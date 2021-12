Dove guardare la fase finale di UEFA Women's EURO 2022: TV e streaming

Scopri dove guardare UEFA Women's EURO 2022 dal 6 al 31 luglio in tutto il mondo.

Per i dettagli sulle partite trasmesse in TV o in streaming nei rispettivi territori, consultare i palinsesti delle emittenti.

Tutte le informazioni sono soggette agli accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

In determinate nazioni, alcune partite saranno trasmesse in diretta su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili dalla mezzanotte CET.

Europa

Albania: RTSH

Andorra: TVE, Canal+, TF1

Armenia: Public TV Armenia

Austria: ORF

Armenia: Public TV Azerbaijan

Bielorussia: Bielorussia TV

Belgio: VRT, RTBF

Bosnia ed Erzegovina: BHRT

Bulgaria: BNT

Croazia: HRT Croatia

Cipro: CyBC

Repubblica Ceca: Česká televize

Danimarca: DKDR, TV2 Denmark

Estonia: ERR

Isole Faroe: DKDR, TV2 Denmark

Finlandia: Yle

Francia: Canal+, TF1

Grecia: ERT

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israele: Charlton, KAN

Italia: RAI

Kazakistan: KZTV

Kosovo: RTK

Lettonia: LT

Liechtenstein: SRG SSR

Lituania: LRT

Lussemburgo: RTBF

Malta: PBS

Moldavia: TVR

Monaco: Canal+, TF1

Montenegro: RTCG

Olanda: NOS

Macedonia del Nord: MKRTV

Norvegia: NRK, TV 2 Norway

Polonia: TVP

Portogallo: TVP

Repubblica d'Irlanda: RTÉ

Romania: TVR

Russia: Match TV

San Marino: RAI

Serbia: RTS Serbia

Slovacchia: RTV Slovakia

Slovenia: RTV Slovenia

Spagna: TVE

Svezia: SVT, TV4

Svizzera: SRG SSR, Canal+

Turchia: TRT

Ucraina: MGU

Regno Unito: BBC

Città del Vaticano: RAI

Altri territori

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka: SonySix

Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Isole Cayman, Cuba, Dominica, Isole Falkland, Guyana francese, Granada, Guadalupa, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Nevis, St Barts, St Christopher, St Kitts, St Lucia, St Martin, St Pierre e Miquelon, St Vincent e Grenadines, Suriname, Tortola, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos: ESPN

Australia: Optus

Bonaire, Saba, St Eustatius: NOS, ESPN

Cina: CCTV, Super Sports Shankai

Dipartimenti e regioni d'oltremare della Francia (Guyana francese, Polinesia francese, Territori australi francesi, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Nuova Caledonia, Réunion, St Barts, St Martin, St Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna): Canal+, TF1

Medio Oriente/Nordafrica (Algeria, Bahrain, Chad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (Striscia di Gaza e West Bank), Qatar, Arabia Saudita, Sud Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen): beIN Sports MENA

Africa subsahariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Socotra, Somalia, Sud Sudan, Sant'Elena e Ascensione, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe): Canal+

Stati Uniti (comprese Samoa americane, Guadalupa, Guam, Isole Marianne, Midway, Portorico, Isole Vergini americane): ESPN, TUDN

Tutte le informazioni sono soggette agli accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.