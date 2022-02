Guida alle squadre di Women's EURO: Irlanda del Nord

Partite del Gruppo A:

Giovedì 7 luglio

Norvegia - Irlanda del Nord (21:00 CET, Southampton)

Lunedì 11 luglio

Austria - Irlanda del Nord (18:00 CET, Southampton)



Venerdì 15 luglio

Irlanda del Nord - Inghilterra (21:00 CET, Southampton)

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo C (G8 V4 P2 S2 GF17 GS17), spareggio contro Ucraina V4-1tot. (2-1t, 2-0c)

Miglior piazzamento a Women's EURO: prima qualificazione

Women's EURO 2017: non qualificata

Giocatrice chiave: Rachel Furness



Osservata speciale: Rebecca McKenna



Ct: Kenny Shiels



Tattica

Come ci si aspetterebbe da una squadra che ha diverse giocatrici part time e affronta professioniste di caratura mondiale, lo spirito di squadra e un'incredibile mole di lavoro sono stati fondamentali per l'ascesa dell'Irlanda del Nord, soprattutto agli spareggi contro l'Ucraina (quando la squadra era priva di diverse infortunate). Shiels cambia modulo con una certa flessibilità, alternando 4-4-2, 4-5-1 e 3-4-3. Furness occupa in genere il ruolo di centrocampista centrale, con Simone Magill e Kirsty McGuiness in attacco, Lauren Wade in posizione di esterno e una difesa imperniata su Julie Nelson e Ashley Hutton.

Curriculum

L'Irlanda del Nord ha giocato la sua prima partita nel 1973 ma negli anni '90 e nei primi 2000 ha giocato molto poco, senza partecipare a Women's EURO dal 1993 al 2005. Nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2019 ha perso sette partite su otto. All'inizio delle qualificazioni per Women's EURO 2022 è stata battuta due volte per 6-0 dalla Norvegia, ma con due pareggi contro il Galles e due vittorie contro la Bielorussia è arrivata seconda nel girone. La vera sorpresa è stata la vittoria contro l'Ucraina agli spareggi che le ha permesso di raggiungere per la prima volta la fase finale.