Parris (Arsenal), Alessia Russo (Manchester United), Ellen White (Manchester City) Fonte: FA

Finlandia Portieri: Tinja-Riikka Korpela (Tottenham Hotspur), Katriina Talaslahti (Fleury), Anna Tamminen (Hammarby) Difensori: Anna Auvinen (Sampdoria), Nora Heroum (Lazio), Tuija Hyyrynen (Juventus), Emma Koivisto (Brighton & Hove Albion), Natalia Kuikka (Portland Thorns), Elli Pikkujämsä (Örebro), Anna Westerlund (Åland United) Centrocampisti: Olga Ahtinen (Linköping), Ria Öling (Rosengård), Amanda Rantanen (Örebro), Essi Sainio (HJK), Eveliina Summanen (Tottenham Hotspur) Attaccanti: Emmi Alanen (Kristiandstad), Jenny-Julia Danielsson (AIK), Adelina Engman (Hammarby), Sanni Franssi (Real Sociedad), Juliette Kemppi (Kalmar), Heidi Kollanen (Örebro), Jutta Rantala (Vittsjö), Linda Sällström (Vittsjö) Fonte: FAF

Francia Portieri: Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus) Difensori: Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham), Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Ève Perisset (Chelsea), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético) Centrocampisti: Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante) Attaccanti: Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC) Fonte: FFF

Germania Portieri: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Merle Frohms (Wolfsburg), Almuth Schult (Angel City) Difensori: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (Bayern München), Marina Hegering (Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (Wolfsburg) Centrocampisti: Jule Brand (Wolfsburg), Sara Däbritz (Lyon), Linda Dallmann (Bayern München), Svenja Huth (Wolfsburg), Lena Lattwein (Wolfsburg), Sydney Lohmann (Bayern München), Lina Magull (Bayern München), Lena Oberdorf (Wolfsburg) Attaccanti: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Klara Bühl (Bayern München), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Alex Popp (Wolfsburg), Lea Schüller (Bayern München), Tabea Wassmuth (Wolfsburg) Fonte: DFB

Islanda Portieri: Telma Ívarsdóttir (Breidablik), Cecilía Rán Rúnarsdóttir (Bayern München), Sandra Sigurdardóttir (Valur) Difensori: Gudný Árnadóttir (AC Milan), Gudrún Arnardóttir (Rosengård), Sif Atladóttir (Selfoss), Hallbera Gudný Gísladóttir (Kalmar), Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir (Breidablik), Ingibjörg Sigurdardóttir (Vålerenga), Elísa Vidarsdóttir (Valur), Glódís Perla Viggósdóttir (Bayern München) Centrocampisti: Dagný Brynjarsdóttir (West Ham United), Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon), Alexandra Jóhannsdóttir (Breidablik), Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (Orlando Pride), Selma Sól Magnúsdóttir (Rosenborg), Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (Bayern München) Attaccanti: Agla María Albertsdóttir (Häcken), Amanda Jacobsen Andradóttir (Kristianstad), Svava Rós Gudmundsdóttir (Brann), Elín Metta Jensen (Valur), Sveindís Jane Jónsdóttir (Wolfsburg), Berglind Björg Thorvaldsdóttir (Brann) Fonte: KSI

Italia Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (AC Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina) Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma) Centrocampisti: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter) Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (AC Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina) Fonte; FIGC

Paesi Bassi Portieri: Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Daphne van Domselaar (Twente), Sari van Veenendaal (PSV Eindhoven) Difensori: Caitlin Dijkstra (Twente), Dominique Janssen (Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea), Stefanie van der Gragt (Ajax), Merel van Dongen (Atlético), Lynn Wilms (Wolfsburg) Centrocampisti: Kerstin Casparij (Twente), Damaris Egurrola (Lyon), Jackie Groenen (Manchester United), Marisa Olislagers (Twente), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Wolfsburg), Sherida Spitse (Vålerenga), Daniëlle van de Donk (Lyon) Attaccanti: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Prugts (PSV Eindhoven), Renate Jansen (Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Vivianne Miedema (Arsenal) Fonte: KNVB

Irlanda del Nord Portieri: Jackie Burns (Häcken), Becky Flaherty (Brighouse Town), Shannon Turner (Wolverhampton Wanderers) Difensori: Kelsie Burrows (Cliftonville), Rebecca Holloway (Racing Louisville), Ashley Hutton (Linfield), Abbie Magee (Cliftonville), Sarah McFadden (Durham), Rebecca McKenna (Lewes), Julie Nelson (Crusaders Strikers), Laura Rafferty (Southampton), Demi Vance (Rangers) Centrocampisti: Nadene Caldwell (Glentoran), Joely Andrews (Glentoran), Chloe McCarron (Glentoran), Marissa Callaghan (Cliftonville), Louise McDaniel (Cliftonville), Rachel Furness (Liverpool) Attaccanti: Simone Magill (svincolata), Caitlin McGuinness (Cliftonvillle), Kirsty McGuinness (Cliftonville), Lauren Wade (Glentoran), Emily Wilson (Crusaders Strikers) Fonte: IFA

Norvegia Portieri: Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk) Difensori: Guro Bergsvand (Brann), Julie Blakstad (Rosenborg), Tuva Hansen (Brann), Anna Langås Jøsendal (Rosenborg), Maren Nævdal Mjelde (Chelsea), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Anja Sønstevold (Inter), Maria Thorisdottir (Manchester United) Centrocampisti: Thea Bjelde (Vålerenga), Vilde Bøe Risa (Manchester United), Amalie Vevle Eikeland (Reading), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal), Guro Reiten (Chelsea), Karina Sævik (Avaldsnes), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Elisabeth Terland (Brann) Attaccanti: Celin Bizet Ildhusøy (Paris Saint-Germain), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Sophie Roman Haug (Roma), Ada Hegerberg (Lyon) Fonte: NFF

Portogallo Portieri: Inês Pereira (Servette FFC), Patrícia Morais (Braga), Rute Costa (Famalicão) Difensori: Lúcia Alves (Benfica), Alicia Correia (Sporting CP), Carole Costa (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (SC Braga), Joana Marchão (Sporting CP), Sílvia Rebelo (SL Benfica) Centrocampisti: Andreia Norton (Braga), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Braga), Fátima Pinto (Sporting CP), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante), Vanessa Marques (Braga) Attaccanti: Ana Borges (Sporting CP), Carolina Mendes (Braga), Suzane Pires (Ferroviária), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (Benfica), Telma Encarnação (Marítimo) Fonte: FPF

Spagna Portieri: Sandra Paños (Barcelona), Lola Gallardo (Atlético), Misa Rodríguez (Real Madrid) Difensori: Laia Aleixandri (Manchester City), Ivana Andrés (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Olga Carmona (Real Madrid), Sheila García (Atlético), Marìa León (Barcelona), Leila Ouahabi (Manchester City), Irene Paredes (Barcelona), Andrea Pereira (Barcelona) Centrocampisti: Teresa Abelleira (Real Madrid), Aitana Bonmatí (Barcelona), Mariona Caldentey (Barcelona), Irene Guerrero (Levante), Patri Guijarro (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona) Attaccanti: Marta Cardona (Real Madrid), Athenea del Castillo (Real Madrid), Esther González (Real Madrid), Lucía García (Athletic Club), Claudia Pina (Barcelona) Fonte: RFEF

Svezia Portieri: Jennifer Falk (Häcken), Hedvig Lindahl (svincolata), Zecira Musovic (Chelsea) Difensori: Jonna Andersson (Hammarby), Nathalie Björn (Everton), Magdalena Eriksson (Chelsea), Hanna Glas (Bayern München), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain), Emma Kullberg (Brighton & Hove Albion), Amanda Nildén (Juventus), Linda Sembrant (Juventus) Centroampisti: Filippa Angeldahl (Manchester City), Hanna Bennison (Everton), Sofia Jakobsson (San Diego Wave), Elin Rubensson (Häcken), Johanna Rytting Kaneryd (Häcken), Caroline Seger (Rosengård) Attaccanti: Kosovare Asllani (Real Madrid), Stina Blackstenius (Arsenal), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Fridolina Rolfö (Barcelona), Lina Hurtig (Juventus), Olivia Schough (Rosengård) Fonte: SvFF